Muž odpovědný za smrt dcery Whitney Houstonové byl nalezen mrtvý. S dívkou tvořil pár

Třicetiletý muž, jemuž soud přiřkl zodpovědnost za smrt jediné dcery zpěvačky Whitney Houstonové, byl nalezen mrtvý. Agentuře AFP to potvrdil advokát Nicka Gordona, aniž upřesnil, zda jeho klient odešel ze světa dobrovolně, či nedobrovolně.

Předčasně zemřela v roce 2012 ve svých 48 letech i sama Houstonová, když utonula ve vaně hotelového apartmá v Beverly Hills.

Jediná dcera popové legendy Houstonové Bobbi Kristina Brownová zemřela ve svých 22 letech v roce 2015 poté, co ve svém atlantském bytě požila "toxický koktejl" několika drog, který jí podal její přítel Gordon. Ten jí také ponořil hlavu do studené vody, což jí způsobilo poškození mozku. Po půl roce mladá žena zemřela. Otcem Bobbi Kristiny Brownové byl zpěvák Bobby Brown.

Americký soud v listopadu 2016 Gordonovi uložil zaplatit odškodnění ve výši 36 milionů dolarů (přibližně 816 milionů korun) správcům dědictví.

Gordonův právník Joe Habachy odmítl vysvětlit okolnosti smrti svého klienta. "Je opravdu zdrcující být z první ruky svědkem naprosté zkázy, kterou způsobila závislost na drogách na skupině mladých přátel, kteří byli všichni milováni a měli nesmírný potenciál," napsal Habachy AFP v e-mailu.

Známá zpěvačka Houstonová zemřela nešťastnou náhodou utonutím ve vaně. K její smrti ale přispěla i srdeční choroba a kokain, jehož byla chronickým uživatelem. Zpěvaččino mrtvé tělo bylo nalezeno 11. února 2012.

Za svou kariéru prodala Houstonová jen v USA více než 50 milionů nahrávek. Prosadila se i jako herečka. Ve filmu Osobní strážce zazněl mimo jiné i její patrně největší hit I Will Always Love You.

Video: Smutný osud legendy Whitney Houston