Fotograf roku na Aktuálně.cz: Vítězem je fotoreportér a svatební fotograf Vojta Hurych

Prošel si tvůrčí krizí, ale nakonec získal cenu Czech Press Photo. Loňský rok fotografa Vojty Hurycha představoval jízdu na horské dráze - díky vyhoření, ale i mnoha fotografickým a profesním úspěchům. Už několik let fotí Ples v Opeře, a právě za něj získal cenu v prestižní soutěži českých fotožurnalistů. Foto: Vojta Hurych

Který fotograf, jehož snímky letos publikovala rubrika Foto na Aktuálně.cz, si vydobyl největší zájem čtenářů? Vítězem se stal reportér a svatební fotograf Vojtěch Hurych. Druhý skončil neznámý mistr, který před 120 lety fotil fotochromové pohlednice od Jadranu. Třetí místo pak patří švédskému fotografovi Eriku Johanssonovi.

Snímky Vojty Hurycha trochu připomínají rané filmy Miloše Formana. Odrážejí život nepřikrášleně, s nadhledem a pochopením pro běžné lidské starosti, a navíc je v nich vtip. I to je zřejmě důvod, proč rozhovor s Vojtou Hurychem a jeho fotografie ohromně zaujaly čtenáře Aktuálně.cz a staly se nejčtenějším materiálem v rubrice Foto. Původní článek a fotogalerii najdete zde: Splnil si sen, opustil práci a šel fotit. Od svateb se dostal až k úspěchu na Czech Press Photo

Vyhlášením fotografa roku chceme připomenout ty nejzajímavější materiály, které jsme vydali. Pokud jste některý z nich propásli, určitě stojí za vidění.

Druhé místo: dávné fotky od Jadranu

Druhý v pořadí skončil z pohledu zájmu čtenářů neznámý mistr (možná to bylo i více lidí), který u Jadranu před 120 lety nafotil sérii fotochromových pohlednic.

Článek "To jsme ještě měli moře. Unikátní staré fotky od Jadranu ukazují, co se za 120 let změnilo" navíc ukázal, že nové záběry ze stejných míst, které najdeme ve fotobankách, často nemají tu kvalitu, kterou měly staré fotky z dob našich pradědečků.

Třetí místo: surrealistický Erik Johansson

Dalším autorem, který okouzlil čtenáře, byl Švéd Erik Johansson, žijící a pracující v Praze. Jeho surrealistické montáže jsou nabité fantazií a přenesou diváka do snových světů.

Kdo se ještě dostal do Top 10?

Čtvrtý skončil německý fotograf Jurgen Teller, který fotí celebrity v nelichotivých pózách.

Pátá příčka připadla českému autorovi Markovi Musilovi, který na svých snímcích poodhalil zákulisí módních přehlídek.

Šestá pozice patří pořadatelům soutěže Czech Press Photo, fotogalerie se snímky nominovanými do finále také trhala rekordy.

Sedmé až deváté místo, to je opět návrat do historie. Vydobyly si je autentické snímky z Divokého západu, vzácné barevné fotografie z dob carského Ruska a fotka nahých modelek, za kterou byl její autor na počátku století ve Francii zatčen a skončil ve vězení.

Desátá příčka pak patří Michalu Zigovi, který pomocí svého mobilního telefonu dokáže pořídit fotky, u kterých byste nevěřili, že nejsou ze zrcadlovky.

