Ačkoliv českoslovenští a čeští prezidenti obývali většinu svého času Pražský hrad, ve volných chvílích se častokrát vydávali za Prahu do svých vilek, chat i rekreačních středisek. Současný prezident Miloš Zeman si rád jezdí odpočinout do Nového Veselí na Vysočině. Václav Havel strávil spoustu času na chalupě v Hrádečku u Trutnova. Antonín Novotný přivítal v rozsáhlém rekreačním středisku ve Vystrkově u Orlíku mimo jiné ruskou kosmonautku Těreškovovou, Ludvík Svoboda se zase rád vracel do Jizerských hor a Vysokých Tater.

autoři: Magdaléna Daňková, ČTK | před 10 hodinami

