Malé fotopříběhy. Ze života prostitutky, dětského gangstera a chlapce, který nemůže přestat jíst

před 20 minutami

Děvče, které od dvanácti let dřelo v asijské textilce a pak ho prodali do nevěstince. Malé děti, kterým utekli rodiče, protože dál nechtěli žít chudým vesnickým životem. To jsou jen jedny z mnoha příběhů, které zachytili profesionální reportéři, nominovaní do finále největší fotosoutěže světa. Podívejte se na snímky, které jsou opravdu ze života.

Největší světová fotosoutěž Sony World Photography Awards má vždy dvě tváře. Zatímco v kategorii jednotlivých snímků (je označena jako Open) jsou většinou krásné a barevné fotky, v kategorii seriálů (označené jako Professional) je často vidět tvrdé a smutné životní příběhy.

Podobně je to i v letošním roce. Fotoreportéři z celého světa, kteří postoupili do finále soutěže, jsou často ti stejní, kteří soutěží i na prestižním World Press Photo. A také témata mají podobná. Války. Smutné příběhy. Živelní katastrofy. Vybrali jsme několik finálových fotopříběhů, které budou bojovat o vítězství. Z každého dva charakteristické snímky (soubory jsou samozřejmě rozsáhlejší).

Sony World Photography Awards je soutěž, do které letos přišlo na 230 tisíc snímků. Účastní se jí ti nejlepší amatérští i profesionální fotografové z celého světa. A i když by to jméno soutěže mohlo naznačovat, nejsou omezeni na určitý typ fotoaparátu. Soutěž je sice pořádána pod záštitou společnosti Sony, otevřená je však všem, ať už fotografují čímkoli.

Fotografie finalistů z kategorie Open (nejlepších deseti v kategorii) a snímky fotografů, kteří získali ocenění Commended (jsou mezi nejlepšími padesáti), najdete v následující fotogalerii.

autor: Tomáš Vocelka