Koronavirové Čechy z výšky. Letadla odstavená na Ruzyni, prázdná nádraží i hřiště

Na mnoha místech v Česku se kvůli koronaviru zastavil život. Je to vidět na unikátních leteckých fotografiích z přeletu ruzyňského letiště a několika měst v blízkosti Prahy. Na ploše letiště je pusto až na řady zaparkovaných letadel, která nemohou do vzduchu. Podobně to vypadá i na nádražích, prázdná jsou i náměstí.

Aktuálně.cz se společně s pilotem Jiřím Prušou z magazínu Flying Revue vydalo nad Letiště Václava Havla na pražské Ruzyni, aby zdokumetovalo dopady koronavirové krize. Na ploše stojí desítky zaparkovaných dopravních letadel s logy Smartwings, Travel Servicu a Ryanairu, které momentálně nemohou létat, protože jsou zavřené hranice. Na ploše před terminály, kde bývá za normální situace velmi rušno, je zcela pusto. (Obvykle se tam přistavují letadla před odletem, nakládají se do nich zavazadla a lidé do nich nastupují tubusy vedoucími z terminálů). Podle pohledu z kabiny malého sportovního letadla Češi dodržují nařízení, aby se drželi doma. Prázdně vypadala železniční i autobusová nádraží ve městech v blízkém okolí Prahy, velmi málo lidí bylo také na náměstích a v ulicích měst. Podívejte se na sférické video z přeletu Ruzyně: Přelet nad letištěm v Ruzyni pohledem sférické 360° kamery | Video: Jiří Pruša, Flying Revue Magazín Flying Revue Flying Revue je nejčtenější letecký časopis v Česku a na Slovensku.

Portál FlyingRevue.cz denně přináší aktuality ze světa všeobecného i dopravního letectví.

Naleznete zde také reportáže, videa a fotografie z unikátních leteckých expedic do všech koutů světa.

Aktuálně.cz a Flying Revue společně připravují fotogalerie zachycující krásná místa české krajiny.