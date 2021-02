Nejsem kočka, ujišťoval právník při videokonferenci. Zapomněl vypnout roztomilý filtr

Srbsko by se mělo stát co nejdříve součástí schengenského prostoru, míní český premiér Andrej Babiš. Česko také podporuje přistoupení nejen této balkánské země k Evropské unii. Babiš to řekl na středeční tiskové konferenci po jednání se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou. Oba státníci ocenili také vzájemnou ekonomickou spolupráci.

"Srbsko je dlouhodobě náš důležitý partner a stejně jako u dalších zemí západního Balkánu podporujeme Srbsko na cestě ke členství v Evropské unii," řekl Babiš s tím, že několikrát aktivně na summitech EU vystoupil zejména s návrhem, aby se Srbsko v rámci řešení ilegální migrace a bezpečnosti Evropy stalo součástí schengenské zóny bez kontrol vnitřních hranic. Podle něj by tento proces mohl být rychlejší než vstup Srbska do EU. Brnabičová ocenila, že jednou z priorit českého předsednictví v EU v druhé polovině roku 2022 bude rozšíření bloku.