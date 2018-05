Bernardova kritika kampaně #MeToo zaujala NY Times. Češky jsou emancipované jen v práci, píše deník

před 4 hodinami

Česká republika se zase jednou dostala na stránky The New York Times. Autorku známého amerického deníku totiž zaujal postoj českého pivovaru Bernard k celosvětově rozšířené kampani #MeToo. Humpolecký podnik se iniciativě na podporu sexuálně napadených žen vysmívá svou reklamou.

"Svět se zbláznil. Držte se," píše se na pivním plakátu, na kterém je vedle ježibaby z Mrazíka i známý hashtag kampaně #MeToo.

The New York Times informuje o tom, že na příspěvek na Facebooku zareagovalo od loňské poloviny prosince téměř deset tisíc lidí.

#MeToo Loni v říjnu vypluly na povrch skandály amerického producenta Harveyho Weinsteina. Od té doby se hollywoodské herečky postupně přidávaly k hnutí #MeToo, které vzniklo už v roce 2006 v Brooklynu. Na sociálních sítích odhalovaly rozsáhlost fenoménu sexuálního obtěžování.

"Kritici odsoudili užití snímku z filmu Mrazík jako sexistické a pohrdavé vůči rostoucímu globálnímu hnutí, které podnítily oběti sexuálního obtěžování," napsala redaktorka. A v další větě dodala, že to ale není nic neobvyklého vzhledem k předchozím reklamám pivovaru či obecnému postoji v české společnosti.

The New York Times citují neziskovou organizaci Nesehnutí, která pořádá každý rok anketu s názvem Sexistické prasátečko, poukazující na sexismus v reklamě, s tím, že Bernard bývá častým kandidátem.

V loňské anketě se pivovar Bernard dostal na 3. místo v hlasování odborné poroty za svou reklamu na černou dvanáctku. Na plakátu je polonahá černoška s popisem "Bernardova rotující pípa".

Bernard: Kampaň hraničí s hysterií

Stanislav Bernard označil kampaň #MeToo za patologickou, hraničící s hysterií. "Celá kampaň má jeden zásadní problém. Je ignorována presumpce neviny," citoval jej americký deník s dodatkem, že to Bernardovi údajně připomíná komunistickou éru.

"Pokud budeme takto pokračovat, mohli bychom se ocitnout v situaci, kdy se kluk bude bát pozvat holku na kafe a říct jí, že je krásná," řekl údajně také v rozhovoru.

The New York Times píše, že Češi Bernarda na Facebooku podpořili. Nicméně spousta uživatelů jeho reklamu v komentářích odsoudila. "Pivo Bernard mám rád, ale tohle znevažování obětí sexuálního násilí je ubohé a trapné. Máte to zapotřebí?" píše jeden z lidí.

"Je to ubohé"

"Bernarde, měli byste se na marketingu zastydět za nedostatek kreativity, který vás dovedl k tak nízkému zesměšňování kampaně, která pro mnohé znamená opravdu hodně. Je to ubohé a je mi vás líto," napsala jiná žena.

"Způsobem, jakým je tato kampaň vedena, si zničíme i tu špetku spontánnosti mezi muži a ženami. A to značí nemocnou společnost," cituje novinářka Bernarda. Reklamy pivovaru jsou známé svou kontroverzí a bývají často předmětem diskusí o tom, co už je za hranicí etiky.

Americké noviny upozorňují také na to, že emancipace Češek se projevuje sice v zaměstnání a kariéře, ale už ne tolik v dělení domácích prací nebo péči o dítě.

V článku se také objevuje informace o studii Eurobarometru, podle kterého si tři čtvrtiny Čechů myslí, že nejdůležitější rolí ženy je starat se o děti. Redaktorka taktéž připomíná, že v Česku je druhá největší propast mezi platy mužů a žen v rámci Evropské unie.

