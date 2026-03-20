Kanadská studentka přijela do Los Angeles s batůžkem a blogem plným citátů. O sedmnáct dní později ji pracovník údržby nalezl mrtvou ve vodní nádrži na střeše hotelu obklopeného temnou minulostí. Mezitím internet zaplavily podivné záběry z výtahu a z neznámé studentky se během několika hodin stala globální záhada.
Výtah do tmy: Co se doopravdy stalo Elise Lamové v hotelu Cecil
Kanadská vysokoškolská studentka Elisa Lamová cítila, že tlak na studijní výsledky začíná být neúnosný. Studium proto na čas přerušila. Trpěla bipolární poruchou, kterou sice léčila, ale její dopady se stále promítaly do studia i každodenního života.
Rozhodla se proto udělat radikální krok: odjet sama na cestu po jihozápadě Spojených států a dát si prostor, aby si srovnala hlavu. Během cestování si vedla blog, do kterého si zapisovala krátké útržky z cest - postřehy, nálady i dojmy z míst, která navštívila.
Koncem ledna 2013 přijela s batohem na zádech do Los Angeles a ubytovala se v legendárním Hotelu Cecil. Ten lidé po desetiletí spojují se sebevraždami, záhadnými úmrtími i pobyty sériových vrahů.
Do tohoto prostředí přijela Elisa - obyčejná studentka na cestách, která o temné legendě hotelu pravděpodobně příliš nepřemýšlela. O čtyřiadvacet dní později se však její jméno stalo další kapitolou v historii tohoto místa.
Příjezd do Města andělů a náhlé zmizení
Na konci ledna 2013 se jednadvacetiletá Elisa Lamová, studentka Univerzity Britské Kolumbie, vydala na vysněnou cestu po kalifornském pobřeží. Putovala autobusy a vlakem, navštívila zoologickou zahradu v San Diegu a z cest sdílela fotografie i krátké texty. Na svém blogu na Tumblru působila jako mladá žena, která se navzdory výkyvům nálad snaží žít naplno.
Když se ubytovala v Hotelu Cecil, zpočátku sdílela pokoj s dalšími dvěma ženami. Brzy se ale objevily první podivnosti. Spolubydlící si stěžovaly na zvláštní chování: Elisa jim prý nechávala vzkazy typu „jděte pryč“ nebo „jděte domů“, zamykala je venku z pokoje a vyžadovala heslo pro vstup. Personál hotelu proto rozhodl, že ji po dvou dnech přesune do samostatného pokoje.
Poslední spolehlivý záznam o jejím pohybu pochází z 31. ledna. Ten den měla odjet do Santa Cruz. Rodičům, kterým se do té doby ozývala každý den, se už ale neozvala. Rodina okamžitě přiletěla z Kanady. Policie prohledala hotel i jeho okolí, do akce nasadila psy. Výsledek byl nulový. Nikdo tehdy netušil, že Elisa je celou dobu jen několik pater nad nimi.
Hotel, který měl svou temnou historii
Hotel Cecil stál v centru Los Angeles od roku 1924. Když se otevřel, měl být reprezentativním hotelem pro obchodní cestující a turisty. Jenže s hospodářským úpadkem oblasti kolem Skid Row se změnila i jeho pověst. Z někdejšího ambiciózního projektu se stal levný hotel pro lidi na okraji společnosti - místo anonymity, drog a násilí.
V osmdesátých letech zde během části svého vražedného tažení bydlel sériový vrah Richard Ramirez, známý jako Night Stalker. Podle dobových svědectví se po útocích vracel do hotelu, odhazoval zakrvácené oblečení do kontejnerů a mizel v chaosu každodenního provozu. V roce 1991 se zde ubytoval i rakouský vrah Jack Unterweger, později spojovaný s vraždami sexuálních pracovnic v Los Angeles. A hotel se objevil i v jiném temném příběhu. Žena známá jako Black Dahlia, oběť jednoho z nejznámějších nevyřešených zločinů v americké historii, se v den své smrti zastavila v hotelovém baru.
Tato temná minulost se postupně stala součástí legendy hotelu - dlouho předtím, než do ní vstoupil případ Elisy Lamové.
Dvě a půl minuty, které obletěly svět
V polovině února zveřejnila losangeleská policie bezpečnostní záznam z hotelového výtahu, ze kterého mrazí.
Záznam trvá přibližně dvě a půl minuty a video ukazuje mladou ženu - podle policie právě Elisu Lamovou - jak opakovaně mačká tlačítka výtahu, jehož dveře se stále nezavírají. Vykukuje do chodby, přikrčuje se ke stěně výtahu a zvláštně gestikuluje rukama, jako by s někým mluvila. Dveře výtahu zůstávají dlouhé sekundy otevřené. Elisa nakonec z kabiny vyjde a zmizí z dohledu kamery.
Pro vyšetřovatele video nepřineslo zásadní vodítko. Pro internet ale znamenalo začátek globální posedlosti.
Internet začíná vyšetřovat
Záběry se po internetu šířily jako lavina. Na čínském serveru Youku nasbíraly během deseti dnů tři miliony zhlédnutí a desítky tisíc komentářů. Na YouTube vznikaly desítky verzí videa - zpomalených, analyzovaných, doplněných o komentáře a spekulace.
Internetoví detektivové začali sestavovat vlastní teorie. Někdo tvrdil, že Elisa před něčím utíká. Jiní viděli v jejím chování paranormální jevy, temné síly hotelu nebo tajné vládní experimenty. Temná minulost Cecilu se stala dokonalou kulisou pro příběh, který měl všechno: záhadné video, zmizení i hotel s legendou sériových vrahů.
Realita mezitím zůstávala mnohem prostší. A také mnohem méně přitažlivá pro internet.
Digitální hon na viníka
Nejtemnější kapitola celého příběhu se přitom odehrála online. Internetoví detektivové označili za vraha mexického hudebníka Pablo Vergaru, vystupujícího pod jménem Morbid, který v hotelu Cecil krátce pobýval. V hotelu však pobýval už v roce 2012, rok před Elisiným zmizením, a jako jediný důkaz internetovým vyšetřovatelům stačily Vergarovy temné hudební klipy.
Jeho fotografie, hudba i osobní profily se začaly šířit po sociálních sítích spolu s obviněními z vraždy. Vergara se stal terčem masivní kyberšikany, která vyeskalovala jeho pokusem o sebevraždu.
V dokumentárním filmu o mnoho let později popsal, jak hluboce ho falešná obvinění zasáhla.
Případ obklopený nejasnostmi
Případ smrti Elisa Lamové okamžitě přitáhl pozornost milovníků záhad, zastánců paranormálních jevů i skeptiků. Po zveřejnění záběrů z výtahu vznikly na internetu skupiny amatérských „detektivů“, kteří video rozebírali snímek po snímku. Někteří se dokonce vydali pátrat přímo do Hotelu Cecil.
Diskuze se soustředily hlavně na několik nejasností: podle jedné z teorií bylo například těžké, betonové víko nádrže zavřené - neexistovala tak možnost, že by se Elisa do nádrže dostala sama. I přesto, že pracovník později tvrzení vyvrátil - nádrž prý byla otevřená, když k ní přišel - spekulace už si žily vlastním životem.
Roli hrál také samotný přístup na střechu hotelu, odkud se dalo k nádržím dostat, či zvláštnosti ve zveřejněném záznamu z výtahu, který podle některých analýz někdo upravil. Další spekulace vyvolal fakt, že Elisin blog zůstával po její smrti nějakou dobu aktivní, což však pravděpodobně souviselo s automaticky naplánovanými příspěvky. Internet navíc našel i řadu symbolických „shod okolností“ - například náhodné souvislosti se jménem studentky a historickými událostmi v okolí hotelu.
Pitevní zpráva: střízlivé vysvětlení
Pitva provedená 21. února 2013 přinesla závěry, které byly mnohem méně dramatické než internetové spekulace.
Na těle nenašel soudní lékař žádné známky násilí, zlomenin ani poranění krku. Vyšetřování neprokázalo cizí zavinění. Oficiální závěr zněl utonutí. Způsob smrti nehoda.
Významným přispívajícím faktorem byla bipolární porucha. Toxikologické testy zároveň ukázaly, že Elisa pravděpodobně neužívala předepsané léky pravidelně. Některé z nich lékaři v krvi vůbec nezachytili.
Její sestra policii popsala, že v obdobích bez medikace mívala halucinace a paranoidní epizody. Chování zachycené ve výtahu tak odborníci později spojili s psychotickou epizodou - stavem, kdy člověk přestává spolehlivě rozlišovat mezi vnitřními představami a realitou.
Temná pověst hotelu se však ještě prohloubila a budovu majitelé později přejmenovali na Stay on Main. Několik hostů, kteří tehdy v hotelu bydleli a používali vodu z místních nádrží, podalo žalobu, laboratorní testy však žádnou kontaminaci nepotvrdily.
Případ zároveň inspiroval řadu knih, dokumentů i seriálů. Přesto kolem celé události dál kolují otázky a spekulace, které živí internetové debaty i konspirační teorie.
Zdroje: People, Historic Mysteries, Mens Health, BBC
