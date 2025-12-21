Přeskočit na obsah
Dívka, která zachránila celou pláž před tsunami. Hodina zeměpisu změnila osud stovky lidí

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Tilly Smithové bylo deset let, když světu ukázala, že vzdělání může zachraňovat životy. Vše začalo ráno 26. prosince 2004, když si se svými rodiči užívala první společnou dovolenou v zahraničí a procházela po pláži Mai Khao na thajském ostrově Phuket. Okolí bylo nádherné, obloha jasná a moře na první pohled klidné. Přesto si Tilly všimla, že něco není v pořádku. Jako jediná.

Jediná ona věděla, co je v nepořádku

„Moře nebylo klidné a nepohybovalo se tam a zpátky,“ vzpomínala později. „Jen pořád přicházelo. Znovu. A znovu.“ A poté začalo pěnit. „Byla to úplně stejná pěna, jakou máte na pivu. Taková syčící,“ dodala.

Zatímco většina dospělých si ničeho zvláštního nevšimla, Tilly přesně věděla, co se děje. Jen dva týdny předtím se ve škole učila o tsunami.

