20. 3. Světlana
Výtah do tmy. Co se opravdu stalo Elise Lamové v hotelu s temnou minulostí?

Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Kanadská studentka přijela do Los Angeles s batůžkem a blogem plným citátů. O sedmnáct dní později ji pracovník údržby nalezl mrtvou ve vodní nádrži na střeše hotelu obklopeného temnou minulostí. Mezitím internet zaplavily podivné záběry z výtahu a z neznámé studentky se během několika hodin stala globální záhada.

Výtah do tmy: Co se doopravdy stalo Elise Lamové v hotelu Cecil

Kanadská vysokoškolská studentka Elisa Lamová cítila, že tlak na studijní výsledky začíná být neúnosný. Studium proto na čas přerušila. Trpěla bipolární poruchou, kterou sice léčila, ale její dopady se stále promítaly do studia i každodenního života.

Rozhodla se proto udělat radikální krok: odjet sama na cestu po jihozápadě Spojených států a dát si prostor, aby si srovnala hlavu. Během cestování si vedla blog, do kterého si zapisovala krátké útržky z cest - postřehy, nálady i dojmy z míst, která navštívila.

Koncem ledna 2013 přijela s batohem na zádech do Los Angeles a ubytovala se v legendárním Hotelu Cecil. Ten lidé po desetiletí spojují se sebevraždami, záhadnými úmrtími i pobyty sériových vrahů.

Do tohoto prostředí přijela Elisa - obyčejná studentka na cestách, která o temné legendě hotelu pravděpodobně příliš nepřemýšlela. O čtyřiadvacet dní později se však její jméno stalo další kapitolou v historii tohoto místa.

Pamětní místo, Los Angeles, 21. 2. 2013: kopie fotografie Elisy Lamové vyvěšená u hotelu Cecil po potvrzení její smrti.
Pamětní místo s fotografií Elisy Lamové u hotelu Cecil.Foto: ČTK / AP / Damian Dovarganes
Mohlo by vás zajímat
Mezinárodní akce i s Českem rozbila 373 tisíc webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Cílem webů, ačkoli zde dětská pornografie byla částečně dostupná, bylo zájemce okrást.

ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

K O2 areně opět dojedete metrem: Stanice metra Českomoravská se po více než roce otevřela

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v O2 areně od 24. do 29. března.

