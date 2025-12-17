Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Den, kdy se hora změnila v prach. Mount St. Helens vybuchla silou 1500 atomovek

Dan Poláček
Šárka Nádeníčková
Dan Poláček
Šárka Nádeníčková
Dan Poláček,Šárka Nádeníčková

V květnu 1980 se Spojené státy staly svědky výbuchu, jaký nepamatovaly: Mount St. Helens vybuchla silou 1500 atomových bomb a během několika minut přepsala mapu severozápadu země. Projděte si rekonstrukci katastrofy minutu po minutě, připomeňte příběhy lidí, kterých se dotkla, a podívejte se, jak tragédie navždy proměnila světovou vulkanologii.

Reklama
Předchozí
1234516
Pokračovat

Neděle, která změnila Ameriku

Mt St Helens
Snímek zachycuje erupční sloup Mount St. Helens 18. května 1980, kdy v 8:32 ráno výbuch o síle 26 megatun TNT vyslal oblak popela do výšky 24 kilometrů.Foto: Archive Photos / Gety Images

V neděli 18. května 1980 se z nenápadné hory Mount St. Helens stala během okamžiku ničivá síla, která změnila krajinu, životy i vědecké poznání. V 8:32 vybuchla boční explozí, která odstartovala největší zaznamenaný sesuv v dějinách. Téměř tři kubické kilometry materiálu přetvořily severní stranu hory a pohřbily údolí North Fork Toutle River. Bahnité toky ničily údolí řek, mosty i infrastrukturu a během hodin změnily krajinu jihozápadního Washingtonu k nepoznání. Sloup popela zatemnil oblohu nad západem USA, ochromil dopravu i běžný život. Erupce se stala nejničivější sopečnou událostí moderní historie USA a zásadně změnila přístup k monitoringu sopek a plánování evakuací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Pavel, Volodymyr Zelenskyj, Ukrajina, Praha
Petr Pavel, Volodymyr Zelenskyj, Ukrajina, Praha
Petr Pavel, Volodymyr Zelenskyj, Ukrajina, Praha

ŽIVĚPavel si telefonoval se Zelenským o mírových jednáních a podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel si dnes telefonoval s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hovořili o pokračující podpoře Ukrajiny a pokroku v mírových jednáních. Hlavy států se shodly na tom, že je ve společném zájmu, aby mírová dohoda přinesla Ukrajině důstojný mír. "Prezident Zelenskyj poděkoval Česku a jeho občanům za dlouhotrvající podporu," uvedl Hrad.

Sjezd CDU Friedrich Merz
Sjezd CDU Friedrich Merz
Sjezd CDU Friedrich Merz

Konec sociálního státu v Německu. Vláda zpřísňuje dávky i tresty pro nezaměstnané

Německá vláda ve středu schválila zrušení takzvaného občanského příjmu, který v roce 2023 nahradil dřívější systém podpory v nezaměstnanosti a další sociální dávky. Nahradit jej má nový systém dávek, zároveň se výrazně zpřísní pravidla pro jejich získání a postihy za jejich zneužívání. Návrh musí ještě schválit obě komory parlamentu, vláda v nich má ale dostatečnou podporu.

Co vypadá jako neškodný bezpečnostní krok, je ve skutečnosti maskovaný proces spárování dalšího zařízení s WhatsApp účtem uživatele.
Co vypadá jako neškodný bezpečnostní krok, je ve skutečnosti maskovaný proces spárování dalšího zařízení s WhatsApp účtem uživatele.
Co vypadá jako neškodný bezpečnostní krok, je ve skutečnosti maskovaný proces spárování dalšího zařízení s WhatsApp účtem uživatele.

Nový podvod útočí na WhatsApp. Účet si zloději převezmou bez prolomení hesla

V Česku se šíří nový typ podvodu, při kterém útočníci dokážou získat plný přístup k účtu komunikační aplikace WhatsApp, aniž by k tomu potřebovali ukrást heslo, kód dvoufaktorového ověřování nebo prolomit šifrování. Místo toho uživatele přesvědčí, aby jim přístup sám předal. Přístup k účtu pak mohou zneužít ke krádežím identity nebo vydírání. Upozornila na to bezpečnostní firma Gen.

Reklama
Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl chlapec držen.
Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl chlapec držen.
Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl chlapec držen.

Vypnutý mobil, zaneřáděná chata. Pět neodpovězených otázek kolem únosu chlapce

Kolem celého případu uneseného 12letého dítěte se objevují jen kusé informace. Ví se, že rodiny únosce i oběti se znaly a obě do určité míry vyjadřovaly zájem o ezoteriku. Muž, který hocha unesl a který skončil ve vazbě z obavy, že by mohl utéct, nemá žádný trestní záznam. Na trestném činu se měl podílet sám. Třebaže už policie vznesla obvinění, ve vzduchu visí otazníky, které čekají na odpovědi.

Reklama
Reklama
Reklama