Legendy z Provence: Jak pan Masse z Valensole viděl přistát UFO ve svých levandulích

Při cestování po jihofrancouzské Provence se setkáte se spoustou neuvěřitelných příběhů. Jeden z nejbizarnějších se odehrál u vesnice Valensole obklopené levandulovými lány. V roce 1965 tam místní sedlák Maurice Masse viděl přistát UFO. Přímo v těch levandulích.

(Druhý díl seriálu). Kdo neviděl Valensole, jako by z Provence neviděl skoro nic. Právě zde se totiž rozkládají slavné levandulové lány. Jenže kromě milovníků této voňavé rostliny do Valensole vyráží ještě jedna skupina lidí. I pro ně je to srdeční záležitost.

Jsou to ufologové. U Valensole prý totiž přistálo UFO. Po celý život to tvrdil místní farmář Maurice Masse, kterému neidentifikovatelný létající objekt zaparkoval údajně jen kousek od jeho traktoru.

Podle Masseho slov, která lze nalézt na řadě webů zabývajících se tematikou mimozemských návštěv, to bylo tak:

Psal se 1. červenec roku 1965. Maurice Masse (tehdy měl 41 let) stál u svého rozkvetlého levandulového pole. Bylo 5.45 ráno, kouřil cigaretu a chystal se nastoupit do traktoru, který stál opodál.

V tu chvíli zaslechl z pole zvláštní zvuk. Podíval se tím směrem a v první chvíli měl pocit, že mezi levandulemi přistává vojenský vrtulník, což ho poměrně rozčílilo. Nebylo by to totiž poprvé, co by vojáci tímto způsobem ničili jeho úrodu.

Zde je na místě vsuvka s varováním pro cestovatele: vězte, že pokud budete dupat po levandulích, trhat je nebo bránit v průjezdu zemědělské techniky, budou na vás místní zemědělci podobně naštvaní, jako pan Masse na vojáky z vrtulníků.

Ale zpět k příběhu. Masse se vydal na místo přistání, aby pilotům vynadal. Jenže to, co se objevilo zhruba 100 merů před ním, nebyl vrtulník. Objekt, který spatřil, měl podle jeho svědectví vejčitý tvar a spočíval na čtyřech nohách (některé weby uvádějí, že na šesti). "Měl velikost malého auta, zhruba jako Renault Dauphine," popisoval to později Masse, který se stal vyhledávanou místní celebritou.

Opět malá vsuvka: Dauphine bylo vozítko, které často boduje v žebříčcích nejhorších aut světa (třeba na Wikipedii zaujímá krásné druhé místo společně s Trabantem).

UFO mělo podle Masseových slov neutrální nevýraznou barvu a průhlednou kupoli. Poblíž objektu zpozoroval dvě osoby, jejichž postavy měly výšku malého chlapce (zhruba 100 až 120 centimetrů).

Klidně si je můžete zkusit nakreslit: hlava dýňovitého tvaru, v poměru k tělu neúměrně velká. Špičatá brada, skoro žádný krk, velké uši, velké oči, malá kruhová ústa bez rtů. Světlá kůže, šedozelené overaly.

Postavy si prohlížely levandule a vydávaly při tom zvláštní hluboké hrdelní zvuky. Pak prý jedna z nich ukázala na Masseho tyčkou či trubičkou podobnou tužce, vyšlehl záblesk a farmář byl zcela paralyzován. Zůstal ležet, aniž by se mohl pohnout.

UFO otevřelo dveře, postavy nastoupily dovnitř a odletěly. Trvalo zhruba 20 minut, než se Masse mohl zase pohnout. Pak vzal nohy na ramena a běžel. Kam?

No přece do kavárny. Tam se o svůj podivuhodný zážitek podělil s jejím majitelem. Tady by příběh pana Masseho mohl mít malou trhlinu. Kavárna otevřená mezi mezi šestou a sedmou hodinou ráno? Ale ano, je to možné. Místní Café Orient otevírá v sedm a mohlo to tak být i před lety.

Masse, který zemřel v roce 2004, vždy tvrdil, že z obou postav neměl strach. Byl přesvědčen, že mu nechtějí ublížit. Přesto pak hovořil o tom, že se po několik následujících měsíců potýkal s následky setkání - cítil se prý extrémně unavený a musel spát i 12 až 15 hodin denně.

Krátce po incidentu s UFO se Masse vrátil na pole v doprovodu osmnáctileté dcery. Podle jejich tvrzení zůstala na místě přistání hluboká jáma, jejíž povrch po čase ztvrdl, jako by byl z betonu.

Podle policistů z Valensole, kteří se do vyšetřování incidentu zapojili, měl Maurice Masse vždy pověst důvěryhodného a inteligentního muže.

Paní Masseová pak přiznala některé další detaily: její manžel se jí svěřil, že měl pocit, jako by s bytostmi jakýmsi způsobem komunikoval. Setkání označoval za duchovní zážitek. Na zem, které se dotklo UFO, pak pohlížel jako na posvátnou půdu, která by měla navždy zůstat majetkem jeho rodiny.

Jako u každé legendy je důvěryhodnost příběhu velmi sporná. Ale pokud se do Valensole vypravíte, je to velká zajímavost spojená s místem, o kterém je dobré vědět.

A ať už vás UFO zajímá nebo ne, věřte, že mezi lány levandulí si budete připadat úplně mimozemsky, což snad trochu naznačuje i fotogalerie u tohoto textu.

O případu si můžete v angličtině přečíst třeba na webu How Stuff Works nebo na stránce Project UFO.