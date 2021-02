Číňan musí zaplatit své exmanželce za domácí práce, které během svazku vykonávala

Pekingský soud nařídil, aby muž zaplatil své exmanželce celkem 50 tisíc jüanů (v přepočtu více než 165 tisíc korun) za pět let domácích prací, které vykonávala. Žena svého bývalého manžela nařkla z toho, že jí během manželství nepomáhal s péčí o domácnost ani jejich syna.

Případ rozvodu pekingského páru vyvolal v Číně debatu ohledně hodnoty domácích prací, které manželky doma vykonávají. Podle některých lidí částka nařízená soudem není dostatečná, citoval britský zpravodajský web BBC.

Muž jménem Čen požádal o rozvod vloni po pěti letech manželství. Jeho manželka Wang se zprvu zdráhala na rozluku přistoupit, nakonec se však rozmyslela a požádala o finanční kompenzaci s tím, že její manžel během svazku nepomáhal s žádnou domácí prací ani s péčí o jejich syna.

Soud v pekingském obvodu Fang-šan dal ženě za pravdu a nařídil jejímu bývalému manželovi, aby jí měsíčně platil výživné ve výši dva tisíce jüanů (v přepočtu zhruba 6600 korun) a za všechny domácí práce, které vykonala, navíc 50 tisíc jüanů, tedy více než 165 tisíc korun. Soudce navíc její práci doma označil za nehmotnou hodnotu.

Rozsudek se řídí nedávno představeným novým občanským zákoníkem Číny, podle kterého je manželka oprávněná požadovat při rozvodu kompenzaci za větší podíl na výchově dětí, starosti o starší příbuzné či pomoc partnerovi při práci. To bylo dříve možné jedině v případě, že pár podepsal předmanželskou smlouvu.

50 tisíc jüanů nestojí v Pekingu ani chůva

Někteří uživatelé sociální sítě Weibo však upozornili na to, že 50 tisíc jüanů je nedostatečná kompenzace za množství práce, kterou žena pro svého exmanžela vykonala.

"Práce ženy v domácnosti na plný úvazek je podceňována. V Pekingu stojí chůva ročně více než 50 tisíc jüanů," poznamenala jedna z komentujících.

Ostatní poukazovali především na to, že muži by se měli více starat o domácnost, a jiní zase vybízeli ženy, aby nezapomínaly na svou kariéru ani po sňatku. "Dámy, nikdy nezapomínejte na to, být nezávislé. Nevzdávejte se své práce po sňatku, uchovejte si i něco svého," citovala jiného uživatele BBC.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) stráví Číňanky v průměru až čtyři hodiny denně neplacenou prací, což je dvaapůlkrát více, než je tomu u mužů. Obecně ve všech zemích OECD pak ženy tráví neplacenou prací dvakrát více času než muži.

