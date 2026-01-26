V činžovním domě na pražské Letné vznikl byt, který dokazuje, že skutečný luxus nespočívá v okázalosti, ale v citu pro detail – a že velká změna jde provést i bez bourání. Jak se autorům rekonstrukce s názvem Letná V, která nabízí nadčasové, klidné, osobité a současné bydlení, podařilo skloubit staré s novým bez radikálních zásahů?
Zrekonstruovaný byt se nachází v lokalitě, která je dlouhodobě symbolem moderního městského životního stylu. Letná má svůj rytmus, atmosféru i historii – a právě na tyto kvality architekti ze studia 0,5 Studio vědomě navázali.
Vít Svoboda a Pavel Nový, ve spolupráci s Jitkou Mácovou a Terezou Říhovou, přistoupili k rekonstrukci bytu o ploše 77 m² s respektem k původní architektuře i s jasnou vizí nadčasového bydlení.
Novota i bez radikálních změn
Investoři si přáli zachování původního dispozičního členění bytu – pro některé architekty minus, pro jiné zajímavá výzva. Místo bourání a radikálních změn se tak tvůrci proměny zaměřili na jemné úpravy a chytré využití prostoru.
Výsledkem je byt 3+kk, který působí přirozeně, funkčně a nepodléhá krátkodobým trendům. Právě nenucenost a práce s měřítkem se staly klíčem k návrhu, jenž nechává vyniknout charakter samotného bytu.
Celým interiérem pak prostupuje promyšlená koláž tradičních materiálů. Dubové parkety kladené do stromku odkazují na dobu vzniku domu, cementová dlažba vyrobená na míru zase dodává prostoru výraznou, ale kultivovanou identitu. Barevné řešení vestavných prvků – kombinace tmavě modré a světle růžové – přímo navazuje na dlažbu a vytváří jemné vizuální propojení jednotlivých místností.
Neopomíjená chodba i vzdušnost
Stejně jako dispozice i koupelna prošla jen minimálními změnami. Posun příčky umožnil vznik komfortního prostoru s vanou a vestavnou skříňkou pod umyvadlem. Mozaikový obklad dodává místnosti lehkost a opticky ji zvětšuje, zatímco denní světlo z původního okna přináší nečekaný pocit vzdušnosti a klidu – kvalitu, která v městských bytech nebývá samozřejmostí.
A co dál? Chodba, která často bývá opomíjená, je v tomto bytě víc než jen komunikačním prostorem – stává se praktickým centrem bytu, kde se potkává úložná kapacita s estetikou. Botník, kombinovaná skříň a systémová stěna s otvory pro police a háčky se objevují i v dalších částech interiéru a sjednocují ho vizuálně i funkčně. A cementová dlažba podtrhuje historizující atmosféru a zároveň plynule propojuje vstupní část s ostatními místnostmi.
Obytný prostor jako srdce bytu
Největší místnost bytu propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část do jednoho plynulého celku. Vestavný nábytek je řešen kolážovitě – lakovaná MDF zde nakombinovali s dubovou dýhou, což interiér odlehčuje a dodává mu osobitý charakter. Dominantní lavice u okna pak přirozeně propojuje jednotlivé zóny a zároveň skrývá topení. A modulární knihovna umožňuje variabilní uspořádání, zatímco historizující svítidla a osobní doplňky investorů vytvářejí útulnou, neokázalou atmosféru.
A co ložnice? Ta je orientovaná do ulice a nachází se v ní dostatek světla a klidu. A vestavný nábytek v jemných tónech doplňuje světle růžová barva, která nenápadně odkazuje na dlažbu ve vstupní hale.
Součástí místnosti je také praktický pracovní kout, jenž nenarušuje harmonii prostoru. Naopak potvrzuje, že estetika a funkčnost mohou jít ruku v ruce.
Nadčasovost bez zbytečných gest
Předělaný prostor ukazuje, že kvalitní rekonstrukce nemusí znamenat kompletní proměnu od základů. Stačí citlivě pracovat s tím, co už prostor nabízí – třeba s materiály a světlem.
Nadčasový, harmonický a osobitý byt na Letné tak působí naprosto přirozeně.
