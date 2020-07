Vzdát výstup na vrcholek za špatného počasí není ostuda, říká rakouský horský vůdce

Mezi tyrolskými pohořími Karwendel a Rofan na západě Rakouska se rozkládá jezero Achensee. Až 133 metrů hluboké a devět kilometrů dlouhé jezero je obklopeno obcemi Maurach, Pertisau a Achenkirch, odkud pochází také 44letý horský vůdce Thomas Nothdurfter. Člen místní horské služby a dobrodruh představuje turistům svůj rodný kraj a zachraňuje je z nesnází.

Tyrolský rodák Thomas Nothdurfter se před více než dvěma desítkami let stal členem horské služby v okolí tyrolského jezera Achensee. Lásku k horám zdědil od rodičů, kteří jej jako dítě brali do pohoří Karwendel v každé roční době.

"Jsem horolezec tělem i duší, takže jsem se rozhodl pomoci komunitě a stal jsem se členem horské záchranné služby. A protože jsem chtěl pracovat jenom v horách, před více než deseti lety jsem se začal vzdělávat dál, abych se mohl stát horským vůdcem," popsal Aktuálně.cz.

Turistům tak pomáhá plnit jejich horolezecké sny a vodí je na okolní tyrolské vrcholky, které se tyčí až do dvoutisícových výšek. Okolí jezera Achensee se pro jeho polohu přezdívá rakouský fjord a vhodné je především pro sportovce.

Vyzkoušet si zde lze nejen pěší turistiku, horolezectví nebo jízdu na horských kolech, ale také adrenalinovější sporty jako kitesurfing či paragliding.

Češi jsou většinou zkušení horalové

Thomas je během letní i zimní sezony téměř nepřetržitě ve střehu. Když zrovna neslouží, musí být v záloze anebo trénuje, aby si udržel dobrou fyzičku. V létě jako člen horské služby nejčastěji zasahuje u případů, kdy lidé přecení svoje síly na via ferratách, udělá se jim náhle špatně, ztratí se nebo zabloudí po setmění.

Právě via ferraty jsou oblíbenou letní aktivitou v okolí Achensee. Při jejich zdolávání je však třeba brát ohled na zkušenosti, fyzičku i vybraný terén. "Náš záchranný tým zasahuje u zhruba 60 případů ročně," tvrdí. Češi mezi nimi údajně většinou nejsou, ale když už volají horskou službu, je to spíše v zimě při problémech na sjezdovkách.

Podle 44letého Thomase jsou Češi většinou zkušení horalové, kteří milují přírodu. A jak sám přiznává, české turisty většinou ani po horách nevodí. Jeho klienti jsou tak spíše jiní zahraniční turisté.

"Turisté, kteří se vypraví do regionu Achensee, by měli myslet na vhodnou výbavu, hlavně boty. Měli by se chovat zodpovědně, dobře plánovat a svůj plán respektovat," vypočítává člen horské služby.

"Otočit se za špatného počasí před vrcholem není ostuda"

Varuje také před nerespektováním špatného počasí. "Otočit se těsně před vrcholem za špatného počasí není ostuda, naopak je to velmi důležité," říká s tím, že za přeceňování sil v horách mohou lidé zaplatit i zdravím.

Nothdurfter doporučuje vyzkoušet nejen aktivity na jezeře Achensee, ale především neminout výšlap do pohoří Rofan a Karwendel. "Výhodou je, že téměř odevšud máte výhled na jezero," dodává.

Jeho dalším tipem je pak pochoutka kaiserschmarren neboli císařský trhanec, který nabízejí snad všechny tyrolské horské chaty. Jedná se o karamelizovanou palačinku s ořechy, ovocem a džemem. Některé úpravy počítají také s rozinkami naloženými v rumu.

Sám v regionu nejraději objevuje nové horolezecké cesty a za horkých dní se rád ponoří do jezera, jehož teplota málokdy stoupá nad 20 stupňů Celsia. Když se mu zasteskne po městě, vyrazí na dobrý film do kina v 48 kilometrů vzdáleném Innsbrucku. "Moje představa o perfektní dovolené spojuje lezení, plavání a pobyt v útulném hostelu s perfektní večeří," svěřuje se rakouský dobrodruh.

"Chtěl bych zkusit lezení v českých skalách"

Thomas během uplynulých let procestoval kus světa a v rámci expedic zlezl například aljašský vrcholek Denali (také Mount McKinley), argentinskou Aconcaguu, africké Kilimandžáro, ruský Elbrus, himálajský Čo Oju nebo antarktický vrcholek Vinson Massif.

"Zlézat horu na zmrzlém kontinentu bylo zvláštní, ale nebyla tam taková zima, jak si asi každý představuje. Logistické přípravy byly enormní, naštěstí jsem se nemusel extra fyzicky připravovat, protože v horách se pohybuji celý rok. Všechno šlo hladce a dosáhli jsme vrcholku," popisuje své antarktické dobrodružství.

Přestože rakouský horolezec procestoval kus světa, prozradil, že na seznamu jeho přání je zkusit lezení po skalách v Česku. "Rád zlézám hory s opatrností, kamkoliv jedu, nezáleží na tom, jak jsou vysoké. Důležité je potkávat se tam se stejně smýšlejícími lidmi a prostě si krajinu užít," říká.

