Bez hádek a nervů. Co dodržet při rekonstrukci, abyste se vy i sousedé nezbláznili?

Pustit se do rekonstrukce v bytovém domě je často pořádný adrenalinový zážitek. Vrtání, bourání, stěhování suti a stavebního materiálu – to všechno zasahuje nejen do vašeho komfortu, ale i do každodenního života lidí za zdí. Nad vámi i pod vámi. A právě v takových chvílích se ukazuje, jak křehké mohou sousedské vztahy být.
Dobrou zprávou ale je, že konflikty nejsou nevyhnutelné. Stačí pár základních pravidel, přičemž úplně první krok by měl přijít ještě před tím, než se v bytě poprvé ozve vrtačka.
„Základním pravidlem je vždy vyjít sousedům vstříc a komunikovat s nimi ještě předtím, než rekonstrukce začne. Oznámit plánované termíny, vysvětlit rozsah prací,“ říká Jiří Fleischer z designového a architektonického studia FLEDES.
Nejjednodušší řešení je podle odborníků stále to nejúčinnější – oznámení na domovní nástěnce. Ideálně by mělo obsahovat informace o tom, kterého bytu se rekonstrukce týká, kdy budou práce probíhat a také kontakt na majitele bytu nebo stavební firmu. „Sousedi mají možnost se doptat a případně vás snadno kontaktovat. Už to samo o sobě výrazně snižuje napětí,“ doplňuje Danica Fleischerová.
A pokud se lidé v domě dobře znají, může fungovat i osobní oznámení. Ve větších domech se ale osvědčuje právě vývěska nebo e-mailová komunikace v rámci společenství vlastníků.
Respekt v hlavní roli
Důležité je si také uvědomit, že každý bytový dům má svá pravidla – ať už jde o stanovy společenství vlastníků, družstva nebo obecní vyhlášky. Základní mantinely určují například dobu, kdy je možné provádět hlučné práce. „Stavebníci by si měli vždy zjistit, v jakých hodinách je možné rekonstruovat, a jak je to o víkendech. I když stanovy někdy dovolují pracovat třeba v sobotu ráno, bývá lepší zohlednit běžný život v domě a začít až později,“ doporučuje Fleischer.
Hlučné práce navíc nesmí probíhat v době nočního klidu mezi 22. a 6. hodinou. A česká legislativa stanovuje také limity pro hluk v obytných místnostech – ve dne přibližně 50 dB a v noci 40 dB, přičemž dodržování pravidel není jen otázkou slušnosti. „Pokud je porušíte, sousedé mají v ruce argument a cesta k hádce je rychle otevřená,“ upozorňuje Fleischer.
Chodba není skladiště
Jedním z nejčastějších zdrojů sousedských sporů bývají společné prostory domu. Chodby, výtahy nebo schodiště totiž během rekonstrukce často trpí. „Materiál, pytle s odpadem nebo prach se často stávají rozbuškou konfliktů. Je dobré domluvit se s firmou, aby prostory pravidelně uklízela, a výtah se při stěhování obložil. To je maličkost, která se ale počítá,“ doporučuje Fleischerová.
Dále je dobré mít na paměti, že mnohé části domu nejsou jen „vaše“. Do společného vlastnictví obvykle spadají například balkony, komíny, okna nebo konstrukce domu. „Pozor! Krb, komíny, balkony, okna – to všechno spadá do společného vlastnictví a obvykle je schvaluje SVJ. Nelze o tom rozhodovat jednostranně,“ upozorňuje odbornice. Pokud by rekonstrukce zasahovala do nosných konstrukcí nebo společných částí domu, je často potřeba souhlas společenství vlastníků – a někdy také stavebního úřadu.
Rýpavý soused
I při maximální snaze o ohleduplnost se však občas objeví někdo, komu rekonstrukce vadí. „V tom případě je dobré umět se vymezit, samozřejmě, pokud vše děláte v souladu se zákony. Třeba když po vás někdo chce, abyste uklízeli celý dům, aniž byste jej při rekonstrukci znečistili. To už je nad rámec vaší povinnosti,“ říká Fleischer a dodává, že i v takové situaci důležité zachovat klid a držet se faktů.
„Odkazujte se na stanovy, i když jejich vymahatelnost je omezená. Důležité je jednat slušně, bez emocí, a ukázat, že pravidla respektujete,“ doplňuje. A pokud by rekonstrukce skutečně způsobila škodu – například praskliny ve zdech sousedního bytu nebo poškození společných prostor – odpovědnost nese stavebník. V takovém případě mohou sousedé požadovat náhradu škody.
Bezpečnost především
Při rekonstrukci byste však neměli zapomínat ani na technickou stránku věci - zásahy do konstrukce domu bez odborného posudku mohou být velmi riskantní. „V panelových domech si lidé často bourají podle vlastního uvážení, což je časovaná bomba. Profesionální firma by si měla vždy nechat udělat statický posudek, aby věděla, kde jsou nosné zdi,“ zdůrazňuje Jiří Fleischer.
A na konci rekonstrukce je pak vhodné zajistit také potřebné revize. „To je detail, na který lidé často zapomenou, ale v případě pojistné události může rozhodovat o tom, zda a v jaké výši dostanou plnění,“ dodává Fleischerová.
Rekonstrukce jako test vztahů
Rekonstrukce bytu je téměř vždy zatěžkávací zkouškou – nejen pro majitele bytu, ale i pro ostatní obyvatele domu. Hluk, prach a pohyb stavebních pracovníků se totiž na čas stanou součástí každodenního života všech zúčastněných. Pokud ale od začátku vsadíte na otevřenou komunikaci, respekt k pravidlům a základní ohleduplnost, může vše proběhnout překvapivě hladce.
„Naše zkušenost je, že i velká stavba se dá zvládnout v klidu, když lidé cítí, že je berete vážně,“ uzavírají Fleischerovi.
