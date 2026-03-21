Teplo a horký sladový odér neomylně dokládají, že nerezová třicetihektolitrová varna právě jede na plné obrátky. Pod skleněnými pokličkami se za dohledu zkušené Lenky Strakové právě rodí hořká svrchně kvašená dvanáctka. Po několikadenním ležení ve sklepě pak vzniklo jedno z piv, které má podpořit všechny ženy v českém pivovarnictví.
„Máte sklep? A mohl bych ho vidět?“ Tak tuhle filmovou hlášku Lence Strakové netřeba ani říkat. Prvním místem, kam totiž novinářskou návštěvu bere, je vysoká chladná hala s mnoha na výšku stojícími cylindro-konickými tanky.
I díky této nerezové baterii si loni Pivovar Elektrárna, který v jedné z historických budov Plzeňského Prazdroje funguje od podzimu 2020, připsal rekordní výstav. Sládková Lenka Straková tu se svými kolegy uvařila celkem 6900 hektolitrů spodně i svrchně kvašených ležáků či speciálů.
Do tanků už od února proudí čerstvě navařené pivo. Tak, aby s příchodem teplejších dnů měla Elektrárna dostatek správně odleželých zásob. Jeden z tanků o objemu 60 hektolitrů Lenka Straková a její kolegové naplnili svrchně kvašeným American Pale Alem (APA) s názvem Raise Your Glass. Jde o jejich příspěvek k letošnímu ročníku globální akce Pink Boots.
„Chceme vyjádřit podporu všem ženám v pivovarství a příbuzných oborech,“ stojí na etiketě piva s výraznou hořkostí 50 jednotek IBU. Jeho „kořením“ je - stejně jako v řadě dalších českých a světových pivovarů či u domovarníků, kteří se letos do akce zapojili - směs smíchaná ze čtyř druhů zahraničních chmelů.
Holky jsou všude
„Nejde jen o sládkové, ale i výčepní, holky jsou ve všech různých profesích,“ zamýšlí se Lenka Straková, zatímco na varně otevírá pytel s chmelovými peletami. Vysoko do nosu ihned stoupá výrazná vůně blendu Pink Boots, během chvíle celý obsah vaku mizí ve varné nádobě s horkou sladinou.
Byť některé české minipivovary své „růžové“ speciály vařily v neděli 8. března jako součást připomínky Mezinárodního dne žen, plzeňská Elektrárna se do Pink Boots pustila už v polovině února. Tak, aby od druhého březnové víkendu byl její Raise Your Glass připraven k prodeji.
Přímo na MDŽ se třeba vařilo v pražských Vysočanech v podniku Sibeeria Brewery. „Pozvání na společné vaření přijaly inspirativní ženy z české pivní scény - majitelky pivoték, domovarnice, studentky pivovarnictví i nadšené pivařky,“ pochlubila se pak Sibeeria na sociálních sítích.
A zatímco Lenka Straková se letos do akce zapojila s recepturou stylu APA, jiné sládkové zvolily odlišný přístup a v rámci akce Pink Boots tak v Česku vzniklo hned několik nejrůznějších piv. Díky zahraničním aromatickým odrůdám obsaženým v chmelovém blendu půjde převážně o svrchně kvašená piva.
„Na konci dubna si pak všechny uděláme narážečku a společnou ochutnávku,“ přibližuje Lenka Straková další důležitou součást téhle dámské pivovarské akce. Ona sama se do ní poprvé zapojila už v roce 2020.
Jen se o tom tolik nemluvilo
Když novinář během scezování ochutnává sametovou horkou sladinu, jeden z podsládků Lenky Strakové na počítači kontroluje, jestli technologie funguje dobře a čerpadlo vytahuje důležitou tekutinu a v kádi pak zůstane jen mláto.
Během chvíle se sládková vrací z prohlídky sklepa, kde také pracují její mužští kolegové. Přesto však Straková tvrdí: „Ženské v pivovarech byly vždycky, teď je to ale viditelnější, dřív se o tom míň mluvilo.“
A díky tomu, že automatizace probíhá už i v minipivovarech, kde je stále méně nutné tahat těžké pytle se sladem k sešrotování nebo bedny s lahvemi, podle Strakové žen přibývá i na samotných pozicích sládkových. Tedy asi těch nejdůležitějších tváří každého podniku.
Výroba obou třicetihektolitrových várek zabrala Strakové a jejím kolegům více než deset hodin. Po kvašení a několikatýdenním ležení ve sklepě se pak dostalo do prodeje. A jak plzeňský APA z chmelového blendu obstojí v konkurenci dalších českých piv se značkou Pink Boots? To bude jasné už za několik dnů, kdy se do obchodů a výčepů dostanou i ona.
Tak na zdraví všech žen, a nejen v pivovarech!
Reportáž z vaření svrchně kvašeného speciálu
v rámci akce Pink Boots, kterého se v Plzni zúčastnil redaktor Ondřej Stratilík
