Sportovní fotograf odhaluje tajemství dokonalých fotek: prozradil, jaké triky používá

Fotograf Dan Vojtěch je světově uznávaný fotograf, který se zaměřil především na extrémní sporty a reklamu. Je známý jako průkopník nevšedních fotografických postupů i tím, že posouvá hranice akční fotografie. V článku prozrazuje některé z triků, které používá při fotografování městských sportů, jako jsou skateboard nebo bmx freestyle.

"Cesta za dobrým snímkem vyžaduje trénink, stejně jako sport. Přicházejí i méně úspěšné pokusy, je třeba vytrvalost… ale nakonec se dostaví výsledky," říká fotograf Dan Vojtěch. O své zkušenosti a triky se podělil v rámci výzvy firmy Nikon nazvané Create Your Light, která se tentokráte zaměřila na fotografování městských sportů.

Dan Vojtěch nechává vyniknout pohyb například jeho rozmazáním a zároveň zmrazením pouze jednoho momentu. Používá i záblesková světla, spojuje několik záběrů, aby ukázal fáze pohybu. Vznikají tak zajímavé a dynamické snímky. A co se za nimi skrývá? To Dan Vojtěch prozrazuje v následujících odstavcích:

Rozmažte pohyb

"Fotografie freestyle bikera je takzvaný sendvič (v tomto případě jde o dva záběry přeložené přes sebe). Jeden snímek byl pořízen s delším časem závěrky 1/5 až 1/2 s. Biker mezitím udělal trik s otočkami, který v tomto čase na výsledném obrázku vyšel jako rozmazaný a na několik metrů natažený pohyb.

Čas nemohl být ani příliš dlouhý, neboť tyto rozmazané šmouhy naznačující pohyb by se z obrazu zcela vytratily (přebila by je expozice města zezadu), ani příliš krátký, jelikož by pohyb nebyl dostatečně rozmazaný. Při každém sportu čas expozice závisí na několika faktorech, odvíjí se zejména od okolního světla a rychlosti sportovce.

Při časech, které se blíží k 1/100 s už doporučuji použít stativ, aby okolí bylo superostré a rozmazaný byl pouze pohyb. V tomto případě byl stativ nutností i pro budoucí jednoduché skládání dvou záběrů na sebe. Pak už jen vyfotíte sportovce ostře - krátkým časem závěrky - a obrazy přes sebe v editoru přeložíte. Připomíná to dávné zvětšování fotografií pod "zvětšovákem" ze dvou přes sebe položených negativů nebo multiexpozici na jedno filmové políčko.

Rozkouskujte pohyb

Druhý a přesnější způsob, jak ukázat fáze pohybu, je rozkouskovat ho. Jinými slovy během pohybu sportovce vyfotit více ostrých expozicí a pak je opět složit v počítači do jednoho snímku. Skatera jsem nechal sjíždět kupoli nad vstupem do metra na Hradčanské a kontinuálním snímáním jsem zachytil celou sérii fotografií. Opět jsem je v počítači spojil do jednoho obrazu, přičemž jsem všem fázím pohybu snížil krytí (jednotlivé přes sebe položené snímky se částečně zprůhlední). Stoprocentní krytí jsem nechal pouze u fáze v nejlepším momentě triku.

Osviťte pohyb

Záběr bikera, kterému přes zadní kolo svítí slunce, byl plánovaný. Přesně jsme věděli, jakého výsledku chceme dosáhnout: Jezdec v triku nad kolem, budovy v pozadí a slunce ve formě pěkné hvězdičky skrz zadní kolo. Vzhledem k blízkosti budov a celkové kompozici jsem si vybral ultraširoký objektiv typu rybí oko (10,5 mm).

Podstatnou součástí výbavy byl silný záblesk, který by dokázal "konkurovat slunci". Musel být dostatečně silný na to, aby alespoň na blízkou vzdálenost v protisvětle dostatečně osvítil sportovce i při poměrně výrazném zaclonění objektivu na f/11. Použití tak vysoké clony mělo více důvodů. Fotografoval jsem se standardním studiovým bleskem, který dokázal synchronizovat záblesk se závěrkou 1/250 s nebo delší. A během jasného dne lze dosáhnout takové rychlosti závěrky pouze výrazným zacloněním objektivu.

Druhým důvodem byl fakt, že jsme chtěli, aby slunce bylo vykreslené jako hvězdice s paprsky. Toho se dá dosáhnout právě přicloněním objektivu na vyšší hodnoty. Posledním důvodem byla zvětšená hloubka ostrosti. Ta stoupá se stoupajícím clonovým číslem. Při zaclonění na f/11 a předostření objektivu na cca 1,5 m jsem mohl automatické zaostřování vypnout a svobodně fotit. Biker předváděl trik několikrát a já jsem snímal jednotlivé snímky, ne kontinuálně.

Ten nejlepší moment je jen jeden a často se stává, že při kontinuálním focení máte záběr před a po nejlepším okamžiku - a právě ten nejlepší vám chybí. Jednotlivé snímky v tomto případě měly ještě i jiný důvod: Záblesk byl nastaven na vysoký výkon a při kontinuálním snímání by se nestihl nabít mezi snímky. Pokud si chcete zbystřit postřeh a pohotové reakce, doporučuji vám fotit jednotlivé snímky, ne kontinuálně.

Zachyťte linie

Tato fotografie vznikla v rámci projektu Skate the line a je zajímavá snímáním z ptačí perspektivy. Na velký dron jsme pověsili Nikon D4 a malý manuální objektiv Nikkor AIS 28 mm f/3,5. Objektiv byl předostřený na určitou vzdálenost a přicloněný na f/5,6. Jakmile dron vyletěl do vzduchu, už jsme se zaostřením nedokázali nic udělat. Ale vzhledem k širokoúhlému ohnisku zůstala i při cloně f/5,6 poměrně velká hloubka ostrosti a pilot neměl problém dron udržovat v takové výši, aby hrana skate rampy zůstala neustále v hloubce ostrosti.

A teď ten podstatný trik na to, aby hrana rampy krásně zářila. Byl jednoduchý - oblepili jsme ji reflexní páskou a na fotoaparát ještě připevnili externí blesk Nikon. Světlo muselo jít přímo od fotoaparátu, aby se od reflexní pásky podle pravidla úhlu dopadu a odrazu vrátilo zpět do objektivu. Právě tento externí blesk vytvořil krásnou linii kolem skate rampy. O nasvícení sportovce se postaraly další dva záblesky, které pomocí takzvaných voštin směřovaly světlo pouze na něj. (Voštiny jsou modifikátory světla, jež usměrňují a zužují světlo vyzářené bleskem.)

Kvůli blýskání a nabíjení blesků jsem opět musel snímat jednotlivě, ne kontinuálně. Zároveň bylo zapotřebí vystihnout ten správný moment, kdy se skater dostal na hranu rampy přesně na místo, které bylo nasvícené dvěma blesky. Je jasné, že jsme museli udělat více pokusů a nakonec vybrali nejlepší záběr.

Využijte stíny

To je můj poslední tip na ozvláštnění fotografie. Když scénu nasvítíte externím bleskem ze strany, postava objektů (v našem případě skaterů) promítne ostré stíny na blízké stěny. Nejen, že to vypadá efektně, ale zároveň to zprostředkuje další informaci o pohybu, figuře či triku, který skater předvádí. Stín totiž ukazuje obrys postavy z jiné perspektivy.

Použijte jeden silnější externí blesk s dálkovým odpalováním. Více blesků by vytvořilo více stínů. Je dobré tyto snímky fotografovat ráno nebo večer, kdy intenzita slunečního světla není tak vysoká, případně pod umělým osvětlením. Opět pro blesky platí, že snímáme jednotlivě, ne kontinuálně."