Focení v Charitě mi změnilo pohled na stáří, říká fotograf Vrážel. Z jeho snímků vznikl kalendář

před 9 hodinami

Neobyčejný kalendář plný člověčenství. Tak by šlo charakterizovat první nástěnný kalendář Charity Nový Hrozenkov, který mohl vzniknout především díky fotografiím Josefa Vrážela (1966).

Josef Vrážel sám sebe považuje za dokumentárního fotografa, jehož nedostižnými vzory jsou například Antonín Kratochvíl se svou lehkostí focení, kompozičně skvělý Josef Koudelka, Jindřich Štreit a jeho vesnice či Jaroslav Kučera se svým mnohdy až intimním pohledem.

A jak vlastně začala jeho spolupráce s Charitou, o které Josef Vrážel věděl jen to, že rozváží obědy? "Začalo to s focením koledníků při tříkrálové sbírce," vzpomíná fotograf a přiznává, že to bylo vlastně ze "zištných" důvodů: "Cítil jsem, že toto by mohlo být vhodné téma zapadající do obrazu současné vesnice, kterou rád fotím. Nespletl jsem se. A tím to vlastně všechno začalo. Nahlédl jsem více do práce Charity a byl jsem překvapen - kolik toho pro lidi dělají a kam až jejich služby sahají. A pak ten jejich přístup - vždycky za všech okolností s úsměvem na rtech," podotýká.



Připouští, že následná spolupráce s Charitou Nový Hrozenkov, návštěvy s pečovatelkami u klientů, fotografování v Denním stacionáři Slunečnice či v Domě pokojného stáří na Čubově i jemu samotnému hodně změnily pohled nejen na Charitu, ale i na stáří jako takové. "Fascinuje mě tento svět, který, byť se to možná někomu nezdá, může být ještě stále pln radosti, humoru, moudra, přání i snů…" Konečně právě o tom hovoří kratičké texty u jednotlivých měsíců roku. Autentická slova Valachů jsou silná a skrývají mnoho rad do života.



Autoři kalendáře se na jeho výrobě podíleli bez nároku na honorář. Výtěžek z prodeje bude použit na stropní zvedací systém do Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově, který usnadní manipulaci s klienty upoutanými na lůžko.