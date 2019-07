Brňané přestavěli auto na pivní výčep. Budeme hrát i hity Davida Hasselhoffa, slibují

Herec a stand-up komik Ivo Krejčiřík roky toužil po food trucku, tedy autě, ve kterém by připravoval jídlo na různých akcích. Nadchnul i svého kamaráda Jana Pavliše alias Johnyho a do party k sobě ještě přibrali studovaného záchranáře Jiřího Žardeckého. Nápad o pojízdném bistru se u pivních sedánků v brněnských hospodách nakonec přetavil v rozhodnutí vytvořit raději pojízdný výčep, ze kterého by lidé mohli ochutnávat hned několik druhů piv. "Ani jeden z nás totiž není kuchař, a i když vaříme rádi, řekli jsme si, že to pivo bude lepší," vypráví Ivo.

Jako nejvhodnější auto na pivní roadtripy vybrali hipísáckého veterána Volkswagen T2 z roku 1978, kterého sháněli po celé Evropě. "Trvalo to zhruba tři měsíce, bylo to každodenní sezení nad inzeráty různých stránek po celé Evropě. Hledali jsme v Řecku, Rumunsku, Slovinsku… Prodejci byli různí, naráželi jsme na velmi odlišné lidi. Často jsme se dostali ke kšeftařům, kteří se snažili prodat něco, co ve skutečnosti třeba ani neexistovalo," popisuje peripetie kolem koupě auta Johny.

Nakonec natrefili na punkera Tobiho ze západoněmeckého města Bielefeld, který veterána nabízel k prodeji. A protože tomuto modelu se v Německu říká Bulli, kamarádi mu na památku jméno nechali. Auto dříve vozilo punkovou kapelu Primetime Failure, což byla údajně i oblíbená skupina amerického herce a zpěváka Davida Hasselhoffa.

Za veterána dali 8099 eur (v přepočtu více než 208 tisíc korun). Kdyby ale na začátku tušili, kolik nakonec budou stát jeho úpravy, do podniku by podle svých slov podruhé asi nešli.

"Dali jsme do něj dalších 700 tisíc a dalších minimálně 300 tisíc do něj ještě dáme. Všechno jde z naší kapsy, protože jsme si řekli, že sponzory řešit nechceme," vysvětluje Johny.

Opravu jsme si představovali jako Hurvínek válku

Kamarádi auto převezli zpět do 800 kilometrů vzdáleného Brna, kde museli vyřídit kolečko papírování na úřadech a následně najít vhodnou, vybavenou dílnu. "Prvně jsme koupili auto a až pak jsme hledali dílnu," říká Johny, který jako jediný z partičky pracuje na plný úvazek jako produktový manažer pro zahraniční firmu. Společnými silami auto kompletně odstrojili a připravili na další úpravy. "To bylo v řádu hodin, zůstal jenom skelet."

"Na začátku jsme si to představovali jako Hurvínek válku," přiznává Ivo s tím, že byli příliš optimističtí a to se jim v dalších měsících vymstilo.

Během prvotních úprav totiž zjistili, že auto nebylo dostatečně udržováno, a tudíž jej bude třeba rozebrat mnohem více, než původně zamýšleli. "Byli jsme v situaci, kdy jsme to nechtěli vzdát, protože jsme byli v celé opravě dost zabřednutí, ale zároveň jsme na tom byli mizerně," říkají.

Původní plán, že s Bullim vyjedou po Česku v květnu, tak vzal za své a ani po půl roce nejsou úpravy u konce. "Kdybychom si na začátku koupili auto, co je vrak, ušetříme spoustu peněz. Věděli bychom, co od toho čekat, a šli bychom do toho s tím, že je to vrak. Ale my jsme se svým očekáváním strašně zklamali," tvrdí.

Největším zádrhelem je pro ně také nedostatek odborníků, kterým potřebují svěřit opravy některých částí veterána. Většina z nich je totiž zaneprázdněna, takže na jejich služby čekají i několik týdnů.

"Sháněl jsem třeba lakýrníka. Volal jsem na spoustu míst, zvedl mi to jeden pán a poté, co jsem mu řekl, že sháním lakýrníka, mi odpověděl: 'Fakt? Já taky!'," vypráví se smíchem Ivo.

Pípy místo oken

Podle Brňanů nyní chybí autu to nejcennější, a sice motor. Instalaci výčepního zařízení, které povede od pivních sudů v prostoru kufru do šestice píp, již mají domluvenou. Ivo s Johnym přiznávají, že pivních aut podobných tomu jejich na světě existuje spousta. Bulli je však unikátní svou konstrukcí a vybavením.

"Většina těch věcí je tam úplně nových," říkají. Kamarádi si také například objednali nejvýkonnější chladicí systém dostupný na trhu a úprava auta je vymyšlena tak, aby se v případě potřeby dalo přestavět zpět na kempinkové auto. "Chci, aby se kdykoliv dala autu vrátit okna a daly se s ním jezdit roadtripy," přesvědčuje Ivo s tím, že chtějí zachovat jeho historickou hodnotu.

Celou opravu auta se navíc rozhodli zachytit na kameru a z videí do budoucna vytvořit seriál ve stylu americké reality show Vyšperkuj mi káru (Pimp My Ride). "Je to něco mezi videoblogem a reality show a říkali jsme si, že by to mohlo být pro lidi zábavné. Ukážeme jim, co máme za sebou," říká Johny.

Nejdůležitější je však pro ně momentálně zprovoznění podniku. "My už teda čepujeme, ale zatím jenom sami sobě," říká se smíchem Johny.

Vyjet by mohli na začátku srpna, kvůli zdržení však přišli o spoustu již nasmlouvaných akcí, včetně známých českých festivalů nebo svateb svých kamarádů. "Nejenže tím ztrácíme peníze, ale také reputaci."

Kromě brněnské zahajovací party se chystají také na českobudějovický Volkswagen fest 2K19 a cestou se zastaví například v kiosku U Žabáka na Lipně. V září zase budou občerstvovat návštěvníky festivalu WiFič ven v Bílovicích. A na konci října míří na veletrh do chorvatského Splitu.

Chceme zkoušet malé pivovary

A jak hodlají piva na čepu vybírat? Předem domluvenou spolupráci se zavedenými značkami se rozhodli vynechat. "Řekli jsme si, že je daleko lepší mít svobodu v tom, jaké pivo do našeho auta dáme, a sami se zaručíme za to, že bude kvalitní. Naše heslo je, že jsme lakmusový papírek české pivní scény," vysvětluje Johny.

A Ivo dodává, že v Česku existuje přes 1100 pivovarů, které čekají na svou propagaci místo velkých značek. "Máme rádi i velké pivovary, ale říkali jsme si, že podobný nápad můžou vytvořit taky," říká.

Trojice z beer trucku Bulli tak bude vybírat zejména malé pivovary z jednotlivých regionů, které bude vyvážet do jiných částí Česka. "Chceme si být jistí, že budeme vždycky čepovat pivo, které bude chutnat nejen nám, ale i lidem kolem nás," doplňuje Ivo.

Slibují taky, že z jejich Bulliho bude i pravidelně znít hudba Davida Hasselhoffa. "Ale máme vybráno i pár písniček od německé punkové kapely, která kdysi v Bullim jezdila," uzavírají kamarádi.

Video: Podívejte se, jak pivní auto vzniká