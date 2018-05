Porod, který dojal celé letiště. Voják nestihl letadlo, příchod dcery na svět sledoval přes mobil

před 55 minutami

Voják sedící v letištní hale a přes mobil napjatě sledující porod své manželky dojal statisíce lidí po celém světě.

Brooks Lindsey je voják 1. obrněné divize USA. Na základně Fort Bliss v texaském El Pasu se připravoval na devítiměsíční misi v Kuvajtu. Se svou manželkou Haley očekával narození potomka. Přes Červený kříž si zkusili podat žádost, zda by ho armáda nemohla na pár dní uvolnit a umožnit mu účast u porodu.

Páru bylo oznámeno, že takovéto výjimky se udělují pouze tehdy, když má žena těhotenské potíže. A ty se náhle objevily. Nastávající matce začal dramaticky stoupat krevní tlak a dítě tím bylo ohroženo.

Žena proto znovu volala na Červený kříž, kterému pak vážnost situace potvrdil její ošetřující lékař. Brooks mohl vyrazit k porodu ve státě Mississippi. Jenže nejbližší volný let byl až druhý den dopoledne.

Když přistál v Dallasu a zjistil, že další let má více jak hodinu a půl zpoždění, propadal zoufalství. Navíc se dozvěděl, že Haley praskla plodová voda a porod už je neodkladný. Jenže jeho manželka se ukázala jako žena činu.

"Rychle jsem se rozhodla, kdo bude se mnou v místnosti - byla to moje nevlastní maminka a tchyně. Ta si schovala mobilní telefon pod sukni a tajně můj porod natáčela. Když jsem začala tlačit, doktor se jí v jednu chvíli zeptal, co to provádí, a ona mu ukázala obrazovku telefonu, kde se porodník uviděl," líčí statečná a pohotová žena na stránkách Love What Matters.

Troufalou kameramanku, která vše přenášela pomocí aplikace FaceTime jako videohovor, ze sálu nevyhodil a řekl jí, ať telefon vyndá a točí pořádně, aby nastávající tatínek viděl, co se právě děje. "Slyšela jsem Brookse, jak pláče a říká 'wow', slyšela jsem, jak mě povzbuzují cizí lidé na letišti. A pak Brooks vstal a říkal, že už po něm chtějí, aby okamžitě šel do letadla. Můj doktor začal křičet: 'Nenechte ho nastoupit! Je tu, vaše dcerka je tu!'"

Letištní personál mu proto řekl, aby seděl dál a počkal, až vše skončí. Fotka a video, které pořídili jeho spolucestující, za pár hodin obletěla svět. Voják nakonec dorazil do porodnice dvě hodiny po narození dcery Millie. Když se ráno pár probudil a chtěl vyřídit pár věcí na Facebooku, nemohl uvěřit svým očím - jejich dramatický příběh se šťastným koncem znaly už desítky tisíc lidí.

Postarala se o to jistá Tracy Doverová, která čekala na totéž zpožděné letadlo. Na Facebook pověsila jeho fotku, jak na podlaze upřeně sleduje porod na mobilu, a doprovodila snímek slovy: "Tento voják naší armády čekal na zpožděný let domů do Mississippi. Narození své dcery musel sledovat na FaceTime. Plakal a zlomil nám srdce. Když jsme uslyšeli dítě poprvé křičet, všichni jsme se radovali s ním. Chtěla jsem tento příspěvek sdílet, protože nechci, abychom zapomněli na naše vojáky, kteří nám každý den slouží, a na oběti, které kvůli tomu podstupují."

Její příspěvek měl 9. května dopoledne 221 tisíc lajků a přes 120 tisíc sdílení. Krátké video, které zveřejnila Haley, pak již nasbíralo přes 250 tisíc zhlédnutí.

Haley nevycházela z úžasu. Do nemocnice chodili cizí lidé a přinášeli jí dárky, Brooksovi děkovali za jeho věrnou službu vlasti. Dostala také spoustu dalších zpráv od těhotných žen, jejichž muži jsou u armády, a předala jim několik rad, jak obměkčit Červený kříž.

"Všechno to byly zcela úžasné a velmi emocionální chvilky a dostalo se nám tolika podpory!" uzavírá šťastná maminka své vyprávění.

