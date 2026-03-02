Přeskočit na obsah
2. 3. Anežka
„Chce to jen cvičit,“ říkali lékaři. Z obyčejné bolesti se vyklubal problém, který skončil amputací

Nikola Bernard

Ještě před dvěma lety řešila třicetiletá žena obyčejnou bolest nohy. Lékaři ji uklidňovali, že nejde o nic vážného. „Chce to jen cvičit,“ slýchávala. Jenže pak přišlo něco, co navždy změnilo její celý život. Amputace. Dnes otevřeně mluví o tom, jak jí radikální operace zachránila, a jak nenápadná věc může skončit něčím jako je právě amputace.

EXCLUSIVE: VIDEO: ‘Doctors told me to STRETCH to fix pain – I actually needed the rarest amputation in the world’
Její cesta začala bolestí, kterou lékaři považovali za banalitu a skončila radikální operací, která jí zachránila život. Foto: Profimedia
Courtney Echerdová z Los Angeles začala při běžných denních aktivitách v únoru 2026 pociťovat bolest nohy, které nepředcházel žádný úraz ani pád. Lékaři proto zpočátku doporučili jen gel proti bolesti, fyzioterapii a protahování.

„Kromě bolesti jsem si všimla i toho, že se při cvičení už nedokážu dotknout prstů na nohou,“ vzpomíná Courtney. Právě výrazné zhoršení flexibility nakonec přimělo fyzioterapeuta k dalšímu vyšetření.

A zlom přišel ve chvíli, kdy si mladá žena nahmatala bulku. Následovala série vyšetření a biopsie. A výsledek byl šokující: zhoubný nádor kostí.

Agresivita a šok

Osteosarkom je vzácný typ rakoviny kostí, který postihuje především děti a mladé dospělé. V případě Courtney byl nádor natolik agresivní a rozsáhlý, že samotná chemoterapie nestačila. „Zpočátku jsem se vůbec nebála. Neuvědomovala jsem si, jak je to vážné. Nikdy jsem neviděla nikoho, kdo by podstoupil amputaci,“ říká.

Když ale lékaři vyslovili možnost radikální operace, realita ji zasáhla naplno. „Myslela jsem si, že prostě podstoupím pár měsíců chemoterapie… Ani jsem neuvažovala o tom, že bych mohla o nohu přijít. Zvracela jsem, když jsem zjistila, že se to může stát,“ přiznává otevřeně.

Jedinou šancí na záchranu života byla extrémně vzácná operace – hemipelvektomie, tedy amputace celé dolní končetiny včetně části pánve.

Život po amputaci

Ačkoliv operace proběhla v pořádku, návrat do běžného života je pro Courtney každodenní výzvou. „Od té doby je velmi těžké se tomu přizpůsobit. Je neuvěřitelné, jak se každý aspekt mého života změnil. Miluji chůzi a nejsem si jistá, jestli se s tím někdy smířím,“ říká.

Její příběh ale není jen o ztrátě - jasně ukazuje, jak snadno mohou být první příznaky podceněny, a jak zásadní roli hraje důsledné vyšetření a často i druhý názor odborníka. Klíčové však zůstává jedno: nepodceňovat signály, které nám tělo vysílá.

Poselství, které má váhu

Courtney dnes otevřeně sdílí svou zkušenost, aby povzbudila ostatní. „Máte jen jedno tělo. Zaslouží si, abyste se o něj starali. Cestujte, objevujte a cvičte,“ vzkazuje dojemně.

Její cesta začala bolestí, kterou lékaři považovali za banalitu a skončila radikální operací, která jí zachránila život. A přestože přišla o nohu, získala něco jiného – až hluboké vědomí hodnoty každého dne.

VIDEO: Jedno dítě, dva orgány. Chirurg popsal unikátní operaci patnáctiletého chlapce

Jedno dítě, dva orgány. Chirurg popsal unikátní operaci patnáctiletého chlapce. Bez nového srdce a plic by nepřežil. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Profimedia, National Today

