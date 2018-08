Čech, který prorazil do světové elity. Fotograf extrémních sportů Jan Kasl právě zahajuje výstavu

před 6 hodinami

Už jako velice mladý se dokázal dostat mezi světovou špičku sportovních fotografů spolupracujících se společností Red Bull. Díky tomu procestoval celý svět a fotil špičkové sportovce na mnoha neuvěřitelných místech. Fotograf Jan Kasl nyní shrnul deset let své práce do výstavy Decade. Začíná ve čtvrtek 23. srpna a potrvá do 30. září.

Na tvorbě Jana Kasla je znatelný smysl pro přesnost a nadšení pro pohyb. Při focení extrémních sportů se sami atleti a fotografové dostávají mnohdy za hranice komfortní zóny. Za dobře zachyceným sportovním výkonem komponovaným v nádherné přírodní scenerii pak mnohdy stojí víc než jen ‘‘být ve správný čas na správném místě’’. Kasla fascinují přírodní živly a není žádným překvapením, že se v jeho portfoliu setkáme s obdivuhodným rozsahem námětů od surfingu za polárním kruhem zachyceným přímo z vody až po focení paraglidingu z ptačí perspektivy. Jan Kasl ovšem nezůstává jen u fotografie jako takové, ale rád využívá nové či již opomenuté druhy vizuální prezentace, jako je třeba cinemagraf (rozpohybovaná fotografie) a další polozapomenuté formáty. Jejich nevšední analogové zpracování bude k vidění i na této výstavě. "Spojení mé vášně pro akční sporty a fotografii mě zavedlo do prostředí profesionálních sportovců, dechberoucích výkonů a umožnilo mi setkání s inspirativními lidmi na úžasných místech po celém světě," říká Kasl. "Ve své práci se snažím trochu vymezit vůči dnešní rychlé době, kdy se životnost fotografie počítá na minuty a kalkuluje se, kdy ji pustit do světa tak, aby měla co největší dosah, než se ztratí v záplavě dalších příspěvků. Bylo by skvělé vytvářet obsah, ke kterému by se lidé vraceli, inspiroval by je, tajil se jim dech a lákal je vyrazit ven. Jsem rád, že mohu svou desetiletou cestu ukázat i ostatním skrze tuto výstavu," uvádí fotograf. O výstavě:

Kde: Nikon Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1

Nikon Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1 Kdy: od 23. 8. do 30. 9.

od 23. 8. do 30. 9. Otevírací doba: Úterý až neděle, 12-19 hodin

Úterý až neděle, 12-19 hodin Vstupné: zdarma