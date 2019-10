Čína cenzuruje seriál South Park. Jeden z dílů kritizuje podmínky v tamních vězeních

Populární animovaný seriál Městečko South Park se ocitl v nemilosti čínské vlády. Činitelům se totiž nelíbila epizoda, ve které se jeden z hrdinů, Randy, ocitl v čínském vězení, kde je na převýchově a nucených pracích. Seriál i recenze na něj proto zmizely z čínského internetu.

Tvůrci seriálu Trey Parker a Matt Stone na cenzuru reagovali po svém a na Twitteru zveřejnili parodii na omluvu.

"Stejně jako NBA (manažer týmu Houston Rockets vyjádřil podporu protestujícím v Hongkongu a následně ji stáhl, pozn. red.) vítáme čínské cenzury v našich domovech a v našich srdcích. Také milujeme peníze víc než svobodu a demokracii. Si (čínský prezident Si Ťin-pching, pozn. red.) absolutně vůbec nevypadá jako medvídek Pú. Ať žije velká Čínská komunistická strana!" napsali.

Trnem v oku čínským vládním činitelům se stala epizoda s názvem Band in China, ve které se jeden z hrdinů Randy Marsh pokusil rozšířit svůj obchod s marihuanou právě v tomto asijském komunistickém státě. Je však zatčen a poslán do vězení na převýchovu a nucené práce.

V jedné ze scén například hrdina South Parku stojí v dešti a strážní mu dávají elektrošoky. Randy pak čte z kartičky: "Jsem hrdý člen komunistické strany. Strana je důležitější než jednotlivec."

Co je to za cvokárnu?

Seriálový hrdina je také svědkem popravy jiného vězně zastřelením do hlavy. Čas tráví v přecpané cele, kterou sdílí s medvídkem Pú a Prasátkem. "Někdo říkal, že Pú vypadá jako čínský prezident, proto jsme teď v Číně nelegální," říká Prasátko Randymu. "Co je to za cvokárnu?" odpovídá Randy.

Britský zpravodajský web BBC uvedl, že poté co byla epizoda minulý týden odvysílána v USA, nelze na čínské sociální síti Weibo najít žádné odkazy o South Parku.

Seriál byl také stažen z mnoha populárních stránek pro přehrávání videí. Na známém recenzním webu Douban se podle BBC zobrazilo hlášení, že na základě čínských zákonů nejsou výsledky vyhledávání dostupné. Někteří lidé se proto na čínské sociální síti Weibo baví o inkriminovaném díle například pouze užíváním kódu S23E02, odkazujícího na číslo epizody.

Cenzura je v Číně velmi rozšířená, většina lidí nemá přístup k Facebooku a Twitteru. Uživatelé čínských sociálních sítí a chatovacích aplikací mohou mít blokovány účty v případě, že systémy zachytí "nevhodnou komunikaci".

