Smrt Češky v Alpách nás zasáhla, změníme asi pravidla i princip závodu, říká zakladatel LowCost Race

V sobotu večer zemřela v rakouských Alpách jedna z účastnic letošního cestovatelského závodu LowCost Race. Čtyřiadvacetiletou Ivu z dvoučlenného týmu Tofu paštikářky našli záchranáři v Krimmelském vodopádu bez známek života. Vyšetřování je teprve na začátku, první informace ale naznačují, že se pravděpodobně jednalo o nešťastnou nehodu. Ostatní účastníci závodu se vzdali bodování a uctili památku spolusoutěžící, organizátoři pomáhají pozůstalým. „Nehoda nás velmi zasáhla. Snažíme se co nejlépe postarat o její blízké,“ říká zakladatel závodu Miky Škoda v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něj nehodě nešlo zabránit a každý účastník plní soutěž dle svého uvážení.

Sobotní etapa závodu LowCost Race skončila pro jeden z dvoučlenných týmů tragicky. Co se u Krimmelského vodopádu podle dosud zjištěných informací stalo?

Prvotně bych chtěl říct, že nás nehoda velmi zasáhla. Velmi nás to mrzí a snažíme se v tuto chvíli jednat především s pozůstalými a pomoci jim v co největším rozsahu. Včera jsme s nimi jednali celý den telefonicky a dneska se s nimi scházíme osobně společně s krizovou interventkou. A k tomu, co se stalo - v tuhle chvíli to vypadá, že Iva pravděpodobně upadla ve vodě a utrpěla zranění neslučitelná s životem. Holky zrovna neplnily žádnou výzvu, šly se opláchnout k vodě, na chvíli se rozdělily, ale Iva se už nevrátila. Její parťačka ji proto začala hledat, ptala se lidí v okolí, ti jí pomohli zavolat pomoc a záchranáři pak Ivu našli bez známek života.

Dalo se situaci zabránit?

Z informací, co prozatím máme, vyplývá, že nehodě bohužel nešlo zabránit, vše ale ještě prověřuje rakouská policie. V rámci organizace celé akce volíme místa zastavení (takzvané checkpointy) a výzvy takové, aby byly maximálně bezpečné. Většinu z nich jsme sami navštívili a úkoly plnili. Zároveň jsme během závodu účastníkům neustále po ruce na několika on-line i off-line kanálech, 24 hodin denně jim nabízíme pomoc a komunikaci. Navíc každý, kdo do závodu jde, si je a měl by si být vědom svých sil a možných rizik.

Objevují se také názory některých rodičů, že stopování i v rámci LowCost Race je nebezpečné. Jak se k tomu stavíte?

Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost závodu. Ať už jde o zajištění zmiňovaných komunikačních kanálů, které fungují nonstop, tak i to, že vybíráme pro účastníky takové úkoly a checkpointy, se kterými máme sami zkušenosti. Výjimkou jsou v některých případech úkoly a místa, z jejichž podstaty nepramení žádné přímé nebezpečí. Příkladem takového úkolu je "Nikdy nevíš, koho na cestách potkáš. Udělejte si selfie se slavnou osobností, hercem, zpěvákem, youtuberem, ve Stockholmu".

Celá soutěž je ale postavena z velké části na individuálních rozhodnutích jednotlivých týmů. Nikdo jim neříká, jaké úkoly mají přesně plnit, jak rychle mají jet, je to jen na nich. A právě této svobody, kterou dáváme, si účastníci nejvíce váží. Samozřejmě, každý rok vyhodnocujeme veškeré úkoly i z pohledu bezpečnosti a možná rizika se snažíme minimalizovat.

Všechny komentáře, které se k našemu závodu objevují, pročítáme a zapisujeme si relevantní postřehy, které třeba v budoucnu ovlivní pravidla a podobu závodu. Na druhou stranu, jsme rádi, že většina komentářů zachovává pietu a respekt k rodině. Zároveň se ukázala síla celé naší komunity a fanoušků závodu, kteří si uvědomují, že my, jako organizátoři, jsme bohužel tuto tragickou nehodu nemohli ovlivnit.

S obrovskou lítostí oznamujeme, že během sobotní noci tragicky zemřela účastnice Iva H. z týmu Tofu paštikářky. Podle informací, co momentálně máme, tak nepřežila následky pádu v Rakousku. Vzhledem k této události nabízíme všem týmům možnost odstoupení ze závodu. Bližší informace pro účastníky ohledně situace kolem závodu najdete v účastnické skupině. Ostatní budeme nadále informovat tady na stránce. Zveřejnil(a) LowCost Race dne 05. August 2018

LowCost Race pořádáte již pět let. Stala se někdy podobná situace v průběhu předchozích závodů?

Ne. Za poslední roky se nikdy nic podobného nestalo, ani újma na zdraví. Předchozí ročníky závodů přispívají vždycky k vylepšení bezpečnosti, vycházíme ze zkušeností účastníků i nás samotných.

Takže změní tahle událost soutěž a její pravidla?

Určitě její podobu ovlivní, zatím ale nevíme, jak přesně. Uvažujeme nad různými možnostmi, ale v závodu bychom rádi pokračovali. Komunita, která kolem něj vznikla, je velmi silná a i v takových okamžicích se dokáže semknout. Možná nezměníme jen pravidla, ale i principy závodu, přemýšlíme, že komunita bude hrát větší prim.

Na svých stránkách jste účastníkům závodu nabídli, že mohou odstoupit. Využil toho někdo, nebo pokračují všichni dál?

Nabídli jsme jim nejen možnost odstoupit, ale také jsme zajistili jedno konkrétní místo v České republice, kde se chceme všichni společně sejít, poskytnout si vzájemnou podporu a společně uctít památku Ivy. Část týmu řeší následky nehody a podporu rodiny a část týmu je stále k dispozici ostatním účastníkům. V tuto chvíli se ještě někteří rozhodují, takže nedokážu říct přesné číslo. Ale zhruba dvacítka týmů od závodu odstoupila a vrátila se do Česka, většinou proto, aby přijeli do našeho zázemí a mohli zbytek závodu strávit s komunitou. Spousta dalších týmů nicméně chce dál pokračovat a šířit myšlenku LowCost Race, vzdali se však plnění výzev za účelem získávání bodů, někteří dělají výzvy pouze pro vlastní osobní rozvoj. Rozhodli se tedy přestat závodit a chtějí spíš podpořit samotnou myšlenku.

Úmrtí Ivy bylo pro všechny zdrcující a dojalo mne, jak obrovskou vlnu solidarity nehoda vyvolala. Rozhodli jsme se zrušit zastávku u vodopádů, kde zemřela, abychom tak uctili její památku a vyjádřili soustrast její rodině. Nicméně mnoho týmů na místo dojelo a zapálilo svíčku. Přestože to byla pro všechny obrovská rána a vyvolalo to řadu nepříjemných reakcí, včetně šíření mylných informací na sociálních sítích, zároveň to vyvolalo ohromnou solidaritu v komunitě LowCost Race.

Před několika týdny jsme spolu vedli rozhovor, při kterém jste řekl, že je lepší riskovat při cestování než sedět doma u televize. Pořád si to myslíte?

(Dlouze se zamyslí.) V první řadě je vždy potřeba uvědomit si svoje limity a uvědomovat si rizika. V případě, že si je člověk uvědomí a jedná zodpovědně, pak mi přijde, že je lepší prožít život naplno než se za každou cenu vyhýbat všem potenciálním rizikům. Nikdy totiž nevíme, co se nám může stát třeba doma.