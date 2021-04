Eva Nemčková boří tabu a inspiruje rodiny pečující o člověka s postižením

Věnuje se tématům, kterým se většina lidí vyhýbá. Eva Nemčková založila projekt, prostřednictvím kterého pomáhá lidem s handicapem a jejich rodinám. Nadace Karla Janečka ji za to jmenovala Laskavcem - člověkem, který nezištně koná dobré skutky pro své okolí.

Otevírat ve společnosti nepříliš populární témata zdravotního postižení, inspirovat rodiny pečující o člena s handicapem a poskytnout pomůcky, které jim mohou ulehčit život. Takové jsou hlavní myšlenky projektu Needo, který založila Eva Nemčková poté, co se jí narodila dcera Paulínka.

Té byla po porodních komplikacích diagnostikována nejtěžší forma dětské mozkové obrny, a vyžaduje proto nepřetržitou péči. "Osobně mám tak nejblíže právě k této diagnóze, v rámci projektu Needo se ale setkáváme s celým spektrem dalších diagnóz. Například poruchami autistického spektra či genetickými druhy postižení," říká Eva Nemčková.

Ze začátku se její iniciativa zaměřovala převážně na dospívající děti a dospělé, stále častěji se však nyní setkává také se seniory trpícími mentální poruchou. Pro všechny věkové kategorie i různé typy onemocnění tak Nemčková ve spolupráci s chráněnými dílnami Ludmila v Uherském Hradišti vyrábí speciální textilní pomůcky - bryndáky, funkční šátky a speciálně upravené oblečení pro snadnější oblékání, doplňky k invalidním vozíkům nebo pomůcky na spaní či manipulaci.

"Jedině tak dává význam naše podnikání. Nakupujeme výhradně lokálně vyrobený materiál, na grafiku pro e-shop a sociální sítě využíváme služeb grafičky se svalovou dystrofií a tak dále." Tváří výrobků Needo je poté právě Paulína, kterou se tímto způsobem Eva Nemčková snaží zapojit do "běžného života".

Pochopit jinakost je základ

S kolegyní Lenkou Bártovou, se kterou ji dohromady svedla právě zkušenost s péčí o dítě s postižením, natáčí podcasty Needo Talks. Prostřednictvím mluveného slova se snaží otevírat témata, kterým se většinová společnost vyhýbá, popřípadě o nich nemá ani tušení, a bořit tabu kolem péče o děti se zdravotním postižením.

"Mým hnacím motorem je zvýšení povědomí v rodinách, kterých se téma postižení vůbec netýká. Proč? Protože chceme šířit povědomí o životě s handicapem, aby nevznikaly zbytečné šikany, změnit vnímání rozdílnosti mezi spolužáky v dětském věku," pokračuje. Pokud podle ní člověk pochopí specifické potřeby a jinakost druhého, bude schopný mu pomoci a porozumět.

Podcasty ženy tvoří zároveň pro komunitu lidí, kteří mají s péčí o handicapované osobní zkušenost - aby se ve svém osudu necítili sami a dostali se k informacím, které mohou komplikovaný život usnadnit.

"Ještě jsme zdaleka nevyčerpaly všechna témata, kterých bychom se chtěly dotknout. Sama mám velký respekt a obavu ze smrti, ztráty někoho, o koho se dennodenně starám, ale zároveň mám obavu i z toho, co bude, když nebudu já. Vím, že tuto otázku řeší každá rodina s členem s handicapem, a právě toto téma jsme ještě neotevřely. Příběhy, které nás čekají, mrazí už teď," říká zakladatelka projektu.

Pořád je co zlepšovat

Od chvíle, co se s problematikou péče o handicapované dítě před 22 lety setkala poprvé, přece jen vnímá určitý posun - v současné době je mnohem více dostupných informací i terapií a možností péče. "Změnil se přístup péče v denních stacionářích a je již standardem, že poskytují různé "fakultativní" terapie, výlety, odlehčovací pobyty. Zároveň musím přiznat, že je ještě hodně co zlepšovat, včetně samotného sociálního systému a příslušných úřadů."

Velkým snem Evy Nemčkové je vybudovat prostor, kde by se lidé s handicapem cítili jako doma - kde by získali pocit, že okolí ví o jejich potřebách, problémech a dává jim možnost výběru. "To je přesně to, co tu chybí. Projekt Needo teď chce virtuálně šířit informace a podporovat komunitu. Přála bych si vytvořit takový ,domov´ i v reálném světě," popisuje vizi zařízení, které by představovalo stacionář s možností odlehčovacích služeb, s chráněnou dílnou, kavárnou, obchůdkem s výrobky a fyzioterapií.

"Nedokážu říct, jaký by byl můj život, kdyby Paulínka byla zdravá. Každopádně bez ní by asi nevzniklo Needo a asi bych tak intenzivně nepomáhala rodinám s podobným osudem. Paulínka je závislá ve všem na pomoci druhé osoby, má základní potřeby, které musíme naplnit a ničím to neuspíšíme," dodává Eva Nemčková s tím, že se díky intenzivní péči o dceru především naučila trpělivosti a přeházela žebříček hodnot.

Za pomoc lidem s handicapem a jejich blízkým Eva Nemčková nyní získala titul Laskavec.