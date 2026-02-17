Věřili jste jim také? 11 internetových příběhů, které nás naučily pochybovat

Internet je plný fascinujících příběhů - ne všechny jsou ale pravdivé. Třeba v lednu 2026 oklamaly miliony lidí obří sněhové závěje na Kamčatce, o rok dříve se zase šířil dojemný osud rodiny Kowalských. Digitální prostor nám již roky nabízí pravidelnou dávku takzvaných hoaxů, které nás umí pořádně zmást. Vydejte se střemhlav bizáru a poznejte jedenáct legendárních internetových podvodů.
Když fikce přepíše realitu
Internet miluje silné příběhy, proto někdy jde soudnost stranou. To se stalo i letos v lednu, kdy miliony lidí uvěřily AI-generovaným záběrům extrémních závějí na Kamčatce, kdy domy zasypané až po střechy neodpovídaly realitě.
Od Slender Mana inspirovaného internetovou soutěží přes „mikrovlnné nabíjení“ iPhonů až po téměř třicetiletý řetězový e-mail o penězích od Billa Gatese – náš výběr slavných mystifikací ukazuje, jak snadno podléháme emocím, autoritě i davové psychóze. Poznejte 11 legend, které dokazují, že online svět dokáže být přesvědčivější než skutečnost.
Vymyšlená rodina a zmizení v Tatrách
Mezi sbírku slavných hoaxů rozhodně patří virální příběh o rodině Kowalských, který popisoval její záhadné zmizení v polských Tatrách v roce 1998. Ve skutečnosti šlo o kompletně smyšlenou historku - autor videa dokonce v popisu uváděl, že jde o fikci. Přesto se příběh objevil na českých clickbaitových webech jako „děsivá pravda“, a to i přesto, že Reddit i fact-checkeři příběh rychle označili za internetovou fikci a oficiální databáze obětí v Tatrách žádnou takovou rodinu neuvádí.
Mnozí se tak asi dodnes domnívají, že se tato smutná událost opravdu uskutečnila.
Když internetová legenda překročí obrazovku
Postava Slender Man vznikla 10. června 2009 na fóru Something Awful v rámci photoshopové soutěže. Autor Eric Knudsen (přezdívka Victor Surge) vložil do fotografií dětí vysokou, bez tváře působící postavu v černém obleku. A způsobil šok. Fikce se rychle šířila – lidé dokonce volali do rádia Coast to Coast AM, jako by šlo o reálnou bytost.
Tragický zlom přišel 31. května 2014 ve Wisconsinu, kde dvě dívky pobodaly spolužačku v přesvědčení, že se stanou zástupkyněmi Slender Mana. Oběť přežila, ale případ ukázal, že hranice mezi kolektivní fikcí a realitou může být nebezpečně tenká.
Marketing, který mystifikoval svět
Ž hoaxy sahají do hlubší minulosti, ukazuje případ z roku 1999, který přinesl revoluci. Tvůrci filmu Blair Witch Project spustili web blairwitch.com rok před premiérou a vytvořili iluzi, že tři studenti skutečně zmizeli při natáčení dokumentu, přičemž společnost Artisan Entertainment investovala miliony do kampaně s falešnými policejními zprávami a plakáty „pohřešovaných“.
V databázi IMDb dokonce dočasně uváděli herce jako „pohřešované, pravděpodobně mrtvé“. Výsledek? Tržby 248 milionů dolarů a jeden z nejúspěšnějších nezávislých filmů historie. A tak tvůrci díla a akce ukázali, že kontrolovaná dezinformace může být mocným marketingovým nástrojem – a předznamenal éru virálních kampaní.
Fiktivní dívka s leukémií
Od roku 1999 také tisíce lidí sledovaly blog „Living Colours“, kde devatenáctiletá Kaycee Nicole popisovala svůj boj s leukémií. A tak když v květnu 2001 údajně zemřela, online přátelé chtěli dorazit na její pohřeb – jenže zjistili, že žádný nebyl. A jejich následné odhalení bylo ještě děsivější: Kaycee nikdy neexistovala - vymyslela si jí čtyřicetiletá Debbie Swensonová.
Případ se tak stal jedním z prvních známých příkladů Münchhausenova syndromu na internetu – tedy vymýšlení nemocí a tragédií pro získání pozornosti a soucitu online komunity.
Soukromý vtip virálem
Krátce po útocích z 11. září 2001 začal kolovat e-mail s fotografií turisty na vyhlídce World Trade Center (Světového obchodního centra), za nímž se blížilo letadlo. Snímek byl však falešný – vytvořil jej Maďar Péter Guzli z fotografie z roku 1997 jako soukromý vtip.
Nesrovnalosti byly zřejmé: zimní oblečení navzdory teplému počasí 11. září či nesprávný typ letadla. Přesto se obrázek stal symbolem rané éry virálních hoaxů – důkazem, že digitální manipulace může během hodin obletět svět.
Satira, která vyděsila úřady
V roce 2000 se odehrál případ, který ukázal, že internetová satira bez jasného kontextu může vyvolat skutečnou institucionální paniku – a že rozhořčení se šíří rychleji než vysvětlení. Studenti MIT totiž vytvořili web Bonsai Kitten, kde tvrdili, že lze koťata „pěstovat“ ve sklenicích jako bonsaje.
Přestože šlo o satiru následovala vlna stížností, zapojila se FBI i organizace na ochranu zvířat.
Mikrovlnná past na iPhony
Mezi další bizáry, kterým naletěl svět, patří třeba šílený příběh vztahující se k vydání iPhonu 6 v září 2014. Co se stalo? Krátce po ohlášení, že se na trhu zanedlouho objeví nový model, se na fóru 4chan začala šířit falešná reklama slibující, že aktualizace iOS 8 umožní nabíjení telefonu v mikrovlnné troubě. A grafika dokonale napodobovala styl firmy Apple.
A ačkoliv je to neuvěřitelné, mnoho lidí naletělo – výsledkem byly zničené telefony i mikrovlnky. Strach, že případů bude mnoho, pak donutil losangeleskou policii vydat oficiální varování. Tento hoax tak patří k málu případů, kdy internetová mystifikace způsobila reálné materiální škody.
Když autenticita byla jen scénář
V roce 2006 působila šestnáctiletá Bree jako obyčejná dívka sdílející život přes webkameru. Ve skutečnosti ji hrála herečka Jessica Lee Roseová a celý projekt byl promyšlený seriál tvůrců Milese Becketta a Meshe Flinderse. Když tato skutečnost praskla, diváci byli pobouřeni – YouTube byl totiž postaven na autenticitě.
Podvod sice rozohnil spoustu fanoušků, ale „lonelygirl15“ otevřela cestu novému formátu online vyprávění a ukázala, že i „obyčejný vlog“ může být fikcí.
Hrozba, kterou vytvořila média
V letech 2018–2019 se pak šířila panika kolem Momo Challenge – údajné výzvy navádějící děti k sebepoškozování. Děsivý obrázek byl ve skutečnosti pouze socha „Mother Bird“ od japonského umělce Keisuke Aisawy a celá kauza byla uměle vytvořená.
Paniku zesílily sdílené výstrahy celebrit, například Kim Kardashianové, a výsledkem byla zbytečně vytvořená hrozba, kterou sdílel pomalu každý druhý mediální dům.
Bill Gates a zasílání peněz
Náš výčet zakončujeme podvodem, který přežívá dodnes.
V roce 1997 rozeslal student Bryan Mack parodický e-mail tvrdící, že Bill Gates zaplatí každému, kdo zprávu přepošle dál. A ačkoliv to bylo technicky nemožné, hoax šíří téměř třicet let, přičemž moderní verze slibují peníze od Mark Zuckerberg na Facebooku či Instagramu.
Kombinace autority, finanční odměny a jednoduché akce vytváří dokonalý „informační virus“, a tak se tříminutový vtip celkem snadno stal nejdéle žijícím „zombie hoaxem“ internetu.
Zdroj: Hoaxes, The Guardian, Wired, Snopes
