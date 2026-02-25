Kosmická loď, pocta Obamovi i další skvosty za miliardy. Muzea, která otevřou v roce 2026

Je to jasné. Rok 2026 bude rokem velkých kulturních gest. V nejrůznějších koutech světa vyrůstají muzea, která nemají být jen výstavními síněmi, ale přímo novými ikonami měst. Architektura, miliardové rozpočty i silné příběhy: prohlédněte si výběr těch nejočekávanějších otevření, kvůli nimž se vyplatí vycestovat.
Hollywoodský sen
Vypadá jako obří kosmická loď, která přistála přímo v Exposition Parku v Los Angeles. Nové muzeum založené režisérem Georgem Lucasem a podnikatelkou Mellody Hobsonovou v září 2026 otevře své dveře a má se stát chrámem vyprávění příběhů – a to nejen filmových. Na pěti podlažích o ploše téměř 28 tisíc metrů čtverečních nabídne více než 40 tisíc děl, přičemž vedle rekvizit a kostýmů ze ságy Star Wars se tu objeví práce malíře Normana Rockwella, ilustrátorky Beatrix Potterové, malířky Fridy Kahlo či muralisty Diega Rivery. A na své si přijdou i milovníci komiksů.
Areál o rozloze 11 akrů nabídne park, amfiteátr, visuté zahrady i vodopádovou fontánu. Ambice? Stát se novým kulturním magnetem Los Angeles.
Pouštní monument
Na ostrově Saadiyat v Abú Zabí se po letech čekání otevře nová pobočka Guggenheimovy nadace - Guggenheim Abu Dhabi. Budovu navrhl veleznámý architekt Frank Gehry a její dramatická silueta z kovových „plachet“ a galerií propojených lávkami má ambici stát se jedním z jeho velkých odkazů.
V muzeu o ploše zhruba 42 tisíc metrů čtverečních se zaměří na umění od 60. let po současnost. Vedle jmen jako Jackson Pollock, Andy Warhol či Jean-Michel Basquiat chtějí organizátoři i tvůrci klást důraz na tvůrce ze západní a jižní Asie a severní Afriky.
Odkaz prezidenta
V USA - konkrétně na jihu Chicaga vzniká komplex, který má připomínat nejen dvě prezidentská období Baracka Obamy, ale i posílit místní komunitu, odkud pochází Michelle Obamová.
Areál o rozloze 7,5 hektaru zahrne muzeum, veřejnou knihovnu a dětské i basketbalové hřiště. Osmipodlažní žulová budova pak bude obsahovat repliku oválné pracovny, šaty první dámy i vyhlídkový Sky Room s pohledem na jezero Michigan. Do centra Obama Presidential Center za zhruba 700 milionů dolarů (zhruba 14,5 miliardy korun) se první zájemci dostanou v červnu 2026.
Pravda a tradice
V australském Darwinu vyroste v září centrum, které je víc než muzeem. Larrakia Cultural Centre stojí na posvátné půdě původních obyvatel Larrakia, kteří v oblasti žijí desítky tisíc let. Budova s přelétající střechou připomínající ptáka má být místem „vyprávění pravdy, učení a oslav“. Návštěvníci si zanedlouho prohlédnou tradiční a ceremoniální předměty – i třeba ty, které se do Austrálie vrátily teprve nedávno z amerických a britských sbírek.
Součástí centra bude venkovní auditorium, prostory pro výuku kultury, restaurace s původními ingrediencemi i obchod s uměleckými řemesly. Cílem je, aby návštěvníci poznali historii regionu ještě před cestou na místa jako Kakadu či Tiwi Islands.
Industriální katedrála
Bruselskou bývalou továrnu Citroën z 30. let promění v největší centrum moderního a současného umění v Evropě. Kanal-Pompidou nabídne 40 tisíc metrů čtverečních výstavních prostor a otevře se v listopadu 2026, přičemž na úvod představí deset výstav, včetně 350 děl zapůjčených z pařížského Centre Pompidou.
Komplex doplní knihovna, hřiště, pekárna i střešní restaurace. Industriální dědictví se tak mění v kulturní čtvrť budoucnosti.
Hedvábná stezka znovu ožívá
Uzbecký Taškent chce znovu navázat na svou roli centra vzdělanosti na Hedvábné stezce - i proto v březnu 2026 otevře nové monumentální centrum Islamic Civilization Center, u kterého vizuálně hraje prim tyrkysová kopule.
Srdcem se stane Qur’an Hall, kde má být vystaven slavný Uthmánův Korán ze 7. století – jeden z nejstarších dochovaných exemplářů a položka zapsaná v registru UNESCO Memory of the World. Sbírku doplní více než dva tisíce rukopisů a historických artefaktů, z nichž mnohé byly v posledních letech navráceny do země. Součástí komplexu pak bude knihovna s 200 tisíci svazky, dětské muzeum, restaurátorská laboratoř i interaktivní expozice s prvky VR a AI, které přiblíží dějiny Uzbekistánu od předislámské éry po současnost.
Muzea jako nové symboly měst
Rok 2026 ukazuje, že muzea už dávno nejsou jen tichými galeriemi. Jsou architektonickými manifesty, nástroji kulturní diplomacie i místy, kde se přepisuje identita měst.
Ať už vás láká futuristická estetika Los Angeles, pouštní monumentalita Abú Zabí nebo duchovní hloubka Taškentu, jedno je jisté: příští rok bude cestování za uměním větším zážitkem než kdy dřív.
Zdroje: BBC, Museum Association
