Zestárli jste přes noc? Možná to není iluze, vědci odhalili dva zlomové věky

Stárnutí si většina z nás představuje jako pomalý, nenápadný proces: každý rok o pár šedin víc, o něco hlubší vrásky či lehce pomalejší regenerace. Jenže nejnovější výzkum ukazuje, že realita může být mnohem dramatičtější. Podle nové studie totiž nestárneme plynule – ale ve dvou výrazných „vlnách“. A možná jste je už zažili.
Tým vědců ze Stanfordské univerzity se podíval na stárnutí opravdu zblízka – až na molekulární úroveň. Nesledoval jen to, jak se lidé cítí nebo jak vypadají, ale co se děje uvnitř jejich těla: v krvi, ústech, ve střevech i na kůži.
Do výzkumu odborníci zapojili 108 dobrovolníků ve věku 25 až 75 let, kteří po dobu několika měsíců až let pravidelně poskytovali biologické vzorky. A poté jim začala pořádná porce práce i zábavy: vědci museli analyzovat více než 135 tisíc různých molekul a mikroorganismů – a celkem pracovali s více než 246 miliardami datových bodů.
A to, co objevili, je překvapilo.
Ve vlnách
Většina sledovaných molekul se totiž neměnila rovnoměrně s přibývajícími roky. Změny přicházely ve výrazných vlnách. „Neměníme se jen pomalu v čase. Dochází i k opravdu dramatickým změnám,“ uvedl genetik Michael Snyder, který výzkum vedl.
A tyto „vlny“ se podle studie zveřejněné v časopise Nature Aging objevují ve dvou konkrétních obdobích života.
Překvapení uprostřed života
První výrazná vlna přichází kolem poloviny čtyřicátých let. Zpočátku se vědci domnívali, že by změny mohly souviset hlavně s perimenopauzou u žen, jenže podobné molekulární posuny zaznamenali i u mužů. Proto jim bylo jasné, že významnou roli musí hrát i další faktory.
Proč zrovna tento věk? V tomto období se mění zejména molekuly spojené s metabolismem tuků, alkoholu a kofeinu, ale také ty, které souvisejí se zdravím srdce, svalů a kůže. Právě proto může být kolem čtyřicítky tělo citlivější na životní styl – jinak reaguje na stres, regeneraci i třeba večerní sklenku vína.
Začátek nové kapitoly
Druhá výrazná vlna pak přichází na začátku šedesátých let. Tentokrát se mění molekuly spojené s imunitním systémem, metabolismem sacharidů, funkcí ledvin a opět i se svaly a kůží. Není náhodou, že právě po šedesátce statisticky výrazně stoupá riziko některých onemocnění, například srdečně-cévních chorob.
Zajímavé také je, že přibližně 81 % všech sledovaných molekul vykázalo změnu právě v jednom z těchto dvou období – nebo v obou.
„Přes noc“
Výzkum pracoval s omezeným počtem lidí a zahrnoval osoby ve věku 25 až 75 let, takže je potřeba další ověření. Přesto přináší důležitý vzkaz: naše tělo neprochází změnami jen pomalu a nenápadně. Existují období, kdy se biologické hodiny rozběhnou rychleji.
Dobrá zpráva? O svůj životní styl můžeme pečovat ještě víc právě v těchto citlivých fázích. Třeba se začít více hýbat, hlídat si srdce či věnovat pozornost regeneraci a imunitě. Pokud tak máte pocit, že jste zestárli „přes noc“, možná nejde jen o subjektivní dojem. Vaše molekuly by s vámi možná souhlasily.
VIDEO: Zdeněk Kabátek o tom, jak se VZP připravuje na stárnutí populace
Zdroj: Nature Aging, Science Alert, The Guardian
Tenista Jakub Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá porazil 7:6, 2:6 a 6:3 světovou dvojku Itala Jannika Sinnera. V semifinále ho čeká Arthur Fils z Francie, který si poradil dvakrát 6:3 s Jiřím Lehečkou.