Zoo pouští tučňákovi seriál Pingu, aby nebyl sám. Osiřelý pták na něj reaguje zpěvem

Tučňák Pierre, kterého před časem oceán vyplavil na pobřeží jihozápadní Austrálie, se po těžké cestě pomalu zotavuje. Na kontinentě ale nemá žádné kamarády stejného druhu, a tak mu ošetřovatelé zoo v Perthu pouští alespoň animovaný seriál Pingu a živé přenosy tučňáků skalních žijících v Edinburghu.

Sameček tučňáka skalního, kterého ochránci přírody řadí mezi ohrožené druhy, před časem přes vody oceánu doplul na pobřeží jihovýchodní Austrálie. Tam vyčerpaného ptáka našli ošetřovatelé zoologické zahrady v Perthu, která se následně stala jeho novým útočištěm.

Tučňák dostal od svých zachránců jméno Pierre a stal se jediným zástupcem svého druhu v oblasti Austrálie a Oceánie. I když se ale po obrovském vypětí, které při cestě na pevninu překonal, pomalu uzdravoval, jeho opatrovníci měli obavy, aby netrpěl nedostatkem kontaktu s jinými tučňáky skalními.

Protože ve fyzické blízkosti žádné soukmenovce neměl, začali mu pracovníci zoologické zahrady pouštět na tabletu populární švýcarsko-britský animovaný seriál Pingu, jehož hlavním hrdinou je tučňák z plastelíny. A aby kamarádů neměl málo, zařídili mu ošetřovatelé také živé přenosy s tučňáky skalními, kteří žijí v zoo v Edinburghu. Informoval o tom zpravodajský web stanice BBC.

"Pierre by měl správně obývat oblast Indického oceánu nebo subantarktického pásu. Austrálie není jeho přirozeným prostředím, a když jsme se ho ujali, nebyl v nejlepší kondici," uvedla pro BBC mluvčí perthské zoo Danielle Henryová.

Tučňákům skalním by například měla jednou do roka vypadávat pírka a na jejich místě by pak měla vyrůstat nová. S Pierrovým opeřením se ale už dlouho nic neděje, což je problém, protože nová pírka nezbytně potřebuje k tomu, aby byl odolný vůči vodě.

"Podle našich odhadů může být Pierre tak rok starý. Z nějakého důvodu se mu růst peří v polovině zasekl a už nepokračuje. Kvůli tomu nemůže sám plavat ani lovit ryby, stále potřebuje naši pomocnou ruku," přiblížila Henryová. Seriál Pingu se ale tučňákovi podle ní líbí.

Pierre's a big fan of Pingu pic.twitter.com/IBqsCCZrtu — Perth Zoo (@PerthZoo) August 28, 2020

"Pořád si neuvědomuje, že hlavní postava je tučňák, ale reaguje na povědomé pohyby a barvy peří. Na seriál odpovídá zpěvem, kterým se tučňáci obvykle dorozumívají v hejnu. Přesně toho jsme chtěli dosáhnout a dá se z toho vyčíst, že se Pierrovi seriál líbí," dodala mluvčí.

Prozradila, že zoo plánuje tučňáka znovu vypustit do divoké přírody. Odborníci, kteří Pierrův stav kontrolovali, se ale domnívají, že aby to bylo možné, musel by pták ještě dvakrát až čtyřikrát obměnit peří. Proto Pierra v nejbližší době čeká alespoň převoz do jiné zoologické zahrady, kde by se na rozdíl od Perthu mohl kamarádit s dalšími tučňáky skalními.