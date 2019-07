Českem projede festivalový vlak. Jízdu podpořil Liberland, platit se bude bitcoinem

Brněnská Expediční klubovna a parta mladých cestovatelů v čele s dobrodruhem Albertem Fikáčkem vyrazí příští čtvrtek speciálním festivalovým vlakem přes Česko a Slovensko. Nový putovní festival propojuje cestovatelské zážitky s těmi kulturními a účastníky netradičního zájezdu čekají koncerty, divadelní představení i přednášky.

"Na Silvestra jsem jeli vlakem do Černobylu. Všem se to moc líbilo, tak jsme se rozhodli udělat hudbení repete teď v létě," vysvětluje Fikáček, který se dříve pokoušel doplavit na lodi z PET lahví do Alžírska pod vlajkou samozvaného mikrostátu Liberland.

Vlakový festival začíná příští čtvrtek v Praze-Libni a skončí v neděli ve stejné stanici. Během čtyř dní poputují účastníci přes Sázavu, Žďárské vrchy a Jeseníky až do Piešťan. Každý den stráví ve vlaku sedm hodin, které jim budou zpříjemňovat koncerty, hudební jamy, přednášky a zastávky na koupání.

"Přišlo nám fajn vybrat trasu tak, aby končila v našem oblíbeném pivovaru v Piešťanech a zároveň aby byly nějaké zastávky na Vysočině a v Jeseníkách. Samozřejmě bylo důležité, kde nám vyjdou vstříc. Míst, kde se dá s vlakem stát, je tam louka na koncert, táborák a zároveň je pěkné okolí, není až tak mnoho. Nemohli jsme vynechat ani koupačku, nebo parní úzkokolejku," popisuje ideu akce Fikáček.

1200 kilometrů během čtyř dní

Speciální vlak by měl během čtyř dní ujet 1200 kilometrů, povolení absolvovat cestu získali organizátoři od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), které uhradili příslušný poplatek.

Vagóny si organizátoři pronajali od tří různých dopravců. Ty budou řídit dva strojvůdci, kterým se nápad zalíbil. Konferenční vůz je pak i se správcem, který si podle Fikáčka vzal dovolenou, aby mohl jet s nimi.

Do vlaku se vejde celkem 230 lidí a organizátoři myslí i na vozíčkáře. "Nechtěli jsme to přepálit a radši začít v menším, máme raději komornější akce. Zábavy málo ale rozhodně nebude," láká Fikáček. Kromě ne příliš známých hudebníků se účastníci akce mohou těšit i na vystoupení kapely Zrní.

Svoje zážitky z různých koutů světa budou během cesty sdílet také čeští cestovatelé. Patronem celé akce se stal cestovatel Ladislav Zibura.

Pivo i lístek za bitcoiny nebo litecoiny

Čtyřdenní jízdenka vychází na 3900 korun pro pracující, studenti ji pak mají o tisícovku levnější. V ceně je nocleh ve stanu na louce, za nocleh ve vlaku se připlácí.

"Takový vlak je drahá věc, a protože nám jízdné stát nedotuje, muselo se to promítnout na jízdenkách. Kromě vlaku účastníci platí ještě náklady s koncerty, pronájem luk a podobně. Jsem docela zvědavý, jestli budu muset nakonec něco doplácet," vysvětluje se smíchem Fikáček.

Všem zájemcům doporučuje, aby si místo ve vlaku zajistili předem, lístky na prodej ve vlaku totiž podle něj kvůli limitovanému počtu míst nezbudou.

Jízdenku i pivo piešťanského pivovaru navíc účastníci můžou zaplatit nejen českými korunami, ale i kryptoměnami. "Přesto, že je akce výsostně nepolitická, koná se za podpory Liberlandských drah a Obchodní komory Liberlandu," tvrdí organizátoři.

Během jízdy zastaví vlak na delší dobu celkem osmkrát, a to jednak kvůli noclehu, ale i programu. Kromě již zmiňovaných koncertů se účastníci mohou těšit na výlet na hrad, koupání v lomu i tradiční táborák se špekáčky a kytarou.

Právě hudební nástroje jsou na palubě vlaku a během doprovodných akcí vítány. "Vezměte s sebou kytaru, ukulele, flétnu, foukací harmoniku i zpěvníky. Písně domácí i mezinárodní budou naším společným jazykem," vyzývají organizátoři.

A doufají, že se festival naplní a všichni si jej užijí do té míry, že se třeba do budoucna zařadí mezi pravidelné letní akce v rámci Česka a Slovenska.

Dobrodruh a analytik v energetice Albert Fikáček navíc už teď plánuje další železniční putování. Chtěl by dojet vlakem do Íránu a uskutečnit dvoutýdenní cestu z Prahy až do Teheránu.