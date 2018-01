33 fotek, které zahání zimu. Projděte se po Provence ve stopách spisovatele Petera Mayla

před 5 hodinami

Před několika dny zemřel britský spisovatel Peter Mayle, který svou knihou Rok v Provence probudil ohromný turistický zájem o jižní Francii. Brit, jenž si po kariéře v reklamní agentuře splnil sen a odstěhoval se do provensálské vesničky Ménerbes, uměl skvěle popisovat místní krásy, zajímavosti i typické rysy tamních obyvatel. Pojďte se projít po krajině, kterou tak barvitě popisoval.

Pokud jste četli Rok v Provence, zcela základní bibli milovníků jižní Francie, nemusíme vám autora bestsellerů Petera Mayla představovat. Pokud ne, možná jste viděli hollywoodský film Dobrý ročník, který natočil režisér Ridley Scott s oscarovým hercem Russellem Crowem v hlavní roli. I tento film vznikl podle jedné z knih Petera Mayla.

Mayle mě přivedl do Provence Knížky Petera Mayla mi učarovaly - a vlastně způsobily i to, že jsem po několikaleté přestávce začal znovu fotit. Jel jsem do Provence a tamní krajině jsem propadl. Vracel jsem se tam s fotoaparátem několik let po sobě. Fotky v galerii jsou mou poctou a díkem Peteru Maylovi. Tomáš Vocelka,

editor rubriky Foto na Aktuálně.cz

Mayle miloval Provence a přestěhoval se tam, když ukončil svou kariéru v reklamní agentuře. Už předtím psal knihy a traduje se, že po přesunu dlouho nemohl přijít na téma své novely. Což bylo poněkud nepříjemné, protože psaní se mělo stát jeho novým hlavním zdrojem obživy.

Jak píše britský deník Guardian, Mayle si prý jednou písemně postěžoval svému agentovi, jak nemůže najít téma a jaké svízele musí zvládat při opravách nově nabytého sídla v provensálské vesničce Ménerbes. A agent mu řekl: "Co vlastně hledáš? Dodej mi dalších 250 stran a já ti najdu vydavatele."

Tak se zrodil celosvětový bestseller Rok v Provence, který probudil ohromný zájem o celou jižní Francii.

Mayle se po úspěchu knihy, ve které popisoval krásy Provence i soužití se svými francouzskými sousedy, musel z Ménerbes odstěhovat. Zčásti kvůli některým vesničanům, kteří neměli moc radost z toho, že jsou jedněmi z úsměvných hrdinů Maylovy novely. A pak hlavně kvůli fanouškům, kteří neměli problém lézt přes plot na spisovatelovu zahradu, aby požádali o autogram.

Mayle se na čas odstěhoval do New Yorku a napsal dalších pár bestsellerů o Provence (detektivky nebo třeba průvodce a gastronomickou příručku). Jenže se mu začalo po Provence stýskat. Takže si tam opět koupil dům. Konec života prožil ve vesničce Vaugines. Zemřel ve věku 78 let, 18. ledna 2018.