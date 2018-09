před 57 minutami

Čtenáři britského deníku The Guardian sestavili žebříček nejlepších hospod s pivním výčepem v Evropě. Kromě hospody ve skotském Edinburghu, španělské Barceloně nebo bavorském Tegernsee se do výběru dostal i pražský Vinohradský pivovar. "Je to pro nás velká pocta a potvrzení toho, že vaříme výborné pivo i jídlo; že našim hostům u nás chutná a líbí se jim u nás," sdělila jeho ředitelka Jitka Froydová Aktuálně.cz.