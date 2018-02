Dívky, které plavou v hábitech, ruské prostitutky a malé atentátnice. Snímky z World Press Photo

před 12 hodinami

Ve druhém díle seriálu, který se zaměřuje na snímky nominované na ceny v soutěži World Press Photo, se podíváme na kategorii Lidé. Jsou zde fotky dívek ze Zanzibaru, pro něž je projevem velké svobody, že smí jít plavat, byť v hábitu. Najdeme tu i portréty prostitutek z ruského Petrohradu a fotografie mladých děvčat, které zajalo hnutí Boko Haram a chtělo z nich udělat sebevražedné atentátnice. Dívkám se však podařilo utéci.

Fotografka Anna Boyiazisová se ve svém souboru nominovaném na cenu World Press Photo v kategorii Lidé zaměřila na výuku plavání na Zanzibaru. Nezisková organizace Panje Project tam v poslední době učí plavat i dívky. Pro mladé muslimky to bylo vzhledem k požadavkům na zahalování celého těla až do nedávna společensky nepředstavitelné. V rámci Panje Projectu sice plavou zahalené, ale i tak je to pro ně známka svobody, upozorňuje fotografka. Soubor se jmenuje Ve vodě nacházejí svobodu.

Autorkou druhé nominované série je Tatiana Vinogradovová, která fotila sexuální pracovnice v ruském Petrohradě v prostředí jejich apartmánů. Vznikly tak temné portréty mladých žen, ze kterých sálá tíživá atmosféra.

Ani třetí nominovaný soubor není nijak veselý, i když v jeho případě to pro fotografované dopadlo nakonec dobře. Adam Ferguson fotografoval nigerijské teenagerky, které uneslo hnutí Boko Haram. Cílem této skupiny je vytvořit v Africe islámský stát založený na striktním výkladu práva šaría.

Boko Haram chtělo z dívek vytvořit sebevražedné atentátnice. Opásalo je výbušninami a nařídilo jim odpálit se v hustě zalidněných oblastech. Dívkám se naštěstí podařilo najít pomoc a svým věznitelům uprchly.