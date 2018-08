Chyběl jí parťák na cesty a Facebook ji unavoval. Proto Češka vymyslela cestovatelskou seznamku

Její název se dá lehce splést se známou seznamovací aplikací. Tahle stránka ale není založena na hledání vhodného partnera, ale spíše ideálního parťáka na cesty. Ať už se jedná o krátké výlety po Česku, do sousední země, nebo expedice do Alp.

Když Andrea Bačíková před více než rokem hledala někoho na společnou cestu do USA, ztrácela se v desítkách příspěvků na různých facebookových skupinách zaměřených na cestování.

Nakonec ji napadlo, že by se hodila stránka, kde si budou moci lidé vybrat jasně vytyčené cesty s ověřenými uživateli. "Jako holka jsem navíc narážela na to, že i když jsem daného člověka našla, neznala jsem jej a navíc jsem o něm nemohla ani víc zjistit, protože měl na Facebooku soukromý profil. Takže bych se vydala na dovolenou s někým, o kom toho moc nevíte, což je problém," vysvětluje pro Aktuálně.cz třicetiletá Bačíková.

Se svým nápadem se nejprve zúčastnila víkendu pro začínající start-upy, kde se věnovala výzkumu zájmu o službu a načrtla hrubý návrh webu. V pražském Impact Hubu se následně potkávala s dalšími nadšenci a zúčastnila se soutěže s názvem Stodenní výzva (100DC), ve které měla za úkol rozvíjet svůj nápad během více než tří měsíců. Během účasti na soutěži nakonec našla společníky na vývoj webu a další práci na projektu v klucích ze studia Iceberg.

Tripinder aktuálně neexistuje jako aplikace ke stažení do chytrého telefonu, ale pouze jako webová stránka přizpůsobena mobilním telefonům.

"Nechtěli jsme nutit lidi stahovat další aplikaci. Na stránce se můžou registrovat, založit si profil, ukládat si výlety, které chtějí sledovat, nebo komunikovat mezi sebou. Jakmile se někdo přidá ke konkrétnímu výletu, všechny důležité věci se jim objevují pouze na Tripinderu, nechodí jim e-maily, ale pouze notifikace. Zajímá nás, jak vše probíhalo, po konci cesty vždycky posíláme anonymní dotazník s tím, jak se jim výlet líbil a zda bylo vše v pořádku," popisuje Bačíková.

Na platformě momentálně pracuje pět lidí. Tři na vývoji a designu, Andrea Bačíková a jedna externí marketingová výpomoc. Přestože spravování a vývoj Tripinderu pohlcuje čím dál více času, všichni partneři mají ještě své zaměstnání.

"Momentálně řešíme rozhovory s cestovateli, kterých se ptáme na to, co dalšího bychom mohli udělat, aby se jim Tripinder líbil víc, a jak by jim mohl pomoci," uvedla Bačíková.

Místo Facebooku Tripinder

V tuto chvíli se na Tripinderu nabízí tři desítky výletů. "Týdně přibudou zhruba dvě cesty bez jakékoli marketingové podpory," říká zakladatelka. Od začátku fungování aplikace vyřídili už více než 250 výletů. "Na výlet máme v průměru dvě propojení. Ale míváme i akce pro osm lidí," říká. Podle svých slov potřebují alespoň týden na to, aby našli hledajícím vhodného parťáka na cestu.

Jejím cílem je, aby se ti, kteří shání parťáka na cesty, vydali rovnou na platformu Tripinder místo na Facebook.

Podle mladé začínající podnikatelky je momentálně největší sháňka po lidech na cestu na Island, do Slovinska a do evropských měst. "Často je to navázané na levné letenky," vysvětluje. Kromě známých evropských destinací se ale najdou i požadavky na spolucestující do Ekvádoru, Brazílie nebo na Havaj.

Zájem o Tripinder mají nejen baťůžkáři s nízkým rozpočtem na cesty, ale i zaměstnanci na plný úvazek, kteří si chtějí jet užít dlouhou exotickou dovolenou. "Ale začínají se nám ozývat i starší lidi, kolem padesátky, kteří sice mají trvalý vztah, ale jejich partner nechce cestovat a oni by rádi," říká.

Čeští cestovatelé chtějí vědět, s kým pojedou

Všechny služby Tripinderu jsou zdarma. "Dáváme i možnost blogerům nebo lidem, kteří rádi fotí, aby si k inzerátu přidali svou stránku," dodává Bačíková. Kromě hledání se dají výlety i přidávat s tím, že konkrétní plán si pak parťáci domluví mezi sebou.

V současné době ověřují pravost nabídek a uživatelů správci stránky. Do budoucna by to však rádi zmechanizovali. "Nabídky procházíme, a když se nám nezdají, uživatele kontaktujeme. Nabídku můžeme i smazat, tomu se ale snažíme vyhýbat," konstatuje.

Ti, kteří se rozhodnou na Tripinderu vzít někoho ze zájemců s sebou na cesty, si ještě většinou domluví osobní setkání. "Čeští cestovatelé jsou velmi specifičtí v tom, že jim není jedno, s kým jedou. Před cestou se s nimi chtějí potkat," říká zakladatelka.

Andrea Bačíková (30 let) Pochází z Varnsdorfu, žije v Praze.

Vystudovala španělštinu a tlumočnictví na Karlově Univerzitě v Praze.

6 let pracuje jako marketingová specialistka v mezinárodní firmě.

Ve volném čase se kromě cestování věnuje i sportu, novým objevem je windsurfing.

Iniciativa má na Facebooku také speciální skupinu pro cestovatelky. "Ženy plánují cestu trochu jinak než muži. Sama jsem s kamarádkou navštívila spoustu cestovatelských přednášek kluků, ale častokrát jsme se shodly, že bychom určité věci dělaly jinak než oni. Proto jsem založila speciální sekci pro holky, které cestují pravidelně. Skupina slouží na podávání dotazů holkám, které mají zkušenosti s různými situacemi," vysvětluje Bačíková.

Tinder pro cestovatele

Do budoucna také plánuje pořádat přednášky na konkrétní praktická témata, třeba jaké auto si půjčit nebo na co si dát pozor. "Přemýšleli jsme také o základech sebeobrany a kurzech první pomoci. Nechceme holky strašit, jen je chceme upozornit, na které věci by si měly dávat pozor, a lépe je připravit. Také víme, že nechceme dělat jenom klasické přednášky o zemích, kterých je na trhu spousta," dodává.

Sama Bačíková není žádný cestovatelský začátečník. Kromě mnoha evropských destinací má za sebou studium v Mexiku, návštěvu Kostariky, Bali, Austrálie a části Spojených států amerických. Nedávno se také s kamarádkou zúčastnila závodu LowCost Race.

Při přemýšlení nad názvem se jim líbilo spojení slova Tinder a Trip, což přesně vyjadřovalo spojení seznámení a cestování. Když se ukázalo, že doména tripinder.cz je volná, o názvu bylo rázem rozhodnuto. "Ze začátku jsem si tím jménem nebyla jistá, ale je pravda, že v lidech vždycky zanechá nějakou stopu," říká Bačíková.

Hlavu si lámali i s tím, jestli na stránce zavést náhledové fotky lidí. "Fotku jsme nakonec sice zavedli, ale není to nejdůležitější. Nejdůležitější je nápad, kam chce daný člověk jet. Jestli pak z jejich setkání něco vznikne, je na nich. Byla by to pěkná přidaná hodnota, ale není to úplně náš primární cíl," uzavírá s úsměvem zakladatelka.