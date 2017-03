Španěl, kufry, terezín. Znáte cyklistický slang? Kvíz a soutěž o lístky na veletrh For Bikes

před 58 minutami

Víte, co je to bidon, koza nebo terezín? Vyzkoušejte si své znalosti cyklistického slangu v kvízu, který připravil bývalý profesionální cyklista Lubor Tesař. A navíc můžete vyhrát lístky na největší český cyklistický veletrh For Bikes, kde budou výrobci kol i příslušenství představovat nejdůležitější novinky pro letošní sezonu.

Cyklisté někdy používají podivná slova. V našem kvízu si můžete vyzkoušet jestli byste věděli, co vám vlastně říkají. A věřte, že třeba koza nemá s domácím zvířetem mnoho společného.

V nesoutěžním zábavném kvízu najdete patnáct otázek, které vám řeknou, jak na tom s cyklistickým slangem jste. Pokud nebudete znát všechny odpovědi, nevadí - na konci se dozvíte ty správné. Test je nastavený poměrně přísně. Abyste se mohli chlubit tím, že se v cyklistické hantýrce orientujete, je potřeba mít 80 procent správných odpovědí.

Kromě kvízu najdete vpravo vedle tohoto textu i odkaz na jednu soutěžní otázku, která je také zaměřena na cyklistický žargon. Odpovíte-li správně, máte šanci vyhrát lístky na největší cyklistický veletrh For Bikes, který se na pražském výstavišti v Letňanech chystá na poslední víkend v březnu (konkrétně od pátku 31. března do neděle 2. dubna). Celkem je v soutěži 50 vstupenek. Ale pozor, soutěžit lze jen do čtvrteční půlnoci (tedy do 23. března do 23:59:59).

autor: Lubor Tesař