Důchodce dostal pokutu, protože jeho kohout každé ráno kokrhá a budí sousedy

Italský důchodce dostal pokutu za to, že jeho kohout neustále probouzel v brzkých ranních hodinách sousedy. Muž musí zaplatit částku přesahující čtyři tisíce korun. Důchodci se postup úřadů nelíbí a hodlá si na ně stěžovat.

Kohout Carlino žil na zahradě třiaosmdesátiletého Itala Angela Bolettiho 10 let, zedník v důchodu ho pak věnoval kamarádovi, protože si sousedé na zvíře stěžovali.

Boletti se s kohoutem nedávno shledal, když ho tři týdny hlídal, protože jeho kamarád odjel na dovolenou. Carlino ale každé ráno ve 4:30 kokrhal a na radnici se tak hromadily stížnosti sousedů, píše deník The Guardian.

Policie nakonec uložila seniorovi pokutu ve výši 166 eur (v přepočtu asi 4300 korun). Boletti prý porušil vyhlášku, podle které musejí být domácí zvířata držena alespoň 10 metrů od sousedních domů.

"Nemám slov," řekl Ital místním novinám. "Mohli mi to říct, že porušuju nějakou vyhlášku o vzdálenosti. Ale nenechám to být, budu to řešit s hejtmanem, policií… Sám jsem si tu stěžoval třeba na to, že tu lidé parkují na zákazech, a nikdo nic neřešil," vysvětlil muž.

Starostka města uvedla, že úřady musely muži uložit pokutu, protože si na něj stěžovalo opravdu hodně lidí. "Není v pořádku, aby polovina sousedství byla vzhůru kvůli kohoutovi od půl páté ráno," dodala.