Drahošová zaujala manžela zlatým kalhotovým kostýmem, Zemanová se nabídla jako asistentka

před 1 hodinou

Víkendové prezidentské volby vynesly do druhého kola dva kandidáty – současného prezidenta Miloše Zemana a někdejšího šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše. Jak známo, za každým úspěšným mužem stojí žena. Kdo jsou Ivana Zemanová a Eva Drahošová?

Dvaapadesátiletá Ivana Zemanová, rozená Bednarčíková, pochází z Bystřice nad Pernštejnem. A pro svého manžela dříve pracovala jako asistentka v Prognostickém ústavu Československé akademie věd. Kvůli této práci přerušila své studium romanistiky na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1993 se v Praze vzali a několik měsíců poté se jim narodila dcera Kateřina.

Šestašedesátiletá Eva Drahošová pochází z Prahy a se svým budoucím chotěm se seznámila na plese Střední knihovnické školy. "Byla jsem nepřehlédnutelná, neb jsem měla zlatý kalhotový kostým a kalhoty byly poněkud krátké, dnes bychom řekli 'havlovky'. Na ples šel Drahoš hledat písařku na stroji, protože potřeboval někoho, kdo mu přepíše diplomovou práci. Přistoupil ke mně a řekl: 'Jak praví doktor Dobromil Ječný, nejprve bych se vám měl představit'," uvedla dříve v rozhovoru pro Deník.cz.

Drahošová pracovala v knihovně, o Zemanové se toho moc neví

Nicméně jak Drahošová připustila, žádnou diplomovou práci nakonec nepřepisovala. Manželé jsou 43 let. Mají spolu dvě dcery, Radku a Lenku, které již mají své rodiny.

Drahošová vystudovala knihovnictví a dříve pracovala například v Geologickém ústavu Československé Akademie věd či v Městské knihovně v Praze 4. Nyní je v důchodu.

Co přesně Ivana Zemanová před prvním zvolením Miloše Zemana dělala, nechtěl současný prezident v roce 2013 sdělit. ČTK pak později citovala Mladou frontu Dnes, která napsala, že v posledních měsících pracovala pro firmu L&C Investment, která pronajímá několik budov v Ostravě.

Že se stane první dámou, oznámila teprve v den volby. Do kampaně svého manžela před prvním zvolením nezasahovala a více než Ivana Zemanová byla vidět a slyšet jejich dcera Kateřina.

Návštěva Kajínka ve vězení

V roce 2014 založila manželka současného prezidenta Nadační fond Ivany Zemanové a věnuje se charitativní činnosti zaměřené na ohrožené děti, seniory a nemocné. První dáma svého manžela doprovází také na zahraničních i tuzemských cestách.

Mediální pozornost vzbudila například její loňská návštěva odsouzeného a omilostněného vraha Jiřího Kajínka ve věznici Rýnovice. Prezident na to reagoval slovy, že prohlídka věznic bývá občas součástí jejího programu při návštěvách kraje.

Pokud by se Jiří Drahoš stal prezidentem, chtěla by se jeho manželka věnovat charitě zaměřené na seniory. "Tím, jak populace stárne, bude problematika péče o seniory narůstat a bude potřeba na ni poukazovat. A jméno první dámy snáze otevírá dveře sponzorům," řekla dříve Aktuálně.cz. Kromě toho také počítá s doprovázením svého muže.

Předvolebních setkání se nezúčastnila jedině Zemanová

Zatímco Drahošová se stejně jako ostatní manželky prezidentských kandidátů zapojila do předvolebních setkání, Zemanová se nikde neobjevila, ani neposkytla rozhovor. Zapojila se pouze do sběru podpisů na petiční arch pro svého manžela.

Sama se na něj jako první podepsala. "Byla jsem oslovena svými blízkými. Souhlasila jsem, protože si vážím svého muže, vážím si ho proto, že byl před čtyřmi lety zvolen v první přímé prezidentské volbě. Vážím si jeho pracovitosti a odvahy říkat i nepopulární věci," řekla v dubnu Zemanová.

"V neposlední řadě bych svého muže chtěla podpořit i jako manželka, což zní trochu starosvětsky, ale já si to mohu dovolit. Jsem narozená v minulém století a zastávám názor, že by žena měla následovat svého muže a podporovat ho," dodala tehdy. Pokud by byl Miloš Zeman znovu zvolen, ráda by pokračovala ve své dosavadní práci pro nadaci.

Drahošová obdivuje Havlovou, Zemanová Klausovou

Drahošová manžela podporovala při prezidentské kampani i při předvolebních debatách. "Rozhodně nejsem manželka za každou cenu chválící, když se mi něco nelíbí, tak mu to řeknu," řekla také v DVTV.

Podle Drahošové by měl její muž například více projevovat své emoce. "Doma je s ním větší legrace," připustila s tím, že se ale na veřejnosti žertovat moc nedalo, protože se probírala většinou vážná témata. Jako první dáma by si přála, aby Česká republika vzbuzovala v zahraničí větší respekt a úctu, jak uvedla pro Seznam Zprávy.

Drahošová je obdivovatelkou Olgy Havlové, Barbary Bushové a Michelle Obamové. "Pro mě byla skutečnou první dámou Olga Havlová, protože zůstala pořád svá," řekla Deníku.cz.

Zemanové je naopak blíže Livie Klausová, jak uvedla již před první volbou pro deník Právo. "Můj obdiv má proto, že je to opravdová dáma - z pohledu jejího vystupování a chování a disciplínou nezbytnou ke zvládnutí protokolárních záležitostí," napsala tehdy v písemném rozhovoru.

Video: Eva Drahošová odpovídá na dotazy DVTV