Češi pomáhají ženám v jihozápadní Etiopii. Učí je pěstovat potravinu, která chrání půdu

před 35 minutami

Díky Etiopanovi, který kdysi studoval v Brně, navázali Jaromír Novák a Petr Němec na jihozápadě Etiopie spolupráci se ženskou kooperativou Chanomile, která se stará o pěstování a sklizeň stromu moringa. Ženám tak pomohli zvýšit příjmy, odbyt a naučili je s rostlinou lépe hospodařit.

Jaromír Novák a Petr Němec se potkali před devíti lety u jednoho z rozvojových programů v africké jižní Etiopii. Ačkoliv každý pochází z jiného oboru - Novák je stavební inženýr, Němec botanik a výzkumník -, před šesti lety založili společný projekt.

V jihozápadní etiopské oblasti Arba Minch navázali spolupráci se ženskou kooperativou Chanomile, která se stará o pěstování a sklizeň stromu moringa.

Ke kooperativě se dostali díky setkání se zemědělským expertem Fisehou Gizachevem, který před mnoha lety studoval, stejně jako oni, v Brně. Toho k rostlině přivedla změna životního stylu. "Fiseha nám chtěl ukázat místo, kde moringa roste. Pro místní obyvatele má obrovský význam, protože v období sucha tvoří více než 50 procent jejich jídelníčku," uvedl Němec.

Strom vyroste až do výšky 12 metrů a ani v suchých obdobích z něj neopadává listí. "Listy se suší a dále zpracovávají jako potravina. V Etiopii se moringové listy konzumují i čerstvé, třeba na salát," popsal Němec.

Aktivní pomoc 17 rodinám

Češi se tak rozhodli ženám z kooperativy Chanomile pomoci a ukázat jim, jak zlepšit produkci i zpracování rostliny, aby zvýšily své příjmy. "Řekli jsme si, že by stálo za to dovézt moringu do Evropy. Ale zaměstnanci potřebovali být proškoleni proto, aby jejich výrobky mohly být vyváženy do Evropy. Školili jsme je ve zlepšení hygienických podmínek, aby rostlina neplesnivěla, ukázali jsme, jak ji skladovat a podobně," popsal český botanik.

Kamarádi z Brna usušené listy dováží do Česka, kde je dále zpracovávají do prášku, čaje, mýdel či mastí.

Do kooperativy se zapojilo celkem 17 žen, prostřednictvím kterých tak Češi pomáhají 17 rodinám. "Tím, že jsme jim začali vytvářet celkem podstatný odbyt, získaly impulz v aktivitách pokračovat a rozvíjet je," popsal Novák.

Dodal, že pro některé z nich je příjem z práce na zpracování rostliny jediným zdrojem obživy. "Podle dotazníku, který jsme tam udělali, jsou peníze použity na vzdělání, pomůcky do školy nebo zdravotní péči," vysvětlil botanik Němec.

Do Etiopie nyní jezdí pravidelně zhruba čtyřikrát ročně na dvou- až třítýdenní turnusy. "Vždycky navštívíme zemědělské družstvo, zjistíme, co se dá zlepšit, co nám chybí, jak všechno funguje. Vylepšujeme proces skladování, zpracování a podobně," objasnil Němec.

Dobrá rada nad zlato

Stejně jako řada jiných lidí zabývajících se rozvojovou pomocí, i oni zastávají názor, že největší pomocí nejsou peníze, ale dobře míněná rada, jak mohou místní využít potenciálu své země.

Brňané přiznávají, že když přijeli do Arba Minch poprvé učit místní, jak se starat o svou půdu, dívali se na ně nedůvěřivě. "Ledy se prolomily, když jsme se nechali pozvat do chýše místních na oběd a tradiční domácí kávu. Společně jsme se zasmáli a později se spřátelili," řekl Němec.

Zatímco botanika Němce stále fascinuje fungování etiopského silničního provozu a vřelost místních lidí, Novák rád proniká do etiopské kultury. "Pro mě osobně je strašně zajímavá etiopská kultura, má delší historii než my. Jsou hrozně hrdí na to, že jsou Habešani. Při jednom z prvních pobytů jsem místním řidičům říkal, že jsou Afričani. A oni na to, že tady nejsem v Africe, ale v Etiopii, že jsou potomci královny ze Sáby a krále Šalamouna," popsal zážitek Novák.

Jaromír Novák a Petr Němec Jaromír Novák (39 let) Projektový manažer a vedoucí zahraničních projektů v ekologické firmě GEOtest v Brně.

Vystudoval stavební inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně.

S Petrem Němcem se zná 9 let.

Ve volném čase se věnuje rodině, fotografování a sportu. Petr Němec (35 let) Botanik a výzkumný pracovník na Lesnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Vystudoval lesní inženýrství na Mendelově univerzitě, se specializací na tropy a subtropy.

Angažoval se v rozvojových projektech nejen v Africe, ale také například Jižní Americe.

V roce 2014 založil s Jaromírem Novákem projekt mojeMORINGA.

Volný čas rád tráví v přírodě, poznáváním světa a se svými blízkými.

Botanik pomáhá se správným hospodařením

Němec kromě ženské kooperativy pomáhá také se zaváděním principů správného obhospodařování půdy. "Je vidět, že farmáři, kteří předtím vůbec neznali principy správného hospodaření, se to za ty roky naučili, půdy si více váží a udržují ji," sdělil.

Podstatné je podle nich také informovat více o různorodosti pěstovaných plodin. "Neměli by například vysazovat jenom kukuřici, ale můžou mít políčka rozdělena pro více plodin, aby v případě sucha nebo jiné přírodní katastrofy něco zůstalo," vysvětlil Němec.

Novák jako projektový manažer v brněnské ekologické firmě zase spolupracuje s Českou rozvojovou agenturou na výstavbě infrastruktury. Budují například vodovody, studny či pomáhají vytvářet hydrogeologické mapy pro celou Etiopii.

Do budoucna plánují rozšířit dobré zkušenosti s pěstováním a zpracováváním moringy i do dalších oblastí Etiopie.

