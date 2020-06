Šéf jihočeské cestovní centrály: Čeští turisté nás nespasí, musíme zlepšit služby

Koncem května se v Česku obnovil turistický ruch, otevřely se hotely či restaurace a obnovila se většina autobusových a vlakových spojů. S uvolněním opatření začal také boj o turisty. Přetahovat se o ně budou nejen města, ale také kraje. Největší propad přitom zažil Jihočeský kraj. "Hlavní zlom přijde na konci října," říká v rozhovoru Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Čeká podle vás český cestovní ruch po pandemii koronaviru revoluce?

Doufám v to. Zásah byl tak silný, že by i odpověď měla být silná. Objeví se nové služby, změní se přístup k práci. Upřímně mě ale překvapilo, kolik lidí nebylo v březnu schopno fungovat v on-line režimu. A myslím, že se konečně začne přemýšlet nad tím, jestli zachovat obrovské veletrhy cestovního ruchu, že se třeba konečně zjistí, že jsou k ničemu. Důležité je ale řešit všechny věci včas, snad to nepropásneme.

V Jihočeském kraji se za první letošní čtvrtletí ubytovalo o 29 procent méně návštěvníků. Zahraničních turistů zde přitom meziročně ubylo o 40 procent a jedná se o největší propad v Česku. Je to dáno Českým Krumlovem, kam jezdilo nejvíce turistů z celého kraje, nebo třeba i Lipnem?

Dopad pandemie v kraji začal mnohem dřív, vypadl nám totiž už celý únor a asijský trh, který je pro nás velmi důležitý. Dlouho se mluvilo o tom, že asijští turisté nepřináší peníze a nejsou cílová skupina, kterou chceme, ale pro velké hotely byly tyhle skupiny v mezisezoně velmi důležité. Beru tuhle situaci jako příležitost zamyslet se nad tím, které cílové skupiny chceme, aby se vracely. U některých je jasné, že to bude trvat dlouho, ale Český Krumlov má alespoň mezitím možnost zaměřit se na jinou klientelu, jak dlouho proklamoval. Upravit se budou muset i poskytované služby, je otázka, jak dlouho to bude trvat, ale věřím, že situace zlepšení přinese.

V dubnu jste prohlásil, že pokud se vládní opatření kvůli koronaviru uvolní do června, v jižních Čechách bude výpadek příjmů z turistického ruchu do veřejných rozpočtů šest miliard korun a ohroženo bude 17 tisíc pracovních míst. Jak to teď vypadá?

Pokud se neudělají žádná opatření, vypadá to na možný úbytek 4200 pracovních míst do konce roku. O jejich budoucnosti se ale nerozhoduje teď. Ačkoliv se teď některé hotely zavírají nebo se na určitou dobu zakonzervují, hlavní zlom přijde na konci října. Provozovatelé překonají hlavní sezonu, ale pokud se nestane nic pozitivního, bude se lámat chleba.

Podle dat statistiků se loni v jihočeských hotelech, penzionech či kempech ubytovalo 1,78 milionu hostů. Z toho bylo 1,15 milionu Čechů a 636 200 cizinců. Vy jste ale před pár měsíci prohlásil, že i kdyby všichni Češi jeli na dovolenou v tuzemsku, budou peníze chybět. Takže domácí turistika cestovní ruch nezachrání?

Když si vezmu, že všichni Češi v zahraničí dohromady utratili 80 miliard a všichni cizinci v Česku 160 miliard, tak máme 80 miliardovou díru, kterou hodně odnese Praha, ale i pro regiony to bude rána, kterou nelze jen tak spravit. Důležité je teď co nejrychleji restartovat cestovní ruch. Pomoci by tomu mohlo i otevírání hranic. Z pohledu utracených peněz nebo počtu nocí totiž u nás jednoznačně vedou Němci nad asijskými turisty. Pokud se otevře Německo, může se situace trochu zlepšit. A navíc jsem optimista, věřím, že se evropský cestovní ruch brzy vrátí do starých kolejí. Ale je jasné, že to bude trvat.

Kromě toho budou české turisty lákat i okolní státy a ty mají neskutečné množství finančních prostředků na propagaci. Pro Rakousko jsou teď čeští turisté nejdůležitější hned po Němcích. Jakmile Rakušané spustí své kampaně, pro jižní Čechy bude velký problém jim konkurovat.

A co se týče kvality služeb, musím přiznat, že Češi mají pořád co dohánět oproti Rakušanům. Ti navíc mají třicet let fungující destinační management, díky kterému mohou svým efektivním postupem vycucnout klientelu, která by jinak utratila peníze v tuzemsku. Musíme udělat protitah a bojovat s minimem rozpočtu, což znamená větší kreativitu a hledání nových cest. Ale systém zlepšováků Čechům jde.

Jak tedy plánujete nalákat turisty do jižních Čech?

Spustili jsme propagační kampaň Léto v jižních Čechách, která zahrnuje slevy na atraktivity i ubytování. Češi totiž rádi slyší na cenu. Zapojili jsme také osobnosti, na billboardech budeme mít třeba Zdeňka Trošku, který je s jižními Čechami bytostně spjatý. Doufali jsme, že se nám sem podaří dotáhnout i celostátní vouchery, to se ale zatím nestalo, takže každý kraj se pustil do své samostatné akce. Lidi tím lákáme do více regionů, což je pro ně dobré, protože budou mít bohatší nabídku.

Jaromír Polášek (41 let) Pochází z Českých Budějovic

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně.

Pracoval 10 let v rámci místní akční skupiny Šumavsko v oblasti rozvoje venkova i venkovského cestovního ruchu. Byl jedním z iniciátorů založení destinačních managementů v Jihočeském kraji.

Od roku 2015 je ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu. Od roku 2018 je předsedou Asociace organizací cestovního ruchu, která sdružuje krajské destinační managementy v České republice.

Ve volném čase rád cestuje, fotí a testuje nové technologie.

Ti Češi, kteří budou mít ještě nějakou dovolenou a peníze na ni, budou moci projet republiku a podívat se i do míst, kam nechtěli jezdit, protože tam bylo vždycky narváno. Krumlov byl pro Čechy dřív kvůli počtu lidí i asijské klientele nezajímavý, to se změní. Myslím si, že červen bude přešlapovací, než se všechno rozběhne. A podle mě taky budou lidi spíš jezdit do menších ubytovacích míst.

Jak slevy na ubytování fungují, jsou výhodné jen pro turisty, nebo i pro hoteliéry?

Dostali jsme na to od kraje 30 milionů korun a funguje to tak, že si na webu leto.jiznicechy.cz zaregistrujete voucher, který platí 48 hodin. Během těch dvou dní si musíte vybrat hotel, který si zarezervujete. Hotel následně rezervaci potvrdí a při placení na místě pak dostanete 30procentní slevu z ceny, maximálně však 300 korun na osobu. Hotelu pak do deseti dnů přijdou peníze na účet. Jeden hotel dostane příspěvek v maximální výši 150 tisíc korun, snažíme se jim tím finančně pomoci, aby překonaly to nejhorší. Kraj slíbil, že pokud bude systém úspěšný, zváží další příspěvky.

Máte představu, kolik jihočeských hotelů je momentálně ve velkých existenčních problémech?

Říká se, že Lipno je vyprodané, ale není to pravda. Vyprodaná jsou malá a soukromá ubytování, ale hotely s větší kapacitou, kam jezdily větší skupiny a zahraniční turisté, mají problémy. Hoteliéři nám říkají, že je pro ně teď každá koruna dobrá. Je to vůbec poprvé, co takto napřímo pracujeme s ubytovacími kapacitami, ale narazili jsme i na zásadní problémy. Zjistili jsme třeba, že spousta hotelů pořád neposkytuje možnost on-line rezervace a na webu mají pouze kontaktní formulář nebo telefonní číslo. Člověk to bere tak automaticky, že ho to v dnešní době překvapuje.

Dalším problémem je, že některé organizace nejsou schopny přijímat vstupenky zakoupené on-line a stažené pouze v mobilu. Jsou zvyklé na papírové vstupenky a nejsou schopné načíst QR kódy. Příští rok bychom chtěli, aby hotely přešly do on-line prostředí a aby na to byla připravená i jednotlivá turistická místa. Chceme totiž vidět, ze kterého ubytování kam lidi míří, abychom zjistili, co je pro lidi zajímavé. Rád bych, aby letošní poskytované slevy byly přípravou na posun systému tak, aby si do budoucna lidi před cestou do jižních Čech mohli vybrat a zaplatit dopředu lístky na místa, kam se chystají, na konkrétní čas pro určitý počet lidí. A pak jen přijít s mobilem, ukázat kód a jít.

Ačkoliv je tahle situace komplikovaná, je to zároveň obrovská příležitost ke změně cestovního ruchu v Česku. Najednou se zjistilo, že destinační management a inovace v oboru jsou velmi potřebné. Najednou se mluví o tom, že to není jenom o marketingu, ale i práci na daném území. Že jsou potřeba lidi v terénu, kteří s hoteliéry rozebírají jejich obsazenost. Tohle všechno nesmí zapadnout, až se cestovní ruch znovu nastartuje. Štve mě, že se vypnulo EET v ubytování a stravování. Vloni jsme díky tomu měli super přehled útrat v kraji, ale kvůli vypnutí nebudeme mít srovnání s letoškem.

V jednom ze starších rozhovorů jste uvedl, že si nemyslíte, že je Krumlov přeplněný, platí to podle vás jen v některé časy a dny v roce. Na druhou stranu jste uznal, že cena za oběd nebo vstupné na zámek jsou pro běžné Čechy skoro nedostupné. Změní se to po koronaviru?

Ano. Nejenže se změní cena, i ale nabídka. Krumlov povolí zahrádky restaurací v ulicích, ulice tak ožijí. A tím, že někteří provozovatelé zavřou, na trhu práce se objeví konečně lidi. Nezaměstnanost v cestovním ruchu byla před pandemií prakticky nula a lidi se přepláceli a přetahovali. Zdravá míra nezaměstnanosti tak něčemu prospěje.

Český Krumlov nebo Lipno se zájmem ze strany turistů, zdá se, problém nemají. Budete tedy propagovat spíše méně známá místa v kraji?

Místa, která nejsou zas tak známá, mají většinou méně ubytovacích kapacit. A provozovatelé spoléhají na stálou klientelu, která je připravena přijet. Nebudeme kampaň směrovat na Budějovice, Krumlov, Písek a Prachatice, naše podpora je celokrajská. Ale zájem o propagaci nechávám na jednotlivých místech, aby oslovila konkrétní hotely a ty jim řekly, že potřebují pomoct. Teď zápasíme hlavně o lidi, kteří ještě nejsou rozhodnutí, kam pojedou, a těch je alespoň podle výzkumu CzechTourismu dost.

