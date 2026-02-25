Přeskočit na obsah
Kosmická loď, pocta Obamovi i další skvosty za miliardy. Muzea, která otevřou v roce 2026

Nikola Bernard
Je to jasné. Rok 2026 bude rokem velkých kulturních gest. V nejrůznějších koutech světa vyrůstají muzea, která nemají být jen výstavními síněmi, ale přímo novými ikonami měst. Architektura, miliardové rozpočty i silné příběhy: prohlédněte si výběr těch nejočekávanějších otevření, kvůli nimž se vyplatí vycestovat.

Předchozí
1234567
Pokračovat

Hollywoodský sen

Vypadá jako obří kosmická loď, která přistála přímo v Exposition Parku v Los Angeles. Nové muzeum založené režisérem Georgem Lucasem a podnikatelkou Mellody Hobsonovou v září 2026 otevře své dveře a má se stát chrámem vyprávění příběhů – a to nejen filmových. Na pěti podlažích o ploše téměř 28 tisíc metrů čtverečních nabídne více než 40 tisíc děl, přičemž vedle rekvizit a kostýmů ze ságy Star Wars se tu objeví práce malíře Normana Rockwella, ilustrátorky Beatrix Potterové, malířky Fridy Kahlo či muralisty Diega Rivery. A na své si přijdou i milovníci komiksů.

Areál o rozloze 11 akrů nabídne park, amfiteátr, visuté zahrady i vodopádovou fontánu. Ambice? Stát se novým kulturním magnetem Los Angeles.

