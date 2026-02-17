Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Věřili jste jim také? 11 internetových příběhů, které nás naučily pochybovat

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Internet je plný fascinujících příběhů - ne všechny jsou ale pravdivé. Třeba v lednu 2026 oklamaly miliony lidí obří sněhové závěje na Kamčatce, o rok dříve se zase šířil dojemný osud rodiny Kowalských. Digitální prostor nám již roky nabízí pravidelnou dávku takzvaných hoaxů, které nás umí pořádně zmást. Vydejte se střemhlav bizáru a poznejte jedenáct legendárních internetových podvodů.

Reklama
Předchozí
1234511
Pokračovat

Když fikce přepíše realitu

Internet miluje silné příběhy, proto někdy jde soudnost stranou. To se stalo i letos v lednu, kdy miliony lidí uvěřily AI-generovaným záběrům extrémních závějí na Kamčatce, kdy domy zasypané až po střechy neodpovídaly realitě.

Od Slender Mana inspirovaného internetovou soutěží přes „mikrovlnné nabíjení“ iPhonů až po téměř třicetiletý řetězový e-mail o penězích od Billa Gatese – náš výběr slavných mystifikací ukazuje, jak snadno podléháme emocím, autoritě i davové psychóze. Poznejte 11 legend, které dokazují, že online svět dokáže být přesvědčivější než skutečnost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama