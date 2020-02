Whitney Houstonová "oživne" na turné jako hologram. V Praze zazpívá na konci března

Whitney Houstonová „oživne“ na pódiích během turné An Evening with Whitney. Bude promítána jako hologram a doprovázet ji bude živá kapela i tanečníci. Evropské turné začíná 25. února v britském Sheffieldu. Technologie hologramu vzbuzuje jak nadšení, tak i obavy a etické otázky.

Pro dosažení maximální autenticity firma Base Hologram najala uznávanou režisérku a choreografku Fatimu Robinsonovou, která se zpěvačkou pracovala ještě za jejího života.

Robinsonová strávila 12 týdnů koučinkem dvojníka, jehož pohyby se pak staly základem pro pohyby hologramu. Rodinní příslušníci Houstonové byli přítomní u zkoušek a celé přípravy připomínkovali.

Pat Houstonová, bývalá zpěvaččina manažerka a šéfka její pozůstalosti, tvrdí, že tím plní Whitney sen. Před smrtí si prý přála uspořádat menší turné. "Nedali jsme to dohromady jen tak. Přála si to, a je pro mě velice emotivní to sledovat, protože se to velice blíží její představě. Jediné, co chybí, je ona," říká Pat Houstonová.

Doufá také, že hologramovým turné upoutá na zpěvaččinu hudbu znovu pozornost, stejně jako se to povedlo minulý rok, když její nahrávku Higher Love přetvořil skladatel Kygo.

Technologie hologramu má však i své kritiky, a zvláště v případě Houstonové se hovoří o jejím vykořisťování. Na rozdíl od jiných hvězd, které se posmrtně vrátily na pódium, je navíc Houstonová po smrti relativně krátce - zemřela v roce 2012.

"Tato umělkyně, která strávila část života zápasem s drogami, neměla vždy pod kontrolou svou image, muziku či finance. Může se stát, že bude zneužívána znovu," vysvětlil pro rozhlasovou stanici NPR vyučující hudby z Newyorské univerzity Jason King.

Prodeje hologramových koncertů jsou zatím slabé

Hologramová turné zatím nejsou tak výnosným byznysem, jak by se mohlo zdát. Na koncertech Roye Orbisona a Buddyho Hollyho se prodala jen polovina vstupenek, píše New York Post. Na nejslabší koncerty se podařilo udat dokonce jen třetinu lístků.

Dvojrozměrný Frank Zappa pak prodal přes 60 procent nabízených vstupenek. Předpokládá se, že turné An Evening with Whitney by si mohlo vést lépe.

Koncerty začínají na konci února v Británii a budou pokračovat po dalších evropských státech až do začátku dubna. Do Prahy Houstonová dorazí 26. března. Turné by následně mělo pokračovat v Severní Americe a v Mexiku.