Sedm rad od expertů: Jak vybrat svatebního fotografa a na co si dát velký pozor

Jak už to bývá, i výběr fotografa by měl být výsledkem správné kombinace citu a praktického myšlení. Přečtěte si pár tipů od lektora Nikon školy Michaela Juráka a od svatebního fotografa Matěje Třasáka, které vám mohou pomoci. A navíc se díky nim můžete vyvarovat některých častých chyb.

Pokud právě plánujete svatbu, pravděpodobně jste už stokrát slyšeli, že jakmile je po obřadu, dort je snědený a veselí je za vámi, zůstanou vám z onoho šťastného dne jen fotky. Právě proto je důležité najít toho správného fotografa. Lektor fotografické Nikon školy Michael Jurák a svatební fotograf Matěj Třasák v následujících několika bodech radí, jak na to.

1. Těšili byste se na něj?

Můžete si najmout svatebního fotografa s nejhezčími fotkami na světě, ale pokud se v jeho přítomnosti necítíte naprosto uvolněně, může to celé dopadnout příšerně. Se všemi kandidáty se tedy potřebujete potkat a v klidu si s nimi popovídat. Při finálním výběru, až budete zvažovat všechny důležité faktory, dejte velkou váhu právě tomu, zda byste se na tohoto konkrétního člověka těšili jako na svatebního hosta.

2. Líbí se vám jeho styl?

Stylů je celá řada a vy byste určitě měli vědět, zda vás láká reportážní či dokumentární pojetí, nebo spíše umělecké - a zda v moderním, nebo tradičním smyslu. Pokud nemáte se svojí drahou polovičkou shodný názor na styl snímků, je důležité pokusit se najít fotografa, který vyhovuje vám oběma, a dohodnout se, protože výsledné snímky pak budou vizitkou vás obou.

3. Ukázal vám kompletní svatební alba?

Pamatujte, nenajímáte si fotografa na tři čtyři krásné fotky, ale na celé krásné album! Dobrý fotograf ví, že jej reprezentuje konzistentnost jeho práce, a tak vám sám prohlédnutí celých alb nabídne. Mají všechny fotky v něm něco společného, určitý rukopis, náladu? To hledáte!

4. Cítíte důvěru v jeho intuici?

Hodně to souvisí s body 1 a 2, je to opět pocitová záležitost. "U fotografa pro vaši svatbu byste měli cítit důvěru v to, že bude vědět, co dělá, aniž byste do toho museli zasahovat. Chtějte vědět, jakým způsobem vás bude při focení instruovat a jak bude probíhat vaše komunikace, ptejte se na to, jaké situace bude považovat za ty nejvíce fotogenické," radí Michael Jurák, profesionální fotograf a lektor Nikon školy.

S tím souhlasí také svatební fotograf Matěj Třasák, který doplňuje: "Svatební fotografie je podle mě obor, do kterého musí fotograf vnést srdce. Proto je dobré se při výběru fotografa nezaměřovat jen na portfolio, ale také na jeho osobu. Jestliže fotograf vyznává stejné hodnoty jako vy, potom budete s fotografiemi vždy spokojeni."

5. Doporučili byste ho přátelům?

Možná si říkáte, co je to za divnou otázku, vždyť jej teprve vybíráte. Nejde však o to, abyste už o něm mohli ve fázi výběru prohlásit, že je zaručeně skvělý. Spíše se zkuste zamyslet nad tím, jestli byste svým blízkým řekli: Máme z něj zatím opravdu dobrý pocit, určitě stojí za to se s ním potkat a probrat vaše představy. Pokud pochybujete, že byste o něm řekli přátelům tohle, je rozhodně namístě zaměřit se raději na někoho jiného.

6. Na co si dát při výběru svatebního fotografa pozor?

Stejně jako ve všech jiných typech podnikání, je také ve fotografii mnoho marketingu, který může někdy věci prezentovat jinak, než ve skutečnosti jsou. Když ale zapojíte selský rozum a budete se držet několika základních tipů, nenecháte se obalamutit. Na co si tedy dát pozor?

"Fotíme 300 svateb ročně!"

Zkušenost je samozřejmě důležitá, určitě nechcete, aby se zrovna na vaší svatbě učil nějaký nováček. Ale rozhodně vždy neplatí přímá úměra mezi vytížeností a kvalitou. Fotí-li někdo více než 100 svateb ročně, buďto každý víkend spěchá z jedné akce na druhou, nebo mu někdo pomáhá. Pokud to tak je, samo o sobě to ještě nemusí znamenat nic špatného, ale měli byste chtít vědět, kdo je tím pomocným fotografem. Jak fotí? Je kvalitní? Můžete vidět jeho portfolio? Na to vše se ptejte.

"Má teď parádní slevy!"

Na fotkách od opravdu dobrého fotografa budete vypadat skvěle i v šatech z konfekce. Naopak snímky od nezkušeného fotografa s pokulhávající technikou nezachrání ani to, že jste na nich v róbě od Valentina. Každý, kdo se spálil, vám potvrdí - pokud výsledek nestojí za nic, není to výhodné. A to ani zadarmo! Pokud má právě nějakou slevovou akci váš oblíbený fotograf, jděte samozřejmě do toho! Nesnažte se ale ušetřit za každou cenu a berte to až jako druhotnou záležitost. Ostatně šetřili byste třeba na dortu nebo hostině, které také musí být jedinečné?

"Hotel ho doporučuje"

Ať už děláte jakoukoliv práci, asi jste už někdy slyšeli o tom, že různé podniky se mohou vzájemně doporučovat na základě nějakého partnerství, které je často postaveno na provizích. Podobně to může být i v případě, že vám fotografa doporučí například hotel, kde plánujete svoji svatbu uspořádat - možná nejsou z jeho práce ani tak unesení, jako spíše motivovaní určitým podílem z částky, kterou za focení zaplatíte vy. Samozřejmě to nemusí nutně znamenat, že by byl fotograf špatný, jen je potřeba si opět uvědomit, že doporučení od jiné firmy není tím jediným důležitým faktorem.

"Jeho portfolio je úúúžasné!"

Ano, zrovna tohle je opravdu dobrý důvod, proč si objednat svatebního fotografa, ale také by to neměl být ten jediný důvod. "Když jste si užili prohlížení krásných fotek, zkontaktujte fotografa a domluvte si setkání. Pamatujte na to, že fotograf bude pravděpodobně ve svatební den trávit po vašem boku více času než vaše vlastní maminka, nebo dokonce váš partner. Takže bez ohledu na to, jak moc milujete něčí fotky, ujistěte se, že si budete rozumět na lidské úrovni, že je vám ve společnosti tohoto člověka dobře," radí profesionální fotograf a lektor Nikon školy Michael Jurák.

7. Svatebčan fotografem

Možná se brzy chystáte na svatbu svých přátel a chtěli byste také zaznamenat jejich jedinečné momenty na fotografiích. Jistě, mají už objednané služby profíka, ale proč se na svatební den nepodívat tím svým pohledem také skrz hledáček fotoaparátu? Možná by právě další album fotek, zobrazujících vaše osobité vnímání slavnostního dne, bylo tím pravým originálním svatebním darem! Máme pro vás několik tipů, jak docílit co nejkrásnějších záběrů.

Celek, polocelek, detail…

K focení přistupujte jako k reportáži. Společenské události jsou skvělou příležitostí k tomu, abyste si vyzkoušeli hned několik typů kompozice. Zkuste vyfotit jak celek svatebčanů rozjíždějících tanec na parketu, tak detaily vlajících šatů nebo portréty lidí ve skupince. Na svatbě jsou všichni šťastní a veselí, úsměv každému sluší, a proto máte ideální podmínky pro portréty.

Pozor na pozadí

Při focení lidí si dejte záležet také na pozadí. Nemělo by odvádět pozornost od objektu, vhodná je tedy hladká zeď, tmavě zelené listí a podobně. Hlavně jednoduchost, bez výrazných linií nebo vzorů. Není nic horšího než sloup nebo větev, která vypadá, jako kdyby vyrůstala z hlavy objektu. Pokud fotografujete někoho proti jasnému pozadí, můžete skončit tak, že na fotce bude jen černá silueta fotografované osoby. Důvodem je jas pozadí, který způsobí podexponování objektu. Abyste tento problém překonali, můžete vyklopit vestavěný blesk fotoaparátu.

Zkoušejte různé úhly

Pokud stojíte například v bezprostřední blízkosti pódia se svatební kapelou, foťte hudebníky z podhledu. Často vám ani nic jiného nezbyde, podhled ale monumentalizuje focený objekt, čímž zachytí muzikanty v poměrně netradičním úhlu.

Dav naopak zkuste vyfotit z výšky, abyste zachytili co největší množství lidí v jednom snímku. Zkoušejte ale i další úhly, fantazii se meze nekladou, například pohled na novomanžele skrze květiny nebo skleničky šampaňského má také něco do sebe.

Zlatý řez

I když jste laik, znalost zlatého řezu se vám pro ozvláštnění fotografií bude hodit. Klasická kompozice fotografie se nazývá středová - hlavní objekt fotografie je tedy umístěný na středu. Díky zlatému řezu ale docílíte větší dynamičnosti celé fotky. Focenou oblast si rozdělte na 9 políček. Tam, kde se čáry protínají, se nachází zlatý řez a tam by se také měl soustředit focený objekt. V případě svatby to znamená vyplnit scénu například okolní zelení parku či zahrady a do jejího zlatého řezu umístit fotografovanou osobu.

Hrajte si se světlem

"Kvůli lámání světla se doporučuje nastavit si optimální vyvážení bílé a citlivosti na světlo neboli ISO. Tímto způsobem se můžete zbavit otravného protisvětla nebo zesvětlit jinak tmavý objekt. Během dne i večer se nebojte použít blesk, který zamezí vzniku nelichotivých stínů - ale pozor, pouze venku, protože blýskání v interiéru naopak vytváří tvrdé stíny. Zde je lepší zvýšit citlivost ISO. Světlo, to jsou také odlesky a odrazy - zkuste s nimi rovněž experimentovat," radí Michael Jurák, profesionální fotograf a lektor Nikon školy.

Pořiďte si vhodný fotoaparát a objektivy

Kreativním způsobem rozostřené pozadí fotek zvané bokeh je to, co dává na fotografiích vyniknout podstatným motivům a propůjčuje jim romantický nádech. Mobil je na efekt bokeh krátký, ale zároveň nepotřebujete zrcadlovku za desetitisíce, na trhu jsou i velmi dostupné přístroje za ceny od cca 13-15 tisíc korun.

Ideálně si nechejte poradit od odborníků, například prodejců v kamenných prodejnách, kde nabízejí produkty více různých značek, a nejsou tak vázáni na jediného výrobce. Prodejci popište, co chcete s fotografiemi dělat - budete je používat pouze na internetu, respektive na monitoru počítače? Nebo je chcete i tisknout, případně v jaké velikosti? Budete fotit i ve zhoršených světelných podmínkách? Trváte na tom, aby byl fotoaparát malý a lehký i za cenu omezení některých funkcí? Nebo chcete vysoce výkonný stroj, klidně i vyšší váhy?

Na základě takových otázek byste měli obdržet doporučení na fotoaparát vhodný právě pro vás a pak už můžete volit i podle ceny. Podle lektorů Nikon školy je dobrým přístrojem pro začátečníky například zrcadlovka Nikon D3400, nabízející i režim průvodce, který pomáhá s rozvíjením fotografických zkušeností. Co se týče objektivů, je pro fotoaparáty Nikon v této cenové kategorii vhodnou volbou třeba objektiv Nikkor 70-300 mm f/4,5-5,6 s redukcí vibrací. Na svatbě se bude tento teleobjektiv hodit především na portréty.