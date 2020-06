V horách jsou víc slyšet zvuky přírody, i zvířata se tu mají lépe, říká rodačka z Alp

Přímo v srdci Kitzbühelských Alp stojí tradiční chata Huberalm, které již 16 let šéfuje rodina Christiny Foidlové. Pětadvacetiletá tyrolská rodačka zde tráví již roky celé léto a pomáhá svým rodičům s péčí o hosty i domácí zvířata.

Salaš v Erpfendorfu je typickou ukázkou místní alpské kultury i kuchyně a vede ji celá rodina Foidlova. "Každý z nás tu má své úkoly a společně tvoříme silný tým. Jen tak ze zájmu jsem před pár lety pracovala na jiné horské chatě, kde jsem nasbírala spoustu cenných zkušeností, a díky tomu teď vím, jak neobyčejným místem naše salaš je," říká 25letá Christina Foidlová.

Zatímco během roku bývá její hlavní doménou studium, každé léto vypomáhá rodičům na horské chatě na severozápadě Rakouska.

Oblast okolo městečka St. Johann in Tirol je velmi oblíbená pro lyžaře, v létě se sem naopak vypravují cyklisté a milovníci horských túr. K nim patří také Christina. "Nejradši svůj volný čas trávím v přírodě. Ať už na túrách, nebo na horském kole - hlavní je, že jsem na čerstvém vzduchu. Jedním z nejhezčích míst je pro mě rozhodně pohoří Wilder Kaiser, tuhle oblast ale doporučuji jen trénovaným," říká rodačka z Kirchdorf in Tirol.

Nejčastěji jezdí Rakušané a Němci, máme i štamgastu z Česka

Tradiční alpská chata rodiny Foidlových je v provozu vždy od poloviny května do začátku října, a to pouze přes den. "Já a má rodina jsme tu pro hosty od úterý do čtvrtka, od devíti ráno až do večera," popisuje Christina. Denně přivítají i 300 hostů a nejvytíženější období jsou tradičně prázdniny a státní svátky. Nejčastěji k nim jezdí Rakušané a Němci.

"Hlavní část hostů, kteří k nám jezdí ze zahraničí, pochází z Německa. Možná to Němce do Rakouska táhne kvůli tomu, že jsme alpskou zemí, kde se mluví německy. Pobyt je tak pro ně o něco jednodušší, když místní mluví stejnou řečí," přemítá Christina.

A dodává, že jeden z jejich štamgastů je Čech, který žije v Tyrolsku. "Známe taky Čechy, kteří jezdí do Tyrolska na dovolenou pravidelně. Navštěvují nás víckrát za léto," tvrdí Christina.

Do hor v létě se vypravuje čím dál více lidí

Zatímco dříve podle ní vyhledávali salaš především pěší turisté, dnes k nim jezdí i čím dál více cyklistů. "Teď je znatelný trend horských kol a do hor vyrážejí i někteří e-bikeři. Aktuálně je to tak půl na půl," dodává.

Rakousko byla jedna z prvních zemí, která uvolnila striktní opatření a otevřela hranice Čechům. Na letní dovolenou přitom do alpské země každým rokem vyrazí stovky tisíc českých turistů a jenom v Tyrolsku vloni strávilo jednu noc více než 263 tisíc Čechů.

A Christina věří, že i letošní léto přijede do spolkové země, kde žije, co nejvíce hostů. "Zdá se, že se do hor za sportem vydává rok od roku více lidí. Rozhodně věříme, že léto bude krásné a plné horských zážitků," říká.

Přitom ještě před pár měsíci byla letní sezona pro řadu hotelů, restaurací i právě horských chat značně nejistá. Rodina Foidlových však měla nakonec štěstí.

"Naštěstí vždy otevíráme až v polovině května a přesně v tuhle dobu se v Rakousku mohly obnovit gastronomické služby. Do poloviny června jsme museli čekat na otevření hranic s Německem, protože naše horská chata není jen cílem místních, ale míří k nám i spousty turistů ze zahraničí," vysvětluje Christina.

Vodopády i horské vrcholky

I díky velké klientele místních neměli ani finanční potíže. Během prvních týdnů pandemie se celá rodina starala o dobytek, pole a les, které vlastní. "To všechno bychom ale dělali, i kdyby pandemie covid-19 nebyla," říká mladá Rakušanka.

Kitzbühelské Alpy v létě jsou malým rájem pro všechny sportovce, kteří rádi překonávají stovky metrů převýšení a zdolávají náročné kilometry na kole. Podle Christiny Foidlové by návštěvníci rozhodně neměli minout vodopád Eifersbacher Wasserfall nebo ten v soutěsce Grießbachklamm.

Kromě návštěvy tradiční salaše, jako je Huberalm, by si všichni turisté měli vyhlédnout alespoň jeden malý vrcholek, na kterém stojí kříž nebo lavička. "Tam by měli strávit hodinku času, užít si pohled na okolní krajinu a čerstvý vzduch," říká Christina, která radí neminout například horu Baumooskogel.

Cvrkot, cinkání kravských zvonců a ptačí štěbetání

Dalším tyrolským lákadlem je podle tyrolské rodačky koncert místní dechové kapely. "Tracht (zdejší kroj, pozn. red.) muzikantů i samotná hudba patří k jedinečným zážitkům," tvrdí. Sama přitom hraje na křídlovku (žesťový nástroj příbuzný trubce, který se využívá v dechových orchestrech, pozn. red.).

Na svém životě v horách má Christina nejraději zvuky přírody a čerstvý vzduch. "Na horském vrcholu můžu načerpat spoustu energie, můžeme si navíc užít čerstvý vzduch. Neproniká sem žádný hluk z ulice nebo dopravy. Ba naopak, tady v horách jsou o to víc slyšet zvuky a šum přírody. Cvrkot, cinkání kravských zvonců nebo ptačí štěbetání. Je znát, že i zvířata se ve vyšších polohách mají lépe," říká s tím, že i ideální dovolená je pro ni ta strávená na vrcholcích hor.

"Chtěla bych každý den zdolat nějaký parádní vrchol a poté se posílit v některé z tradičních horských chat. To je dovolená podle mého gusta," popisuje.

Co by doporučila na posilnění po pořádné túře? "Zbožňuji kaspressknödelsuppe, polévku se sýrovým knedlíčkem. Vaříme ji často i na naší salaši Huberalm. Tu a tam se dokonce stane, že si ji dám dvakrát denně - k obědu i večeři," směje se Christina.

A dodává, že kromě posezení na vrcholu hory ji stejně dobrý pocit dává pomyšlení na to, že si u nich jejich hosté odpočinuli a užili si přátelskou atmosféru.