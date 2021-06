Apple zaplatil ženě miliony. Opravář totiž zveřejnil její soukromá videa z telefonu

Firma Apple zaplatila miliony dolarů odškodného ženě z amerického Oregonu. Technici z autorizovaného servisu totiž zveřejnili jejím jménem na jejích sociálních sítích explicitní fotky a videa, které měla uložené v telefonu. Neuvěřitelný příběh zveřejnil britský deník Telegraph.

Podle Telegraphu a dalších britských médií nejmenovaná žena z Oregonu poslala svůj iPhone autorizovanému servisu Pegatron Technology Service v Kalifornii 14. ledna 2016.

Tamní technici pak vzali "extrémně osobní a soukromé materiály" uložené v telefonu a zveřejnili je na majitelčině Facebooku a na dalších místech na internetu. Navíc to udělali tak, že to vypadalo, jako by je zveřejnila sama poškozená žena. Tu to šokovalo a podala žalobu.

Jak píše britský Guardian, celou kauzu se dlouho dařilo tajit před zveřejněním. Vyšla najevo až nyní - poté, co se na případ odvolali právníci v jiné věci týkající se firem Apple a Pegatron.

Apple pro Guardian potvrdil, že k popsanému incidentu skutečně došlo. Právníci, kteří poškozenou ženu zastupují, na žádost britského deníku o vyjádření nereagovali.

"Bereme bezpečnost a soukromí našich zákazníků extrémně vážně a máme řadu opatření, která zaručují bezpečnost dat během oprav," uvedl mluvčí Applu pro Guardian. "Když jsme se dozvěděli o tomto neslýchaném porušení všech našich zásad a postupů, kterého se dopustil jeden z našich obchodních partnerů, okamžitě jsme zasáhli. Zároveň jsme ještě více zpřísnili všechna bezpečnostní opatření," dodal.