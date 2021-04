Videa Laďky Něrgešové boří internet. V době covidové paroduje učitelky i samu sebe

Laďka Něrgešová se od loňského jara snaží přinést trochu humoru do jinak velmi těžké doby. Na sociálních sítích baví lidi svými skeči, které často spojují dvě témata – alkohol a covid. S jejím pohledem na různá opatření vlády se dnes ztotožňují desítky tisíc lidí. "Všechna videa jsou odrazem toho, jak to vnímám já. Co mě štve. Leze na nervy. Co mě baví," říká moderátorka a vystudovaná herečka.

"Jako Kamilo, buď si zapni kameru, nebo na mě mluv, nebo mi napiš do chatu, že ti nefunguje kamera, protože jinak ti píšu, že tady nejsi, a máš absenci a vyřiďte si to s třídní učitelkou," paroduje v jednom ze svých skečů Laďka Něrgešová distanční výuku základních škol. Je to jedno z nejpopulárnějších videí, které od loňského jara natočila.

"Tohle je docela zajímavá věc. Já jsem těch videí natočila spoustu. Troufla bych si říct, že nejčastější téma je spíš alkohol a covid vůbec. A videa na distanční výuku, potažmo pedagogy, byla jen dvě. Je ale zajímavé sledovat, jaký přesah obě mají," říká herečka a moderátorka, kterou diváci televize teď nejčastěji vídají v pořadu Showtime na CNN Prima News.

Něrgešová začala videa točit loni v březnu a za tu dobu si získala poměrně slušnou základnu fanoušků. Na Facebooku a Instagramu ji sleduje přes sto tisíc lidí, její skeče ale mají často i větší dosah. K jejich natáčení ji motivoval přetlak z absurdity celé situace a snaha povzbudit ostatní, že v tom nejsou sami.

"Pro mě je důležité, že to někoho baví. A že to aspoň pár lidem trochu pomůže psychicky. Všechna videa, která točím, jsou nějakým způsobem odrazem toho, jak to teď vnímám já. Co mě štve. Leze na nervy. Co mě baví. Co mě napadá. A vždy se k tomu snažím přistoupit s jistou dávkou humoru," říká.

"Prosecco nesmí dojít, čtyři lahve jsou doma vždycky"

Inspiraci čerpá Něrgešová všude možně, nejčastěji ale ze svých osobních zkušeností. "Jsem například přítomná skoro u všech on-line hodin svého náctiletého syna. A tudíž mám neskutečný průřez různých přístupů pedagogů každý den u nás doma v přímém přenosu. No nepoužijte to!"

Velký ohlas má Něrgešová u žen v domácnosti, pracujících i samoživitelek. Často se ztotožňují s jejím humorem ohledně role rodiče v době opatření a nařízení vlády. Nervy totiž všichni mají jenom jedny, říká moderátorka.

"Distanční výuka, horší možnost vydělávat peníze. Kroužky minus, sport minus. Teď nesmíme ani na hřiště?! Nikam. Pro všechny rodiče je to teď šílené," tvrdí. "Každý týden se mění opatření a nařízení vlády. Ani samotní politici nevědí přesně, co se smí a co už aktuálně ne. Je to šílené. Ale univerzálně řečeno, lepší rozporuplná opatření než průšvih jak vrata. Respektuji to, ale nervy mám jenom jedny."

Matka dvou dětí se situaci rodičů snaží odlehčit. Na nervy doporučuje přijímat hodně "vitaminů", které (v nadsázce) obsahují například křupky, oříšky, víno nebo prosecco. "Tak pozor. Tohle nesmí dojít! Tři čtyři lahve prosecca mám doma vždycky. Ale protože to nepoužívám denně, tak se taky občas stane, že dostanu večer chuť a zjistím, že smůla. I mistr tesař se někdy utne," přiznává komička.

"Je to průšvih, ale všimli jste si, že svítí slunce a máme co jíst?"

Pětačtyřicetiletá Laďka působí na oko velmi společensky. Sama o sobě ale říká něco jiného. "Nejsem vyloženě společenský tvor. Překvapení! Netrpím jako zvíře, že rok nikam nemůžu. Já jsem doma ráda. Děti to, myslím, snáší hůř. Chtěly by se družit a zatím naráží stále na mámu, která se sice snaží jim to všemožně vynahrazovat, ale je to pořád 'jenom' máma."

I když odhaduje, že "nic už nebude jako dřív a lízat rány si všichni budou ještě pěkných pár let", vesměs se snaží zůstat pozitivní a je vděčná za to, co má. "Na rozdíl od spousty kolegů mám stále práci. Díky bohu za Showtime a celé CNN Prima News. Jsme zdraví, máme co jíst a kde bydlet. Je toho spoustu, za co jsem vděčná a byla jsem i před covidem. Najít si ta pozitiva je nutné v jakékoliv době."

Sama se nejvíc těší na to, až bude moct s dětmi cestovat a venku odpadne nošení roušek. Těch "až" je podle ní několik, proto se soustřeďuje spíše na dobu tady a teď. "Není řešením se v tom utápět. Je to průšvih s velkým 'P', ale všimli jste si, že venku svítí slunce a máme co jíst?"

I když jsou videa Laďky Něrgešové mnohdy absurdní, posměšná a zlehčující, herečka si práce lidí v první linii velmi váží. "Mám ke všem hluboký respekt. A to nejen k učitelům, ale také k lékařům, sestrám, policistům, hasičům nebo vojákům. Držme se a držme si i humor a vděk. Žijeme? Tak super, bude lépe. Možná ne za měsíc, ale bude."

