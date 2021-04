Zpěvačka Jessie J vyhrála v čínské soutěži díky skladbě od Whitney Houstonové

Britská zpěvačka Jessie J je natolik známá, že by od ní jen málokdo čekal, že se bude chtít zviditelnit v talentové soutěži. Ve své domovině už koneckonců vystupovala jako porotkyně pořadu The Voice. Všechny tak překvapilo, když se popová hvězda objevila jako soutěžící v čínské talentové soutěži Singer.

Televizní relace převzatá z Jižní Koreje je ovšem neobvyklá tím, že v ní o přízeň publika neusilují dosud neobjevené tváře z ulice, ale úspěšné celebrity. Jessie J se tak v posledním díle show utkala s tchajwanskými zpěváky Samem Lee a Angelou Changovou nebo s čínským rockerem Wangem Fengem. Informoval o tom web LADbible.

Účastníci soutěže mají za úkol zazpívat skladbu jiného interpreta a Jessie J si vybrala hit I Have Nothing od Whitney Houstonové. Zvolila si ji podle svých slov proto, že kdysi nocovala ve stejném hotelu, ve kterém Houstonová zemřela.

"Odjakživa k Whitney vzhlížím, miluju ji. Chci, aby Čína i zbytek světa viděly, kam až dokážu posunout hranice svého hlasu, abych tuhle ikonu oslavila. Jsem ale trochu nervózní, protože když se pustíte do písničky od Whitney, nikdy nevíte, jestli vás váš hlas nezradí," zahrála britská zpěvačka divákům na city.

S náročnou písní si nakonec poradila a nad svými soupeři zvítězila.

