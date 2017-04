Nový cyklistický hit má jméno gravel bike. Může nahradit silniční i horské kolo

před 1 hodinou

Má zvláštní jméno, ale cyklisté si už na ně začínají zvykat. Gravel bike patří k nejnovějším trendům, které se v cyklistice prosazují. A co to je? V podstatě kříženec mezi silničním a horským kolem, který docela dobře zvládne roli obou z nich.

Gravel biky (a s nimi i velmi příbuzná cyklokrosová kola) nevzbuzují na první pohled žádnou velkou pozornost. Vypadají prostě jako silniční závodní kolo. Na veletrzích, jako byl podzimní Eurobike v německém Friedrichshafenu nebo nedávný pražský For Bikes, jich ovšem bylo k vidění dost.

V čem spočívá jejich kouzlo? Především ve všestrannosti. Pokud nasadíte kola s klasickými silničními plášti nebo galuskami, stává se z gravel biku v podstatě silniční kolo, za jízdy takřka nepoznáte rozdíl. Do rámu, který má širší přední vidlici i zadní stavbu rámu, se však na rozdíl od silničních speciálů vejdou i širší terénní pneumatiky. Pouhou výměnou kol pak jezdec získá bicykl, který si velmi dobře poradí i s lehčím terénem (zvládne pak to, co speciální cyklokrosová kola).

Je to tedy velmi univerzální sportovní náčiní a na veletrzích se daly zaslechnout nadšená slova cyklistů, která zněla vždy velmi podobně: Toto kolo by mi stačilo a nepotřeboval bych zvlášť silniční a zvlášť horské.

Kromě možnosti nasadit širší kola je mezi gravel bikem a silničním kolem samozřejmě řada dalších rozdílů. Podívat se na ně můžete v galerii u tohoto článku.

autor: Tomáš Vocelka