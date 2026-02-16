Přeskočit na obsah
Benative
16. 2.
Magazín

Krvavé inferno na sněhu. Když tragédii lanovky přežila jediná dívka

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Psal se rok 1976, když se 9. března krátce po páté hodině odpolední odehrála nejhorší katastrofa lanovky v dějinách. V jednom dolomitském údolí spadla kabina ze 70 metrů, přičemž ze 43 osob zůstala pouze jediná přeživší. Příčina katastrofy? Zkřížení lan, vypnutý bezpečnostní systém a nelicencovaný operátor. Faktory, kterým šlo předejít.

Ohnivé inferno na sněhu

Kabinová lanovka Hölzl nad údolím u obce Cavalese v italských Dolomitech před tragickou havárií, březen 1976.
Kabinová lanovka Hölzl nad údolím u obce Cavalese v italských Dolomitech před tragickou havárií, březen 1976.

Odpolední slunce 9. března 1976 zalévalo svahy Alpe Cermis v italských Dolomitech zlatým světlem a lyžařské středisko Cavalese prožívalo jeden z posledních dnů zimní sezóny. Kabinová lanovka, postavená v roce 1966, převážela desítky turistů z vrcholu do údolí a nikdo tehdy netušil, že během několika minut dojde k nejhorší katastrofě lanovky v historii. Ze 43 osob na palubě zahynulo rovnou 42, včetně patnácti dětí ve věku od sedmi do patnácti let. A přežila pouze jediná dívka.

Případ se stal symbolem kombinace technického selhání a lidského faktoru – nelicencovaný operátor, deaktivovaný bezpečnostní systém, zkřížení lan a fatální rozhodnutí, které trvalo méně než dvě minuty, ale stálo desítky životů. Cavalese 1976 zůstává mementem pro lanovou dopravu po celém světě.

