Zprávy z Kremlu sotva stíhám lajkovat. Parodie Zvonků štěstí o fake news dobývá český Facebook

Fíkusy, Kreml, Římský klub, Zem a vek. Naše c͠o͠v͠e͠r͠v͠e͠r͠z͠e͠ Zvonků štěstí to všechno má! A v českoslovenštině. Je to kampaň, je to účelovka, je to ((( P R A V D O L Á S K A ))).