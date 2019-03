Barevná Paříž před 105 lety. Unikátní fotky z doby, kdy byla Eiffelovka ještě mladá

Horkovzdušné balony chystající se odstartovat k obloze, Eiffelovka, opilý flamendr i spoře oděná dívka. Unikátní autochromové snímky dávných mistrů fotografie přibližují, jak vypadala Paříž i různá další místa ve Francii před více než sto lety.

Na začátku minulého století bylo docela umění udělat černobílou fotku. A přesto se už fotilo i barevně. Za všechno vlastně mohou bratři Lumièrové. Ano, právě ti, které známe jako vynálezce kinematografie. Na kontě totiž mají ještě jeden významný objev. Pojmenovali ho "Autochrome Lumière" a je to první komerčně úspěšný postup, jak zhotovovat barevné fotografie.

Díky vynálezu autochromu máme dnes možnost podívat se mimo jiné i do ulic Paříže - v době, kdy byla Eiffelovka ještě čtyřiadvacetiletá "slečna".

Lumièrové si svůj autochrom nechali patentovat v roce 1903. Barevný obraz zachycovali na velké skleněné desky, které byly pokryty směsí drobných zrnek bramborového škrobu, zbarvených v základních barvách - červeně, zeleně a modře. Nebudeme zacházet do technických podrobností, ale právě to umožňovalo fotit barevně.

Vynález se velmi rychle rozšířil do mnoha zemí světa. Barva fotografy lákala, i když to bylo velmi drahé, a navíc i technicky náročné. Dnešní fotografy určitě překvapí, jak málo citlivé byl autochromové desky. V Knize The Lumiere Autochrome: History, Technology and Preservation se uvádí, že jejich citlivost vyjádřená dnešní stupnicí ISO by měla hodnotu 0,25. Jen pro srovnání, většina dnešních digitálních fotoaparátů má základní citlivost ISO 100 a ta nejvyšší se šplhá klidně ke 100 tisícům.

Co to znamená? Že trvalo klidně desítky vteřin nebo dokonce několik minut, než se podařilo pořídit jednu fotku. Fotografové se proto museli zaměřovat především na náměty, které se moc nepohybovaly.

Díky technice autochromu vzniklo v první třetině uplynulého století mnoho úžasných fotografií, dokumentujících tehdejší dobu. Ve fotogalerii u tohoto článku si můžete prohlédnout některé z nich.