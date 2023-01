Z útoku Bohemians mezi fotografy sportovních hvězd. Novák fotil Čáslavskou i Pelého

Jako fotbalový útočník hrál Karel Novák za Bohemians, Spartu a bratislavský Slovan, dvakrát oblékl i reprezentační dres. Když fotbalovou kariéru ukončil, stal se slavným fotografem sportu. Původně se přitom vyučil malířem pokojů a fotografovat začal náhodou. Jeho snímky manželů Zátopkových, Věry Čáslavské či Jana Kodeše se zapsaly do historie, teď vycházejí v knize Karel Novák: malíř sportu.

Fotografem se stal zcela nečekaně. K dvojzápasu do Albánie v roce 1952 vyslalo Československo fotbalisty pražských Bohemians jako reprezentanty země. Kvůli běžnému přáteláku na divokém Balkáně se klasický reprezentační výběr neskládal. S výpravou sice cestoval zpravodaj, ale žádný fotograf. Řešení se našlo. Šestadvacetiletý útočník Karel Novák tehdy chodil s dcerou renomovaného fotoreportéra Jaroslava Skály a ten vymyslel, jak na to.

Na pražské Hlavní nádraží, odkud výprava odjížděla, přinesl svůj starý fotoaparát, strčil ho Karlovi do ruky a řekl: "Podívej, zkus tam něco nacvakat. Tímhle se zaostřuje, tohle je clona, takhle se dělá záběr." Mladý fotbalista si to rychle vyzkoušel v parčíku před nádražím, nastoupil do vlaku a odjel. V Albánii pár fotek udělal, a když už byl později slavným fotoreportérem, vzpomínku na to, jak vzal poprvé aparát do ruky, často vyprávěl.

Jeho fotbalová kariéra byla krátká, po 14 ligových utkáních a čtyřech gólech ji ukončilo zranění. O to delší a slavnější byla dráha sportovního fotografa. "Vzdal jsem se svého fotbalového snu, nikoli však s lehkým srdcem," napsal v roce 1988. "Ukládání kopaček i dresu s reprezentačním lvíčkem, který jsem měl dvakrát na sobě, bylo pro mne velmi těžkou chvílí. Dnes toho nelituji," uváděl.

Novák fotografoval mistrovství světa i Evropy v mnoha sportech, zimní i letní olympijské hry, cyklistický Závod míru, ligové i pohárové soutěže nebo třeba masové spartakiády. "Střídavě jsem je zachycoval fotografickým aparátem či filmovou kamerou," popisoval.

Kniha, která nyní s podporou České olympijské akademie vyšla v nakladatelství PositiF, obsahuje více než 300 snímků. Nováka představuje jako autora, který půl století fandil českým sportovcům, přátelil se s nimi a hledal, jak je přiblížit veřejnosti. "Sportovní fotograf věděl, že slouží. Přizpůsoboval se potřebám denního tisku, jeho nízké technické úrovni a potřebě přinášet jasně čitelný obraz sportovního dění," vysvětluje editor knihy Tomáš Pospěch.

"V knize jsme chtěli ukázat, že Karel Novák měl léty vyprecizované vidění a cit pro zachycení chvíle i své oblíbené motivy," říká Pospěch. "Zároveň chceme vzdát poctu dlouhodobě skvělé úrovni české sportovní fotografie," dodává.

Od malíře pokojů přes fotbal k malíři sportu

Novák se narodil v roce 1925 a vyučil se malířem pokojů. Místo aby převzal zavedenou otcovu firmu, začal hrát fotbal a dotáhl to do první ligy. Hrál ji na počátku 50. let, kdy funkcionáři čerstvě ustaveného komunistického režimu vrcholnou domácí soutěž neustále překopávali podle sovětského vzoru.

Začínal ve Slovanu Bratislava, přes pražskou Spartu putoval do Bohemians, kde roku 1954 kariéru uzavřel. Ještě ve svých 80 letech často vtipkoval, že musí odhodit hůl a začít trénovat, aby se znovu dostal do formy, kdyby ho náhodou jeho Bohemka znovu povolala na hřiště.

Jako fotograf Československého olympijského výboru zachytil zlaté triumfy gymnastky Věry Čáslavské, atletů Emila a Dany Zátopkových, tenisty Jana Kodeše či skokana na lyžích Jiřího Rašky. Jeho film o zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo v roce 1956 získal hlavní cenu na festivalu sportovních filmů v Cannes. Na mistrovství světa 1970 fotil nejslavnějšího fotbalistu světové hostorie, nedávno zesnulého Brazilce Pelého.

Jeho život procházel i složitými zvraty. V padesátých letech podepsal závazek spolupráce s komunistickou Státní bezpečností. V srpnu 1968 naopak fotografoval sovětské okupanty v Československu, putoval do vazby a následně byl odsouzen za hanobení státu socialistické soustavy.

Stříbrné Euro a pocta v Národním muzeu

Mezi lety 1978 a 1990 pracoval pro fotbalovo-hokejový týdeník Gól a proslavil se jako fotograf českého fotbalu. Ve službách Českomoravského fotbalového svazu, nynější Fotbalové asociace ČR, fotil stříbrný úspěch reprezentace na Euru v Anglii 1996. Poslední velkou sportovní událostí, kterou zachytil, bylo Euro 2000 v Belgii a Nizozemí. To mu bylo 74 let.

Společně s kolegy, s nimiž téměř půl století určoval směr české sportovní fotografie, se dočkal v létě 2007 výstavy v Národním muzeu. Snímky tehdy vystavili vítěz prestižní soutěže World Press Photo z roku 1959 Stanislav Tereba, Novákův učitel Jaroslav Skála nebo první fotograf ze sovětského bloku, který fotil závody Formule 1, Antonín Bahenský.

"Byl to krásný život, to nejlepší, co mě mohlo potkat. Kdybych se znovu narodil, zase bych chtěl být sportovním fotoreportérem," prohlásil na vernisáži. Málokdo věděl, že na ni slavný fotograf přijel na otočku z nemocnice. Zemřel pět měsíců po vernisáži, v listopadu 2007.